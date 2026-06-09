Securitize CEO’su Carlos Domingo, tokenlaştırılmış hisse senedi ve ETF pazarının $5 trilyona yaklaşabileceğini açıkladı

Securitize CEO’su Carlos Domingo, gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşındığı pazarda asıl büyümeyi özel kredi ya da Hazine ürünlerinin değil, tokenlaştırılmış hisse senetleri ve ETF’lerin sağlayabileceğini belirtti. New York’ta salı günü düzenlenen ETHConf etkinliğinde konuşan Domingo, hisselerin ve borsa yatırım fonlarının zincir üstüne taşınmasının, bugün yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğündeki tokenlaştırılmış varlık pazarını çok daha geniş bir ölçeğe taşıyabileceğini söyledi.

Hedefte hisse senetleri ve ETF’ler var

Domingo’ya göre küresel hisse senedi ve ETF pazarı yaklaşık 150 trilyon dolar büyüklüğe ulaşıyor. Bu toplamın yalnızca %2 ila %3’lük bölümünün zincir üstüne taşınması halinde, pazar büyüklüğü 5 trilyon dolara oldukça yaklaşabilir. Bu değerlendirme, gerçek dünya varlıklarının blokzincirde temsil edildiği alanın önümüzdeki dönemde hangi ürünlerle genişleyebileceğine dair önemli bir işaret olarak öne çıktı.

Domingo, küresel hisse senedi ve ETF pazarının yaklaşık 150 trilyon dolar seviyesinde bulunduğunu, bunun yalnızca küçük bir bölümünün zincir üstüne taşınmasının bile pazarı 5 trilyon dolara yaklaştırabileceğini söyledi.

Securitize, kurumsal müşterilere tokenizasyon hizmeti sunan en büyük şirketlerden biri olarak biliniyor. Şirket, BlackRock gibi büyük kurumlarla çalışırken halka arz hazırlıklarını da sürdürüyor. Domingo’nun açıklamaları, şirketin bu alandaki konumunu daha da genişletme hedefiyle aynı döneme denk geldi.

Mevcut liderlik Hazine ürünlerinde, büyüme beklentisi hisselerde

Son iki yılda tokenlaştırılmış ABD Hazine tahvilleri, gerçek dünya varlıkları pazarında en baskın kategori haline geldi. Buna karşın Domingo, sıradaki büyük büyüme dalgasının tokenlaştırılmış hisselerden gelebileceğini savundu. Securitize bu amaçla New York Borsası ve transfer temsilcisi Computershare ile ortaklıklar açıkladı. Bu iş birliklerinin, hisselerin zincir üstünde alım satımına ve takasına imkan vermesi hedefleniyor.

Varlık türü Mevcut durum Domingo’nun görüşü Tokenlaştırılmış ABD Hazine tahvilleri Son iki yılda baskın kategori Pazarın mevcut lideri Tokenlaştırılmış hisse senetleri ve ETF’ler Gelişen alan Bir sonraki büyük büyüme motoru olabilir

Domingo ayrıca, piyasada tokenlaştırılmış hisse olarak sunulan bazı ürünlerin gerçekte doğrudan hisse sahipliği vermediğini söyledi. Ona göre bu ürünlerin önemli bölümü, türev araçlara ya da sentetik yapılara dayanıyor. Bu nedenle, gerçek tokenlaştırılmış hisse modelinin temelinde dayanak varlığa doğrudan sahiplik ve geleneksel hisselerle benzer yatırımcı hakları bulunması gerektiğini vurguladı.

Domingo, bugün hisse tokenizasyonu yaptığını söyleyen birçok yapının gerçekte doğrudan hisseyi değil, türev ya da sentetik ürünleri sunduğunu savundu.

Ethereum kurumsal tarafta öne çıkıyor

Uzun vadede blokzincir tabanlı menkul kıymetlerin, geleneksel hisselerle aynı yatırımcı haklarını sunması; buna ek olarak anlık takas, günün her saati transfer imkanı ve merkeziyetsiz finans uygulamalarıyla daha güçlü entegrasyon sağlaması bekleniyor. Domingo, şeffaflık ve uyum konusundaki tartışmalara rağmen kurumsal tokenizasyonda özellikle Ethereum gibi halka açık blokzincirlerin tercih edilmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Mini sözlük: Tokenizasyon, bir finansal varlığın blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. ETF ise belirli bir endeksi, sepeti ya da varlık grubunu izleyen ve borsada işlem gören yatırım fonunu ifade eder.

Securitize’in kullandığı akıllı sözleşmeler, varlıkların izinsiz ağlar üzerinde hareket etmesine imkan verirken sahipliğin yalnızca onaylanmış yatırımcılarla sınırlandırılmasını sağlıyor. Domingo’ya göre önümüzdeki dönemde blokzincir tabanlı piyasalar, mevcut finansal altyapıyla yan yana gelişecek ve zamanla daha büyük bir pay alacak.

Domingo, geleneksel piyasaların ortadan kalkmayacağını, ancak bunlara paralel şekilde blokzincir altyapısı üzerinde çalışan ve daha verimli bir yeni piyasanın oluşacağını belirtti.