ALTCOIN

Sessiz Altcoin’den Finans Dünyasına Meydan Okuyan Plan: Büyük Ses Getirdi

Özet

  • Altcoin ZKsync, 2026 yol haritasıyla kurumsal benimsemeyi stratejik öncelik haline getiriyor.
  • Gizlilik ve doğrulanabilirlik, finansal altyapının merkezine yerleştiriliyor.
  • Hedef on binler yerine on milyonlarca kullanıcıya ulaşan üretim sistemleri.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Ethereum tabanlı Layer-2 ölçekleme çözümü ve önde gelen altcoin ZK’nin evi ZKsync, 2026 yol haritasında odağını doğrudan gerçek dünya altyapısına ve kurumsal kullanıma çeviriyor. Pazartesi günü paylaşılan plan geçen yıl inşa edilen teknik temelin üzerine daha agresif bir büyüme yaklaşımı koyuyor. Yol haritası gizlilik, denetlenebilirlik ve küresel piyasalara uyum gibi finans dünyasının temel gereksinimlerini merkeze alıyor. Hedef Blockchain teknolojisini deneysel alanlardan çıkarıp milyonlarca son kullanıcıya hizmet veren üretim sistemlerine taşımak.

İçindekiler
1 Kurumsal Benimseme İçin “Vazgeçilmez” Standartlar
2 Gizlilik Odaklı Altyapıdan Ölçekli Kullanıma

Kurumsal Benimseme İçin “Vazgeçilmez” Standartlar

ZKsync’in yol haritası şirketin arkasındaki geliştirici ekip olan Matter Labs tarafından “pazarlığa kapalı” dört ilke etrafında şekillendirildi. Gizliliğin varsayılan olması deterministik kontrol, doğrulanabilir risk yönetimi ve küresel piyasalara yerel bağlantı, geliştirilen tüm ürünlerin temel standartları olarak tanımlandı. Paylaşılan çerçeve finansal sistemlerde güvenin insan operatörlerden değil, kriptografik kanıtlardan doğmasını amaçlıyor.

Matter Labs Kurucu Ortağı ve CEO’su Alex Gluchowski, sektördeki kısa vadeli çözümler yerine gerçek dünya kısıtlarına göre tasarım tercih edildiğini vurguladı. Bankalar, varlık yöneticileri ve büyük şirketlerin ihtiyaç duyduğu performans, uyum ve veri koruma gereksinimlerinin bu ilkelerle karşılandığını ifade etti. Gluchowski’ye göre eksik olan yalnızca düzenleyici netlik değil, aynı zamanda kurumsal operasyonları taşıyacak sağlam altyapıydı.

Gizlilik Odaklı Altyapıdan Ölçekli Kullanıma

2026 planının ana sütunlarından biri gizlilik merkezli Blockchain ağı Prividium’in kurumsal bir araç haline getirilmesi. Ağ erişim yönetimi, işlem onay süreçleri, raporlama ve denetim gibi alanlarda gizliliği iş akışlarının içine doğrudan yerleştirmeyi hedefliyor. Amaç kurumların mevcut finansal ve operasyonel yazılımlarıyla doğal biçimde entegre olabilen bir yapı sunmak.

Aynı dönemde ZKsync’in sıfır bilgi teknolojisi seti ZK Stack’in uygulamaya özel Blockchain’ler için tek duraklı bir çözüm olarak konumlandırılması planlanıyor. Likiditeye erişim, yürütme ve paylaşılan servisler sayesinde daha düşük karmaşıklık ve yüksek birlikte çalışabilirlik sağlanması hedefleniyor. Geçen yıl devreye alınan Atlas güncellemesiyle hız ve esneklik artırılırken, yerleşim kanıtlama motoru Airbender’ın evrensel bir standart olma hedefi de yol haritasında yer alıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Satış Baskısı Azalıyor, NEAR Coin 13 Tahmini ve Kripto Paralar

2026’nın Sessiz Favorileri: Yatırımcılar Bu 4 Altcoin’i Konuşuyor

Solana (SOL) ve SEI Coin Analist Değerlendirmeleri

Standard Chartered: 2029 Ethereum (ETH) Fiyat Hedefimizi Revize Ediyoruz

BTC Hareketlendi: Solana (SOL) ve FLOKI’de Sürpriz Seviyeler, Tahminler

Beş Cüzdan, Yüz Milyonlarca Dolar ve Tek Bir Gün: Dev Altcoin Kilidi Vurdu

Solana’da Memecoin Dengesi Değişiyor: Pump.fun’dan Radikal Hamle

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Dananın Kuyruğu Kopuyor, 13 Ocak ABD Verilerine Dakikalar Kaldı
Bir Sonraki Yazı Satış Baskısı Azalıyor, NEAR Coin 13 Tahmini ve Kripto Paralar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Satış Baskısı Azalıyor, NEAR Coin 13 Tahmini ve Kripto Paralar
ALTCOIN BITCOIN (BTC)
Dananın Kuyruğu Kopuyor, 13 Ocak ABD Verilerine Dakikalar Kaldı
Ekonomi

Lost your password?