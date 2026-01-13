Satış Baskısı Azalıyor, NEAR Coin 13 Tahmini ve Kripto Paralar

ABD hisse senedi vadeli işlemleri zayıfladı ve Yen 2024’ten bugüne en düşük seviyesinde. Herkes ABD’nin Aralık ayı enflasyon raporuna odaklanmış durumda. S&P 500 kontratları, çeyrek sonuçlarını açıklayan ilk büyük Wall Street bankası olan JPMorgan’ın kazançları öncesinde %0,2 geriledi. Poppe NEAR Coin için hedefini paylaşırken Darkfost vadeli işlemlerdeki değişime dikkat çekiyor.

BTC Vadeli İşlemleri

CryptoQuant analisti Darkfost son piyasa değerlendirmesinde BTC satış baskısının gözle görülür biçimde azaldığına dikkat çekiyor. Net Alıcı Hacmi’nde aylık ortalama –489 milyon dolarlık zirveye ulaştıktan sonra, satış baskısı şu anda on kat azaldı.

“Şu anda, satıcılar 51 milyon dolar ile hala sipariş defterlerinde hafif bir üstünlüğe sahip. — Bu gösterge, net hacim sağlayarak vadeli işlem sipariş defterlerinde kimin üstün olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Verileri aylık ortalama ile düzeltmek, trend ve trader davranışlarındaki değişiklikleri vurgulamayı kolaylaştırır. Henüz pozitif bölgeye dönmedik ancak yaklaşıyoruz. Özellikle vadeli işlem hacimlerinin fiyat hareketleri üzerinde önemli bir etkisi olduğu düşünüldüğünde, yatırımcıların yaklaşımlarını değiştirmeye başlaması çok cesaret verici. Satış baskısındaki bu düşüşün başlamasından bu yana, BTC fiyat hareketleri de istikrar kazandı. Net Alıcı Hacmi tekrar pozitif hale gelirse, bu durum açıkça bir yükseliş eğiliminin fitilini ateşleyecektir.” – Darkfost

NEAR Coin Yorum

Birçok altcoinde gördüğümüz durum BTC için de geçerli. 21 günlük hareketli ortalamaları kazanan altcoinler olası geri dönüş için yatırımcıları cesaretlendiriyor. Michael Poppe yükseliş potansiyeline sahip altcoinleri paylaşırken 2021’e damga vuran ve FTX çöküşünde ağır darbe alan NEAR’ı da gündemine aldı.

Daha yüksek dip oluşturan NEAR şu anda direnç bölgesine hareket etmeye istekli. Michael Poppe’nin favori altcoinlerinden olan NEAR için analistin hedefi direncin kırılmasıyla 3 dolar eşiği.

BTC şimdilik 92 bin doları korusa da yarın 18:00 gibi açıklanması beklenen ABD Yüksek Mahkeme tarife kararı kripto paralara yön verecek. Bu yüzden BTC 15 dakikalık grafikte büyük yükseliş ve düşüş mumları oluşturmaya devam ederken olası tasfiye dalgasına karşı da yatırımcıları uyarıyor.