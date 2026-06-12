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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu saatlik grafikte altın kesişim sinyali verdi, fiyat $0.00000573 direncine yöneldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu saatlik grafikte altın kesişim sinyali verdi ve fiyat $0.00000489 seviyesine çıktı.
  • 📈 Hafta başındaki satışların ardından $SHIB, çarşamba günkü $0.00000455 dip seviyesinden tepki aldı.
  • 📊 Buna rağmen 6 Haziran'daki $0.00000431 çok yıllı dip sonrası düşüş baskısı tamamen dağılmadı.
  • 🇯🇵 Mercari'nin SHIB desteği, tokenin aylık 23 milyon kullanıcıya doğrudan açılmasını sağladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu, haftanın ikinci yarısında kısa vadeli bir toparlanma sinyali verdi. Token, hafta başında iki gün üst üste geriledikten sonra cuma günü erken saatlerde $0.00000489 seviyesine kadar yükseldi. Buna karşın daha geniş görünümde aşağı yönlü baskının sürdüğü görülüyor.

İçindekiler
1 Makro veriler sonrası tepki alımı geldi
2 Saatlik grafikte altın kesişim oluştu
3 Öne çıkan seviyeler ve Mercari etkisi

Makro veriler sonrası tepki alımı geldi

Hafta başındaki düşüşte, enflasyon kaygıları ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Bu ortamda kripto para piyasasıyla birlikte altın da değer kaybetti.

Piyasa, tüketici fiyat endeksi verisinin beklentilere paralel gelmesinin ardından kısmi bir toparlanma gösterdi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,5 arttı, yıllık enflasyon ise %4,2 olarak açıklandı.

Beklentilere paralel gelen tüketici enflasyonu verisinin ardından piyasada toparlanma görüldü, ancak sonraki gün açıklanan üretici enflasyonu verisi temkinli görünümün korunmasına yol açtı.

Perşembe günü ise mayıs ayına ait üretici fiyat endeksi verisi beklentilerin üzerinde yükseldi. Aynı kurumun verilerine göre endeks aylık bazda %1,1 artarken yıllık oran %6,5 seviyesine çıktı. Bu tablo, riskli varlıklarda kalıcı bir yön değişimi konusunda soru işaretlerini canlı tuttu.

Saatlik grafikte altın kesişim oluştu

Shiba Inu, çarşamba günkü $0.00000455 dip seviyesinden toparlanarak kısa vadede alım gördü. Bu hareket, saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalamanın 200 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla teknik olarak altın kesişim sinyali üretti.

Mini sözlük: Altın kesişim, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşan teknik sinyaldir. Genellikle kısa vadede güçlenmeye işaret etse de tek başına kalıcı yükseliş anlamına gelmez.

Bununla birlikte genel eğilim zayıf kalmayı sürdürüyor. Shiba Inu, 6 Haziran’da $0.00000431 ile çok yıllı dip seviyesine kadar inen düşüş trendinin içinde bulunuyor. Aşırı satım bölgesine gerileyen momentum göstergeleri sınırlı bir tepkiyi desteklese de fiyat üzerindeki baskı henüz tamamen ortadan kalkmadı.

Vadeli piyasalardaki pozisyonlanma ve fonlama oranları, piyasa katılımcıları arasında düşüş beklentisinin arttığına ve yatırımcıların temkinli kaldığına işaret ediyor.

Öne çıkan seviyeler ve Mercari etkisi

Mevcut toparlanma hareketinde ilk önemli sınavın günlük 50 periyotluk hareketli ortalama olan $0.00000573 seviyesinde verilmesi bekleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde piyasada izlenecek bir sonraki teknik eşik, günlük 200 periyotluk hareketli ortalamanın bulunduğu $0.0000066 seviyesi olacak.

GöstergeSeviye
Çarşamba dip seviyesi$0.00000455
Cuma gün içi zirve$0.00000489
6 Haziran çok yıllı dip$0.00000431
Günlük MA 50$0.00000573
Günlük MA 200$0.0000066

Öte yandan token için hafta içinde olumlu bir gelişme de yaşandı. Japonya’nın önde gelen çevrim içi pazar yerlerinden Mercari, SHIB’i desteklediği kripto varlıklar arasına ekledi. Böylece platformun aylık 23 milyon kullanıcısı, ilgili tokene doğrudan erişim imkanına kavuştu. Mercari, Japonya’da ikinci el ürün ticaretiyle öne çıkan büyük bir e ticaret platformu olarak biliniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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