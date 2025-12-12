Sherpa: HYPE Coin Yakında Hedefe Ulaşıp Düşüşe Geçecek, SUI ve Hyperliquid Hedefleri



Bitcoin (BTC) $0.00000000000000 Fed sonrası yaşadığı düşüşün ardından yeniden 92 bin doları geri aldı ancak sıkıcı volatilite devam ediyor. 88.000 veya 94.000 doların kırılmadığı ortamda dalgalanma devam edecek ve gerçek bir dip ya da tepe görmeyeceğiz. Bu süreçte altcoinlerde oluşan fırsatlara dikkat çeken Sherpa HYPE Coin için tahminlerini paylaştı. Bugün SUI, HYPE ve BTC için hedeflere göz atacağız.

HYPE Coin Fiyat Tahmini

Yeni nesil DeFi platformu olarak halen ilgi çeken HYPE Coin güne yüzde 8 artışla 29 dolarda devam ediyor. 35 dolar üzerinde kapışıldığı günleri hatırlarsanız uzun vadede oldukça iyi alım fırsatları verdiğini düşünebilirsiniz. Eğer Aster gibi yeni güçlü, ilgi çeken rakipler doğmazsa Hyperliquid birkaç yılda devasa büyüme elde edebilir çünkü gerçekten kazanç elde eden protokoller arasında yer alıyor ve gelecek vadediyor.

Altcoin Sherpa takma isimli analistin favori altcoinleri arasında yer alan HYPE için analist bugün güncel değerlendirmesini paylaştı. 34,13 ve 40,21 dolar seviyelerine işaret eden Sherpa sonunda altcoinin yeniden 23 dolara döneceğini söylüyor.

“HYPE harika bir kripto para birimi ve piyasaya göre oldukça güçlü bir sıçrama gösteriyor. Sonuçta yine de düşüşe geçeceğini düşünüyorum (yani 23 dolar civarına), ancak bu süreçte sıçramalar da olacak. BTC burada dip yaparsa, belki Hype de öyle olur… ancak kilitlerin açılması + Lighter ve diğer perp dexlerin teşvik edici davranışları nedeniyle emin değilim. HyperLiquid yine de dünyadaki en iyi perp dex trading platformu.”

SUI ve BTC Grafiği

Memecoinler öldü, kısa süreli hype yaşayan kripto paralar unutuldu ve BTC fiyatındaki uzun süreli yüksek volatilite nedeniyle kripto paraların çoğu ağır darbe aldı. Hayes gibileri Solana ve Ethereum $0.00000000000000 dışındaki layer1 çözümlerinin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu söylese de SEI, SUI gibi halen mücadele eden rakipler var.

DaanCrypto bu hafta ret yaşanan dört saatlik 200MA seviyesine işaret ederek 1,8 dolardaki kırılma ile ivmenin artabileceğini söylüyor. Eğer başarırsa 1,64 dolar üstü kapanışlarla direncin kırılması tekrar 2025 zirvelerine harekete kapı aralayabilir.

Analistin güncel BTC grafiği de yukarı ve tüm diğer uzmanlar gibi dikkat çektiği nokta 94 bin dolar. Bunun altında devam eden kapanışlar ilgili direnç noktasının önemini daha da artırdı çünkü 4 saatlikte 200MA/EMA ile kesişiyor ve gerçek bir hareket için kırılacak ana nokta burası. Elbette üzerinde en azından dört saatlik kapanışlar görmeliyiz.