Bitcoin’de satış baskısı derinleşti! Piyasa bu tartışmada hangi detaya odaklandı?

Bitcoin’de geçen hafta görülen sert geri çekilmenin ardından, satış dalgasının nedeni konusunda piyasanın önde gelen isimleri arasında görüş ayrılığı oluştu. Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor düşüşte yapay zeka altyapı harcamalarının sermayeyi çekmesinin etkili olduğunu savunurken, kripto yatırım şirketi Arca ise baskının doğrudan Strategy kaynaklı haber akışından beslendiğini ileri sürdü.

Satışın nedeni konusunda karşıt yorumlar

Arca Yatırım Direktörü Jeff Dorman, haftalık değerlendirmesinde geçen haftaki satış baskısının açık biçimde Saylor ve Strategy ile ilgili gelişmelerden kaynaklandığını yazdı. Dorman, bazı Bitcoin destekçilerinin piyasa üzerindeki etkinin boyutunu olduğundan farklı göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Saylor, yapay zeka altyapısı için yapılan harcamaların küresel piyasalarda geçici baskı yarattığını, bunun Bitcoin’i zayıflatmadığını ve kıt, likit, dijital sermaye tezini güçlendirdiğini savundu.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto varlık olan Bitcoin, geçen hafta yaklaşık yüzde 14 düşerek 60.000 dolara kadar geriledi. Bu hareket, Strategy’nin 1 Haziran’da önceki hafta 32 BTC sattığını açıklamasının ardından geldi. Şirketin elinde buna rağmen 845.256 BTC bulunuyor.

Arca’nın dikkat çektiği asıl risk

Dorman’a göre piyasayı sarsan unsur, satılan 32 BTC’nin büyüklüğü değil, bu işlemin neye işaret ettiği oldu. Yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki satışın, Strategy’nin imtiyazlı hisselerine ilişkin nakit temettü yükümlülüklerini karşılamak için ileride daha fazla Bitcoin satmak zorunda kalabileceği endişesini gündeme taşıdığı belirtildi.

Strategy, yazılım şirketi olarak kurulduktan sonra bilançosunda büyük ölçekli Bitcoin birikimiyle öne çıkan kurumsal bir yapı haline geldi. Şirket, son yıllarda özellikle borçlanma ve hisse benzeri araçlarla sağladığı kaynakları Bitcoin alımlarında kullanmasıyla yakından izleniyor.

Mini sözlük: 8 K bildirimi, ABD’de halka açık şirketlerin önemli gelişmeleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na hızlı biçimde duyurmak için kullandığı resmi bildirim türüdür. Piyasa açısından bu dosyalamalar, finansman, satış, birleşme veya yönetim değişikliği gibi başlıklarda yakından takip edilir.

Olası senaryo ve piyasanın tepkisi

Arca’nın değerlendirmesine göre son üç haftada atılan bazı adımlar belirsizliği artırdı. Dorman, şirketin elindeki tek nakdi sıfır kuponlu borcu kapatmak için kullandığını, ardından gelen sınırlı Bitcoin satışının da piyasada yeni soru işaretleri doğurduğunu ifade etti. Mevcut nakit akışının yaklaşık beş ay daha yeterli olduğuna yönelik değerlendirme, yatırımcıların sonraki adımı sorgulamasına yol açtı.

Dorman, Strategy’nin 8 K bildirimiyle MSTR hissesi ve Bitcoin satarak 2 milyar ila 4 milyar dolar topladığını açıklaması halinde, imtiyazlı hisse temettülerinin Eylül 2028’e kadar karşılanabileceğini ve bunun piyasada güçlü bir rahatlama yaratabileceğini belirtti.

Dorman, daha olası gördüğü senaryoda ise aylık temettü ödemelerini karşılayacak ölçüde kademeli satışların sürebileceğini, bunun da piyasa üzerinde düzenli bir baskı yaratabileceğini kaydetti. Ona göre dünyanın en büyük alıcılarından birinin zorunlu satıcı konumuna düşmesi, fiyatlama davranışını doğrudan etkileyebilir.

Satış ilk etapta altcoin piyasasına sınırlı yansıdı

Geçen haftaki düşüşün ilk aşamada büyük ölçüde Bitcoin ile sınırlı kalması dikkat çekti. Dorman, bunun dijital varlık piyasasında yatırımcıların her projeyi kendi risk profiline göre değerlendirmeye başladığını gösteren olumlu bir işaret olabileceğini söyledi.

Bitcoin hakimiyet oranı da üst üste ikinci haftada gerileyerek yüzde 58’in altına indi ve Eylül ayından bu yana en düşük seviyeler görüldü. Haftanın başında diğer kripto varlıkların daha dirençli kaldığı, ancak satış baskısının hafta sonuna doğru sertleşmesiyle geniş piyasanın da düşüşe katıldığı aktarıldı.

Arca’ya göre Bitcoin’in kendine özgü olumsuz haber akışıyla tek başına gerileyebilmesi, yatırımcıların artık tüm dijital varlıkları aynı anda elden çıkarmak yerine daha seçici davrandığını gösteriyor.