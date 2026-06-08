HYPE cephesinde dikkat çeken rapor! Piyasa bu hamleden ne okuyacak?

Piyasalarda şubat ayında yapay zeka balonu uyarısıyla geniş yankı uyandıran Citrini Research, bu kez odağına kripto türev platformu Hyperliquid’i ve HYPE tokenini aldı. Araştırma şirketi, pazartesi günü yayımladığı raporda HYPE için “dikkate değer” değerlendirmesinde bulundu ve tokenin spekülatif değerlemelerin ötesinde gelir üreten bir yapıya dayandığını belirtti.

Raporun öne çıkardığı model

Sosyal medyada paylaşılan rapor bölümüne göre Citrini Research, kripto varlıkların büyük bölümünden farklı olarak HYPE’ın “meşru nakit akışı” ürettiğini, ayrıca token geri alım mekanizmasına sahip olduğunu aktardı. Şirketin tam raporu ücretli erişim arkasında bulunuyor.

Raporda, platformun ürettiği ücretlerin yüzde 90’dan fazlasının Assistance Fund adı verilen token geri alım aracına yönlendirildiği, bu kaynağın da açık piyasadan düzenli biçimde HYPE alımında kullanıldığı belirtildi.

Hyperliquid, kullanıcıların kripto varlıkların yanı sıra emtia ve özel şirket hisseleri gibi ürünlerde de sürekli vadeli işlem yapmasına imkan tanıyan blokzincir tabanlı bir borsa olarak faaliyet gösteriyor. HYPE ise bu yıl, dijital varlık piyasasının büyük bölümü sert gerilerken güçlü performans gösteren tokenler arasında yer aldı.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem, belirli bir vade tarihi olmadan işlem gören türev sözleşmelerdir. Bu ürünlerde fiyatın spot piyasaya yakın kalması için genellikle fonlama oranı adı verilen bir dengeleme mekanizması kullanılır.

Gelir ve geri alım verileri

DeFiLama verilerine göre platformun yıllıklandırılmış ücret geliri 1,06 milyar dolara, son 30 gündeki sürekli vadeli işlem hacmi ise yaklaşık 220 milyar dolara ulaştı. Citrini Research, yapının cazip bulunmasının yanı sıra geri alım fonunun ölçeğinin de dikkat çektiğini vurguladı.

Raporda, Ocak 2025’te devreye alınan fon üzerinden yapılan kümülatif alımların 2 milyar doları aştığı kaydedildi. Aynı değerlendirmede, bu geri alımların geçen yıl kripto sektöründeki toplam token geri alım faaliyetlerinin neredeyse yarısını oluşturduğu ifade edildi.

Pazardaki konumu ve riskler

Hyperliquid, merkeziyetsiz sürekli vadeli işlemler alanında zincir üstü türev hacmin büyük bölümünü alan baskın oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle HYPE’a yönelik yatırım tezi de giderek platformun ticari performansına daha sıkı bağlanmış durumda.

Bununla birlikte bazı analistler, geri alım modelinin yüksek işlem aktivitesine önemli ölçüde bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Türev hacimlerinde gerileme yaşanması halinde bu yapının baskı altında kalabileceği değerlendirmeleri de bulunuyor.

ABD pazarında yeni dönem

Haberde dikkat çeken bir başka unsur da ABD tarafındaki düzenleyici gelişmeler oldu. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC, geçen ay belirli kripto sürekli vadeli işlem ürünlerinin ABD denetimi altında sunulmasının önünü açtı. CFTC, ABD türev piyasalarını denetleyen federal kurum olarak biliniyor.

Bu adım, küresel kripto işlem hacminin önemli bölümünü oluşturan pazarda borsalar arasında yeni bir rekabet başlattı. Coinbase ABD’de sürekli vadeli işlem ürünlerini genişletirken, Kraken’in de bu ay içinde benzer bir ürünü devreye almasının beklendiği aktarıldı.