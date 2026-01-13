Kripto Para

Opsiyon Piyasası Konuşuyor: Kripto Para Piyasasında Fırtına Dindi mi?

Özet

  • Opsiyon piyasası kripto paralarda kısa vadede düşük volatilite beklentisini fiyatlıyor.
  • Ethereum’daki risk algısı Bitcoin’e belirgin biçimde yaklaştı.
  • Yatırımcılar yönlü pozisyonlardan çok volatilite satışı stratejilerine yönelmiş durumda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin ve Ethereum için opsiyon piyasasında risk iştahı düşerken, yatırımcılar kısa vadede daha sakin bir fiyatlama dönemine oynuyor. Jeopolitik başlıklar, ETF akışları ve makro belirsizliklere rağmen türev piyasalarda volatilite beklentilerinin gerilemesi dikkat çekiyor. Son veriler yatırımcıların ani yönlü hareketlerden ziyade yatay seyir ihtimalini daha yüksek gördüğünü ortaya koyuyor. Opsiyon fiyatlamalarındaki değişim riskten korunma talebinin zayıfladığını ve konsolidasyon beklentisinin güçlendiğini işaret ediyor.

1 Opsiyon Piyasası Sakinliğe İşaret Ediyor
2 Ethereum’daki Risk Algısı Bitcoin’e Yaklaşıyor

Opsiyon Piyasası Sakinliğe İşaret Ediyor

Bitcoin ve Ethereum için 30 günlük yıllıklandırılmış ima edilen volatilite göstergeleri son aylardaki zirvelerden belirgin biçimde düştü. Bitcoin tarafında Deribit DVOL endeksi yüzde 40 seviyesine inerek Ekim ayından bu yana en düşük noktaya ulaştı. Kasım ayındaki satış dalgasında yüzde 59’a kadar çıkan beklenti TradingView verilerine göre istikrarlı oranda geriledi. VolmeX’in BTC volatilite endeksi BVIV de benzer bir eğilimi teyit etti.

Ethereum cephesinde tablo daha çarpıcı. ETH DVOL endeksi yüzde 60’ın altına sarkarak Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Kasım ayında yüzde 80,38 ile zirve yapan endeksin hızla gevşemesi opsiyon piyasasında korunma amaçlı talebin zayıfladığını gösteriyor. Yatırımcıların Ekim ve Kasım aylarında olduğu gibi kısa vadeli risklere karşı agresif pozisyon almak yerine daha sınırlı dalgalanma beklentisiyle hareket ediyor.

Ethereum’daki Risk Algısı Bitcoin’e Yaklaşıyor

Volatilitedeki düşüş yalnızca mutlak seviyelerde değil, iki varlık arasındaki göreli algıda da kendini gösteriyor. Ethereum ile Bitcoin’in 30 günlük ima edilen volatilite farkı geçen hafta 16’ya kadar gerileyerek Nisan 2025’ten bu yana en düşük düzeyi gördü. Ağustos 2025’te 30’un üzerine çıkan farkın daralması Ethereum üzerindeki spekülatif ve olay bazlı pozisyonların daha hızlı çözüldüğüne işaret ediyor.

Opsiyon işlemlerinin kompozisyonu da beklentileri netleştiriyor. Geçen hafta Deribit’te hem alım hem satım opsiyonlarının satıldığı yönlü bahislerden ziyade volatilite satışı içeren stratejilerin öne çıktığı gözlendi. 10x Research kurucusu Markus Thielen, kısa vadeli belirsizlik algısının zayıfladığına ve piyasada büyük yönlü hareket olasılığının düşük fiyatlandığına dikkat çekti. Güçlü dolar endeksi ve zayıf spot ETF talebi aşağı yönlü riskleri gündemde tutsa da türev piyasalar şimdilik sığınak talebine dayalı sert dalgalanma senaryolarını arka plana itiyor. Ethereum-Bitcoin volatilite farkının pozitif kalması ETH için hala daha yüksek hareket alanı beklendiğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

