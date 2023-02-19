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  •   İşte Merge Güncellemesinin Bilançosu: Yakılan ETH Miktarı ve Fiyat Performansına Etkisi!

İşte Merge Güncellemesinin Bilançosu: Yakılan ETH Miktarı ve Fiyat Performansına Etkisi!

2022 yılının Eylül ayında Ethereum ağında gerçekleşen Merge güncellemesi sonrası yaklaşık 30.000 ETH yakıldı.
15:45
19 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elde edilen güncel verilere göre Ethereum ağında Eylül 2022’de gerçekleşen Merge güncellemesi ile birlikte şu ana kadar yaklaşık 30.000 adet ETH yakıldı. Merge güncellemesi ile birlikte Ethereum, Proof of Work konsensus mekanizmasından Proof of Stake mekanizmasına geçiş yaptı ve ağdaki ETH arzını önemli ölçüde azaltmaya başlayarak ETH’nin daha deflasyonist bir yapı kazanmasına neden oldu.

Yaklaşık 30.000 Adet ETH Yakıldı

Ethereum ağında şu ana kadarki en önemli güncellemelerden biri olan Merge güncellemesi, 2022 yılının Eylül ayında gerçekleşti.Güncelleme ile birlikte Ethereum, Proof of Work konsensus mekanizmasından Proof of Stake konsensus mekanizmasına geçiş yaptı. Ayrıca güncelleme ile birlikte gelen yeni yakım mekanizması da elde edilen güncel verilere göre şu ana kadar yaklaşık 30.000 adet ETH yakılmasına neden oldu. Ağdaki ETH arzının azaltılması ile ETH, daha deflasyonist bir yapı kazandı.

Ancak Merge güncellemesinin başarıyla tamamlanması ve ETH yakım mekanizmasının 2022’de hayata geçirilmesine karşın kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin de etkisiyle ETH, son aylarda yüksek oranlı değer artışları kaydedemedi ve son aylarda çoğu kripto para birimi gibi düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Piyasa koşulları nedeniyle güncellemenin ardından yüksek bir fiyat performansı sergileyemeyen ETH, hafta içerisinde ise Bitcoin’in yükselişe geçmesi ile birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Ethereum (ETH), 1.700 Dolar Seviyelerine Ulaştı

Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) hafta içerisinde yükselişe geçmesi ve 25.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaşması ile birlikte piyasadaki çoğu kripto para birimi de yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ethereum (ETH), hafta içerisinde kaydettiği değer artışlarının ardından 1.700 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,1 trilyon doları aştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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