Dananın Kuyruğu Kopuyor, 13 Ocak ABD Verilerine Dakikalar Kaldı

Bugün kripto paralar için önemli bir gün çünkü enflasyon raporu yayınlanacak. Aralık ayındaki rapor hükümet kapanması nedeniyle eksik veriler içerdiğinden güvenilir kabul edilmemişti. Geçtiğimiz hafta gelen istihdam raporunun ardından dananın kuyruğu ABD ekonomisi için bugün kopacak. Peki rapor neden önemli? Beklentiler ne yönde?

ABD Enflasyon Raporu

İstihdam verileri geçen hafta beklenenden iyi geldi ve işsizlik oranı son yılların en yüksek seviyesinden bir miktar aşağı indi. Boğaların temel senaryosu istihdamdaki daralma devam ederken enflasyonun sınırlanması ve bu süreçte faiz indirimlerinin devamı yönündeydi. Fakat geçen haftaki istihdam rakamları Fed’in faiz indirimleri konusunda “işsizlik patlaması” endişesiyle hızlı hareket etmesi gerekmediğini gösterdi. Yani “Mayıs ayında Powell gidene kadar faiz indirimi olmayacak” algısı pekişti.

Eğer bugün de enflasyon verisi beklenti ve üzerinde gelirse bu senaryoda “faiz indirimlerine gerek yok” algısı güçlenirken Fed üyelerinin “izleyelim görelim aceleye gerek yokmuş” dediği günler başlayacak.

Fed üyelerinin çoğu bu yıl maksimum 2 faiz indirimi istiyor. İstihdam verisi şimdilik bu beklentilerini destekliyor. Enflasyon verisinin beklenti ve üzerinde gelmesi halinde bu beklenti daha da kuvvetlenirken Fed’in indirimlerden kaçındığı hatta Powell gitse bile yeni gelen başkanın “verilere bağlılık noktasında samimiyetine” bağlı olarak indirim yapamadığı günler görebiliriz.

O halde bugün enflasyon raporu beklenti altı gelirse kripto paralar için yükseliş tersi senaryoda düşüş olacak diyebiliriz. ABD TÜFE için beklenti %2,7 ve Çekirdek TÜFE’nin geçen ayki %2,6’ya kıyasla %2,7 gelmesi bekleniyor. Güncel faiz oranları enflasyonun üzerinde olsa da enflasyondaki yapışkanlık ve 4 yıldır hedef bölgenin üzerinde kalması Fed üyelerinin çoğunu rahatsız ediyor.

Kripto Paralara Dikkat

BTC fiyatı büyük düşüş ve yükseliş mumları oluşturmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz 24 saatlik zaman dilimi hem enflasyon raporu hem de Yüksek Mahkeme’nin olası gümrük tarifesi kararı nedeniyle kritik. Trump dün aleyhte kararın ABD ekonomisi için berbat sonuçları olacağını açıkladı. Herkes Yüksek Mahkemenin tarifeleri iptal etmesini beklerken Trump trilyonlarca dolarlık kaybın ekonomiyi berbat edeceğini söyleyerek korkuyu artırdı.

Tüm bunlar olurken Powell’ın faiz indirimlerinden kaçındığı için hapse atılmakla tehdit edilmesi bugün indirimlerin ertelenmesi lehine verilerin gelmesi işleri daha da karmaşıklaştıracak. Eğer veriler indirimlerin aleyhine gelirse ve Powell “indirim yapmazsam hapse atılacağım” tonunda açıklamalar yapmayı sürdürürse bu durum “Fed’in güvenirliğini” olumsuz etkileyeceği için kripto paraları da aşağı çekecektir.