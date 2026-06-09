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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 9 haziranda 61.100 dolar yakınında işlem görürken, mayıs sonuna kadar ETF çıkışları 2,97 milyar dolara ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 9 Haziranda 61.100 dolar civarına inerken, haftalık kayıp %10 oldu ve $BTC üzerinde ETF baskısı sürdü.
  • 📉 ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 30 Mayısa kadar toplam 2,97 milyar dolar çıktı.
  • 🐋 Küçük cüzdanlar alım yaparken, 10 ile 10.000 BTC tutan büyük cüzdanlar son iki haftada varlık azalttı.
  • 🗣️ Changpeng Zhao, düşüş sırasında panik yapılmaması gerektiğini söyledi.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, 9 Haziran itibarıyla 61.100 dolar civarında işlem gördü. Haftalık kayıp yaklaşık %10 olurken, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden süren para çıkışları ve büyük cüzdanlardaki satışlar fiyat üzerindeki baskının devam ettiğine işaret etti. Piyasa yapıcı Wintermute, geri çekilmeyi bireysel yatırımcı paniğinden çok ABD’li kurumsal yatırımcıların pozisyon azaltmasına bağladı.

İçindekiler
1 ETF çıkışları fiyatlamada belirleyici oldu
2 CZ sakinlik çağrısı yaptı, büyük cüzdanlar geriledi

ETF çıkışları fiyatlamada belirleyici oldu

Wintermute verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri, mayıs sonu itibarıyla şimdiye kadarki en uzun çıkış serisini yaşadı. 30 Mayıs’a kadar toplam net çıkış yaklaşık 2,97 milyar dolara ulaştı. Şirket, yeni girişlerin görülmemesiyle birlikte fiyat yönünün büyük ölçüde sermaye akımlarına bağlı hale geldiğini belirtti.

Wintermute, önceki destek zayıfladığı için piyasada dayanılabilecek sınırlı alan kaldığını, bu aşamada yönü esas olarak fon akışlarının belirlediğini aktardı.

Analistlere göre Bitcoin, 2024 yükselişi sırasında 50.000 dolar ile 59.000 dolar arasında güçlü bir destek bölgesi oluşturmadı. Bu nedenle işlem yapanlar net teknik seviyeler yerine, özellikle ETF giriş çıkışlarını ve likidite koşullarını daha yakından izliyor.

Bitcoin, Ekim 2025’te 126.000 doların üzerindeki zirvesine kıyasla halen %50’den fazla aşağıda bulunuyor. Strategy şirketi de 2022’den bu yana ilk kez 32 BTC sattı. Şirket bu işlemi önemsiz olarak nitelese de, ETF çıkışlarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi piyasada dikkat çekti. Strategy, eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen ve bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli bir yazılım şirketi olarak biliniyor.

GöstergeVeri
Bitcoin fiyatı61.100 dolar civarı
Haftalık değişim%10 düşüş
ABD spot ETF net çıkışı30 Mayıs itibarıyla 2,97 milyar dolar
Ekim 2025 zirvesi126.000 dolar üzeri

Makroekonomik veriler de baskıyı artırdı. ABD’de tarım dışı istihdam mayısta 172.000 arttı. Bu rakam, yaklaşık 80.000 düzeyindeki beklentinin üzerinde geldi. Nisan verisi de 179.000’e yukarı yönlü revize edildi. Güçlü istihdam görünümü, tahvil getirilerini desteklerken ABD Merkez Bankasının yakın vadede faiz indirimine gideceği beklentisini zayıflattı.

CZ sakinlik çağrısı yaptı, büyük cüzdanlar geriledi

Binance kurucusu Changpeng Zhao, düşüşün ardından yatırımcılara sakin kalma çağrısında bulundu. Zhao, Bitcoin’in uzun süre ölü kalmayacağını ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi. Mesaj, ETF çıkışlarının sürdüğü ve türev piyasalarda duyarlılığın zayıfladığı bir dönemde geldi.

Changpeng Zhao, geri çekilmenin kalıcı bir bozulmaya işaret etmeyebileceğini vurgulayarak, Bitcoin için paniğe gerek olmadığını belirtti.

Santiment verileri, son iki haftada küçük ve büyük yatırımcılar arasında ayrışma yaşandığını gösterdi. 0,01 BTC’nin altında tutan cüzdanlar bakiyelerini %0,36 artırdı. Buna karşılık 10 ile 10.000 BTC arasında varlık tutan cüzdanlar holdingslerini %0,20 azalttı. Santiment, kalıcı diplerin çoğu zaman bireysel yatırımcının teslim olduğu dönemlerin ardından oluştuğunu, mevcut tabloda ise böyle bir işaretin henüz belirginleşmediğini kaydetti.

Bazı uzun vadeli yatırımcıların bu seviyelerde alım yaptığı belirtilse de, zincir üstü veriler önceki döngü diplerinde görülen güçlü balina birikimine henüz işaret etmiyor. Bu nedenle kısa vadede Bitcoin’in yönünde ETF akımları ile cüzdan dağılımındaki değişimlerin belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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