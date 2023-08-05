Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada USDT etrafında devam eden FUD’ın etkisiyle düşüş eğiliminde görünüyor. 29.000 dolar sınırına dayanan fiyat hafta sonlarına bu şekilde başladığında genelde sert düşüşler oluyor. Peki yine aynısı mı olacak?

Shiba Inu (SHIB) Fiyat Yorum

Cantering Clark ismiyle bilinen popüler kripto para yatırımcısı SHIB grafiğinin yüksek frekanslı trading açısından “oldukça çekici göründüğünü” söyledi. Diğer taraftan Bitcoin fiyatının beklenen yükselişten önce bir süre daha durağanlaşabileceği konusunda uyardı.

“BTC parçalanırken, başka şeyler demleniyor. Bu SHIB grafiği uzun vadede oldukça cazip görünüyor. 779’un üzerinde long pozisyondayım”.

Shiba Inu bugün 0,000009 dolara ulaştıktan sonra güne 0,0000087 dolardan devam ediyor.

Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini

Kripto para yorumcusu Bitcoin fiyatının bu yıl için tavan seviyesini bulmuş olabileceğinden bahsetti. Birçok uzmanın söylediği gibi 25.000 dolara işaret eden uzman güncel belirsiz ortamın fiyatı kritik aralığa iteceğinden emin görünüyor.

“Bence piyasa, mevcut yıllık en yüksek seviyelerin bir süre daha tavan olduğuna ikna olmamız için elinden geleni yapıyor. Belki BTC bir kez daha sahte bir yükseliş yaşayabilir, ancak ben olsam aşırı yükseliş eğilimini yumuşatır ve alımların bir aylık değil bir yıllık zaman dilimleri için planlardım.”

Analiste göre Bitcoin fiyatı 40.000 dolara dönmeden önce mevcut seviyesinden aşağı yönlü önemli bir kırılma yaşayacak. Birçok uzman 28.800 ve 28.300 dolar seviyesinin kaybedilmesiyle 27.500 ve 26.000 dolar hedeflerinin gündeme geleceğini söylüyor.

Şimdi elimizde önümüzdeki birkaç ay için ne olduğuna kısaca bakalım;

Fed 25bp daha faiz artışı yapacak.

İşsizlik cılız biçimde düşerken enflasyon enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle düşüşünü yavaşlatabilir. Daha kötü baz etkisi de zayıfladığı için bu yavaşlama daha fazla sıkılaşma gerektirebilir.

Tether hakkında CZ hafta içinde açıklamalar yaptı ve ilerleyen günlerde FUD ’ın büyümesinden endişeleniliyor.

hakkında hafta içinde açıklamalar yaptı ve ilerleyen günlerde ’ın büyümesinden endişeleniliyor. İşlem hacimleri aylardır düşüyor.

Mayıs ayından bu yana Jump Cryto gibi piyasa yapıcılar borsalardan çekildiği için emir defterlerindeki likidite kurudu.

ABD Adalet Bakanlığının yakında Binance borsasına dava açması bekleniyor.

Genesis iflas süreci halen çözülemedi.

SEC, Terra davasında Ripple kararının aksi bir karar almayı başardı.

Tüm bunlara baktığımızda kısa ve orta vadeli görünüm pek iştah açıcı değil.