Sahara AI tokeninde %60’lık sert düşüş geldi! Perde arkasında neler yaşandı?

Sahara AI’nin SAHARA tokeni son 24 saatte yaklaşık %60 değer kaybederek 0,016 dolar civarına geriledi. Gün içinde yaklaşık 0,035 dolardan sert şekilde düşen token, 0,01355 dolarlık tüm zamanların en düşük seviyesine de yaklaştı. Fiyat hareketi, piyasada satış baskısının kısa sürede belirgin biçimde arttığına işaret etti.

Hacim dikkat çekti

Verilere göre SAHARA’da bir günde yaklaşık 215 milyon dolarlık işlem hacmi oluştu. Bu rakam, yaklaşık 49 milyon dolarlık piyasa değerinin dört katından fazlasına karşılık geldi. Hacim ile piyasa değeri arasındaki bu fark, piyasa katılımcılarının yoğun çıkış yaptığı bir döneme işaret eden olağan dışı bir tablo ortaya koydu.

Sahara AI, yapay zeka odaklı bir blokzincir projesi olarak biliniyor. Proje ekibi, X üzerinden yaptığı açıklamada sözleşmelerde ya da ürünlerde herhangi bir güvenlik sorunu bulunmadığını belirtti. Söz konusu açıklamanın, SAHARA’nın 29 Kasım 2025’te yaklaşık 0,07 dolardan 0,04 dolara gerilediği dönemde yapılan paylaşımla aynı ifadeleri taşıdığı aktarıldı.

Ekibin açıklamasına göre takım ve yatırımcı cüzdanlarındaki tahsisatlar zincir üzerinde tamamen yerinde duruyor. Gün içindeki fiyat hareketiyle ilişkilendirilen transferlerin ise yeni devreye alınan zincirler arası köprüye likidite sağlamak için önceden planlanmış Chainlink CCIP köprü sözleşmesi dolumu olduğu belirtildi.

600 milyon token transferi tartışma yarattı

Fiyat düşüşünün ardından bazı piyasa gözlemcileri, 600 milyon SAHARA’lık transferi satış baskısının olası nedeni olarak öne çıkardı. Buna karşılık ekip, incelemenin tamamlandığını ve takım ile yatırımcı paylarının zincir üzerinde hareket etmediğini bildirdi. Açıklamada, transferin planlı bir operasyon olduğu ve tokenin blokzincirler arasında taşınmasını sağlayan altyapı için gerçekleştirildiği kaydedildi.

Mini sözlük: Chainlink CCIP, farklı blokzincirler arasında veri ve token aktarımı için kullanılan birlikte çalışabilirlik altyapısıdır. Köprü sözleşmesine likidite eklenmesi, bir varlığın birden fazla ağ arasında daha düzenli taşınabilmesi için yapılabilir.

Sahara AI’nin açıklamasında, “Takım ve yatırımcı cüzdan tahsisatları zincir üzerinde tamamen yerinde duruyor. Takım ya da yatırımcı tokenlerinde satış veya transfer yapılmadı” denildi. Şirket ayrıca, gün içindeki fiyat hareketiyle ilişkilendirilen işlemlerin, kısa süre önce başlatılan zincirler arası köprü için likidite sağlama amacı taşıdığını savundu.

Haziran ayından bu yana kayıp derinleşti

Son düşüşle birlikte SAHARA, Haziran 2025’teki lansmanından bu yana yaklaşık %75 gerilemiş oldu. Böylece token, piyasaya sürülmesinden sonraki dönemde değerinin büyük bölümünü kaybetti. Son satış dalgası da bu zayıf görünümü daha belirgin hale getirdi.

Piyasanın, ekip açıklamalarının ardından zincir üstü hareketleri ve köprü işlemlerini izlemeyi sürdürdüğü görüldü. Özellikle yüksek hacim, büyük transferler ve önceki fiyat düşüşlerinde kullanılan ifadelerle benzer açıklamaların yeniden gündeme gelmesi, SAHARA çevresindeki tartışmaları artırdı.