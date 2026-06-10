ABD enflasyonu mayısta son üç yılın en yüksek seviyesi olan %4,2’ye çıktı

ABD’de tüketici fiyat endeksi mayısta yıllık bazda %4,2 yükselerek 2023’ten bu yana en hızlı artışı kaydetti. Veriler, Orta Doğu’daki gerilimin enerji maliyetleri üzerindeki etkisi sürerken açıklandı ve ABD Merkez Bankası’nın faiz patikasına ilişkin beklentiler üzerinde ek baskı oluşturdu.

Enerji fiyatları öne çıktı

Son 12 aylık dönemde en belirgin artış enerji kaleminde görüldü. Benzin ve yakıt giderlerindeki yükseliş, ABD’de hane halkı bütçeleri üzerindeki baskıyı artırdı. Piyasalarda, enflasyondaki bu ivmenin kısa vadede faiz indirimi ihtimalini daha da zayıflatabileceği değerlendirildi.

ABD’de mayıs ayı enflasyonunun %4,2’ye çıkması, fiyat baskılarının beklenenden daha kalıcı olabileceğine işaret etti.

Enflasyon verisinin ardından dolar, altı büyük para birimini içeren sepet karşısında %0,2 gerileyerek 99,75 seviyesine indi. Buna rağmen dolar endeksi, hafta başında gördüğü iki ayın zirvesi olan 100,214 seviyesine yakın kalmayı sürdürdü. Kısa vadeli faiz piyasalarında ise eylül ayında faiz artışı beklentileri bir miktar gerilese de, ekim ayına kadar bir artış olasılığı büyük ölçüde korunuyor.

Orta Doğu gerilimi piyasaları tedirgin etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın anlaşmaya varmakta çok geciktiğini söyledi ve Tahran yönetiminin bunun bedelini ödeyeceğini belirtti. Tahran ise gece boyunca karşılıklı saldırıların ardından diplomatik temasları yeniden değerlendirdiğine işaret etti. Bu gelişmeler, enerji fiyatları üzerinden küresel piyasalardaki tedirginliği artırdı.

Nomura G10 döviz stratejisi yöneticisi Dominic Bunning, piyasaların genel eğiliminin hala bir tür anlaşma ya da uzlaşmaya daha yakın olduğu yönünde kaldığını belirtti.

Japon yeni dolar karşısında 160,34 seviyesinde yatay seyretti. Bu seviye, piyasalarda sıkça resmi müdahale eşiği olarak görülüyor. Analistler, Japonya Merkez Bankası’nın 16 Haziran toplantısında faiz artırmasının büyük ölçüde fiyatlandığını, ancak bunun tek başına yeni kalıcı biçimde desteklemeyebileceğini aktardı.

Kanada doları, Kanada Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutmasının ardından %0,2 yükseldi. Banka Başkanı Tiff Macklem, gerekmesi halinde faiz artırmaktan kaçınmayacaklarını söyledi. Sterlin de %0,3 değer kazandı. Bitcoin ise sınırlı hareketle 62.069 dolar civarında kaldı.

Gözler Fed’in haziran toplantısında

Tüm bu gelişmeler, 16-17 Haziran’daki ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde yaşandı. Toplantı, yılın başında Jerome Powell’ın yerine gelen Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yöneteceği ilk toplantı olacak. Fed, politika faizini üst üste üç toplantıda %3,50 ile %3,75 aralığında sabit tuttu.

Vadeli işlem piyasaları, 2026 boyunca faiz indirimi olasılığını %10’un altında fiyatlıyor. Buna karşılık, 2023’ten bu yana ilk kez yeniden faiz artışı beklentileri gündeme gelmeye başladı. 2006 ile 2011 arasında Fed yönetim kurulu üyeliği yapan Warsh, enflasyona karşı sert duruşu ve parasal genişlemeye mesafeli yaklaşımıyla biliniyor.

Buna karşın Morgan Stanley başekonomisti Seth Carpenter, başkan değişiminin tek başına politika yönünde büyük bir kırılma yaratmayabileceğini, çünkü faiz kararlarının yalnızca başkan tarafından değil kurul tarafından alındığını vurguladı. J.P. Morgan ise enflasyon yüksek kalırsa Fed’in 2026 boyunca beklemede kalabileceğini ve 2027’nin üçüncü çeyreğinde 25 baz puanlık bir artışa yönelebileceğini öngörüyor.