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Cardano (ADA)

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, ağın küresel güven krizini çözebileceğini savundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Charles Hoskinson, Cardano’nun küresel güven krizine çözüm üretebileceğini savundu.
  • 📌 Hoskinson, merkezi kurumlara dayalı güven sisteminin yüz milyarlarca dolarlık maliyet yarattığını söyledi.
  • 🧩 Cardano’nun öne çıktığı alanlar arasında Ouroboros, genişletilmiş UTXO modeli ve merkeziyetsiz yönetişim yer aldı.
  • 📉 Hoskinson, topluluğu kısa vadeli fiyat yerine uzun vadeli vizyona odaklanmaya çağırırken $ADA için TVL ve fiyatın tek ölçü olmaması gerektiğini vurguladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, son video yayınında blokzincir ağının uzun vadede dünya genelinde temel bir işletim sistemi işlevi görebileceğini savundu. Hoskinson, Cardano’nun nihai hedefinin, trilyonlarca dolarlık küresel güven sorununa çözüm üretmek olduğunu söyledi.

İçindekiler
1 Merkezi yapılara eleştiri
2 Cardano’nun öne çıkan teknik yapısı
3 Rakip ağlara yönelik değerlendirme
4 Kısa vadeli fiyat yerine uzun vadeli hedef

Merkezi yapılara eleştiri

Hoskinson’a göre günümüz toplumunda ve küresel ticaretteki temel sorun, güvenin büyük ölçüde merkezi kurumlar üzerinden tesis edilmesi. Düzenlemelerin güçlü olduğu finansal piyasalarda bile küresel ölçekte güven oluşturmanın maliyetinin yüz milyarlarca dolara ulaştığını belirten Hoskinson, kripto para sektörünün asıl amacının bu aracı yapıları azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

Hoskinson, iyi düzenlenmiş finansal piyasalarda bile küresel ölçekte güven inşa etmenin yüz milyarlarca dolarlık maliyet yarattığını, sektörün hedefinin ise bu üçüncü tarafları mümkün olduğunca devreden çıkarmak olduğunu söyledi.

Cardano, 2017’de geliştirilmeye başlayan ve araştırma temelli yaklaşımıyla öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Hoskinson, bu yapının küresel ölçekte böyle bir dönüşümü gerçekleştirebilecek mimariye sahip tek ağ olduğunu ileri sürdü.

Cardano’nun öne çıkan teknik yapısı

Hoskinson, ağı farklı kıldığını söylediği dört temel unsuru da sıraladı: Ouroboros mutabakat protokolü, genişletilmiş UTXO muhasebe modeli, Midnight gibi partner zincirlerin sağladığı modüler yapı ve merkeziyetsiz yönetişim sistemi. Bu özelliklerin birlikte değerlendirildiğinde mevcut kripto para projeleri arasında Cardano’yu ayrı bir konuma taşıdığını dile getirdi.

Mini sözlük: Ouroboros, Cardano’nun kullandığı hisse ispatı tabanlı mutabakat protokolüdür. Genişletilmiş UTXO modeli ise işlemlerin daha öngörülebilir ve kurallı biçimde işlenmesini hedefleyen bir muhasebe yapısı olarak tanımlanır.

Hoskinson, bu dört özelliğin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yapının mevcut kripto para ağlarında bulunmadığını, Cardano’nun bu nedenle benzersiz bir konumda yer aldığını öne sürdü.

Rakip ağlara yönelik değerlendirme

Hoskinson, rakip blokzincir ağlarının önemli bölümünü de eleştirdi. Birçok projenin hız uğruna merkeziyetsizlikten taviz verdiğini savunan Hoskinson, Cardano’nun ise haftalık gündemlere ya da kısa vadeli duyurulara odaklanmak yerine daha geniş bir yapısal değişim hedeflediğini belirtti.

Bu çerçevede Cardano topluluğuna da mesaj veren Hoskinson, toplam kilitli değer gibi göstergelere veya kısa vadeli token fiyat hareketlerine aşırı odaklanılmaması gerektiğini söyledi. Ona göre asıl mesele, blokzincir teknolojisinin küresel ölçekte güven üretme kapasitesinde yatıyor.

Kısa vadeli fiyat yerine uzun vadeli hedef

Hoskinson, bu sorunun çözülmesi halinde ciddi ekonomik değer ortaya çıkabileceğini, ancak daha önemli sonucun insanlar ve kurumlar arasındaki güvenin yeniden kurulması olacağını ifade etti. Güvenin artmasının karşılıklı diyalogu kolaylaştıracağını ve farklı görüşler arasındaki gerilimi azaltabileceğini savundu.

Açıklamalar, Cardano’nun teknik mimarisi ve uzun vadeli vizyonu etrafında süren tartışmaların yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Hoskinson’un değerlendirmeleri, ağın performans göstergelerinden çok, blokzincirin toplumsal ve ekonomik işlevine odaklanan bir yaklaşım ortaya koydu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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