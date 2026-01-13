Ekonomi

Dananın Kuyruğu Kopuyor, 13 Ocak ABD Verilerine Dakikalar Kaldı

Özet

  • ABD TÜFE için beklenti %2,7 ve Çekirdek TÜFE’nin geçen ayki %2,6’ya kıyasla %2,7 gelmesi bekleniyor.
  • Güncel faiz oranları enflasyonun üzerinde olsa da enflasyondaki yapışkanlık ve 4 yıldır hedef bölgenin üzerinde kalması Fed üyelerinin çoğunu rahatsız ediyor.
  • Powell “indirim yapmazsam hapse atılacağım” tonunda açıklamalar yapmayı sürdürürse ve veriler indirimlerden kaçınmayı zaruri kılarsa kripto paralar olumsuz etkilenecektir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bugün kripto paralar için önemli bir gün çünkü enflasyon raporu yayınlanacak. Aralık ayındaki rapor hükümet kapanması nedeniyle eksik veriler içerdiğinden güvenilir kabul edilmemişti. Geçtiğimiz hafta gelen istihdam raporunun ardından dananın kuyruğu ABD ekonomisi için bugün kopacak. Peki rapor neden önemli? Beklentiler ne yönde?

İçindekiler
1 ABD Enflasyon Raporu
2 Kripto Paralara Dikkat

ABD Enflasyon Raporu

İstihdam verileri geçen hafta beklenenden iyi geldi ve işsizlik oranı son yılların en yüksek seviyesinden bir miktar aşağı indi. Boğaların temel senaryosu istihdamdaki daralma devam ederken enflasyonun sınırlanması ve bu süreçte faiz indirimlerinin devamı yönündeydi. Fakat geçen haftaki istihdam rakamları Fed’in faiz indirimleri konusunda “işsizlik patlaması” endişesiyle hızlı hareket etmesi gerekmediğini gösterdi. Yani “Mayıs ayında Powell gidene kadar faiz indirimi olmayacak” algısı pekişti.

Eğer bugün de enflasyon verisi beklenti ve üzerinde gelirse bu senaryoda “faiz indirimlerine gerek yok” algısı güçlenirken Fed üyelerinin “izleyelim görelim aceleye gerek yokmuş” dediği günler başlayacak.

Fed üyelerinin çoğu bu yıl maksimum 2 faiz indirimi istiyor. İstihdam verisi şimdilik bu beklentilerini destekliyor. Enflasyon verisinin beklenti ve üzerinde gelmesi halinde bu beklenti daha da kuvvetlenirken Fed’in indirimlerden kaçındığı hatta Powell gitse bile yeni gelen başkanın “verilere bağlılık noktasında samimiyetine” bağlı olarak indirim yapamadığı günler görebiliriz.

O halde bugün enflasyon raporu beklenti altı gelirse kripto paralar için yükseliş tersi senaryoda düşüş olacak diyebiliriz. ABD TÜFE için beklenti %2,7 ve Çekirdek TÜFE’nin geçen ayki %2,6’ya kıyasla %2,7 gelmesi bekleniyor. Güncel faiz oranları enflasyonun üzerinde olsa da enflasyondaki yapışkanlık ve 4 yıldır hedef bölgenin üzerinde kalması Fed üyelerinin çoğunu rahatsız ediyor.

Kripto Paralara Dikkat

BTC fiyatı büyük düşüş ve yükseliş mumları oluşturmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz 24 saatlik zaman dilimi hem enflasyon raporu hem de Yüksek Mahkeme’nin olası gümrük tarifesi kararı nedeniyle kritik. Trump dün aleyhte kararın ABD ekonomisi için berbat sonuçları olacağını açıkladı. Herkes Yüksek Mahkemenin tarifeleri iptal etmesini beklerken Trump trilyonlarca dolarlık kaybın ekonomiyi berbat edeceğini söyleyerek korkuyu artırdı.

Tüm bunlar olurken Powell’ın faiz indirimlerinden kaçındığı için hapse atılmakla tehdit edilmesi bugün indirimlerin ertelenmesi lehine verilerin gelmesi işleri daha da karmaşıklaştıracak. Eğer veriler indirimlerin aleyhine gelirse ve Powell “indirim yapmazsam hapse atılacağım” tonunda açıklamalar yapmayı sürdürürse bu durum “Fed’in güvenirliğini” olumsuz etkileyeceği için kripto paraları da aşağı çekecektir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD Piyasa Açılışı ve 12 Ocak Kripto Paralar

Fed Başkanı Powell: “Faizleri İndirmediğim İçin Tehdit Ediliyorum” (Acil Uyarı Videosu)

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray’dan Powell’a Cevap (12 Ocak)

Son Dakika: ABD Yüksek Mahkemesi Gümrük Tarifesi Kararı Ne Oldu?

9 Ocak ABD Verilerinin Ardından Kripto Paralar

Son Dakika: ABD İstihdam Verileri Açıklandı, Kripto Paralar İçin Kritikti

Yüksek Mahkeme Tarife Kararı Bugün Saat Kaçta?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Londra’da Yepyeni Kripto Para Dönemi: Bitcoin ve Altın Aynı Üründe Buluştu
Bir Sonraki Yazı Sessiz Altcoin’den Finans Dünyasına Meydan Okuyan Plan: Büyük Ses Getirdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Satış Baskısı Azalıyor, NEAR Coin 13 Tahmini ve Kripto Paralar
ALTCOIN BITCOIN (BTC)
Sessiz Altcoin’den Finans Dünyasına Meydan Okuyan Plan: Büyük Ses Getirdi
ALTCOIN

Lost your password?