İngiltere’den kripto fonları için dikkat çeken adım! Yeni sınır yatırımcıları nasıl etkileyecek?

İngiltere Mali Davranış Otoritesi, bazı yetkili yatırım fonlarının kripto borsa yatırım notlarına portföylerinin en fazla %10’u oranında yatırım yapmasına izin verecek bir düzenleme önerisi sundu. Teklif, perakende yatırımcılara açık bazı fonlarla diğer yatırım araçları arasındaki kural farkını daraltmayı amaçlıyor.

Perakende fonlar için sınırlı kripto erişimi

Cuma günü yayımlanan üç aylık istişare belgesine göre düzenleme, UCITS olarak bilinen devredilebilir menkul kıymetlere yatırım yapan kolektif yatırım kuruluşları ile bazı UCITS dışı fonların kriptoya dolaylı biçimde erişmesine imkan tanıyabilir. FCA, bu adımın yetkili fonların güncel kalmasına katkı sunmasını, aynı zamanda tüketicilerin korunması ve piyasaların sağlıklı işlemesiyle uyumlu olmasını istediğini belirtti.

Mini sözlük: UCITS, Avrupa ve İngiltere’de yaygın kullanılan, sıkı risk, şeffaflık ve yatırımcı koruma kurallarına tabi yatırım fonu çerçevesidir. Bu yapıdaki fonlar genelde bireysel yatırımcılara da sunulabildiği için düzenleyici sınırlar daha belirgin olur.

Öneri, FCA’nın ağustos ayında bireysel yatırımcıların kripto ETN işlemlerine erişimine yönelik yasağı kaldırmasının ardından geldi. Kurum, bu değişiklikle kripto ürünlerini kimlerin satın alabileceğine ilişkin kuralları daha tutarlı hale getirmeyi hedefliyor.

FCA, önerilen %10 sınırının, bu fonların bireysel yatırımcılara pazarlanmasına izin verilirken fonların maruz kalabileceği varlıklara ihtiyatlı bir kısıt getireceğini vurguladı.

İhtiyatlı sınır ve uygunluk şartı

Düzenleyici kurum, kripto varlıkların spekülatif niteliği nedeniyle bireysel yatırımcıya açık fonların bu ürünlere yüksek düzeyde yönelmesini uygun görmediğini de kaydetti. Bu nedenle önerilen üst sınır, geniş kapsamlı bir serbestleşmeden çok kontrollü bir açılım olarak öne çıkıyor.

Kriptoya yatırım yapmak isteyen perakende odaklı fonların ayrıca bu tercihin, ilgili fonun açıklanmış yatırım hedefleri ve risk profiliyle uyumlu olduğunu göstermek zorunda kalacağı belirtildi. Böylece yalnızca teknik olarak izin verilmesi değil, fon yapısına uygunluk da temel şartlardan biri olacak.

Profesyonel yatırımcılara açık fonlarda daha geniş alan

İstişare metninde, düzenlenmemiş fonlar ile nitelikli yatırımcılara yönelik şemaların daha spekülatif varlıklara yatırım yapabileceği ifade edildi. Bu gruptaki fonlar için belirli bir elde tutma sınırı öngörülmüyor. Ancak bu ürünlerin bireysel yatırımcılara pazarlanması ya da satılması mümkün olmayacak.

FCA ayrıca gayrimenkul gibi uzun vadeli varlıklara odaklanan fonlarla diğer bazı perakende odaklı fonların kripto ETN tutmasının engellenip engellenmemesi konusunda da görüş topluyor. Kurum, kripto ürünlerinin bu tür fonların yatırım amaçlarıyla uyumlu olmadığını düşündüğünü aktardı.

İngiltere’de daha geniş kripto düzenleme gündemi

Söz konusu istişare süreci beş hafta sürecek ve 13 Temmuz’da sona erecek. Teklif, İngiltere’de kripto varlıklara yönelik daha kapsamlı bir düzenleme çerçevesinin şekillendiği dönemde gündeme geldi. FCA ile İngiltere Merkez Bankası son dönemde stabilcoinler, kripto saklama hizmetleri ve staking alanlarında da yeni kurallar üzerinde çalışıyor.

İngiltere Merkez Bankası geçen ay, kripto şirketlerinin elde tutma sınırları ve rezerv yükümlülüklerinin benimsenmeyi yavaşlatabileceği yönündeki uyarılarının ardından stabilcoin rejiminin bazı bölümlerini yeniden değerlendirdiğini açıklamıştı. FCA da nisan ayında tokenleştirilmiş fonlara ilişkin yeni kurallar yayımlamış ve varlık yöneticilerinin blokzincir kullanımını kolaylaştırmayı hedefleyen adımlar atmıştı.