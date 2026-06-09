Bitcoin 60 bin dolar bandında dikkat çekti! Kurumsal tarafta hangi sinyal öne çıktı?

Coinbase Kurumsal Strateji Başkanı John D’Agostino’ya göre kurumsal yatırımcılar, Bitcoin’e piyasa zirvelerinde değil daha düşük fiyat seviyelerinde daha güçlü ilgi gösteriyor. D’Agostino, Bitcoin’de 60 bin dolar çevresine yaşanan son geri çekilmenin birçok büyük yatırımcı tarafından kaygı verici bir gelişme yerine birikim fırsatı olarak görüldüğünü aktardı.

Kurumsal talepte geri çekilme yerine birikim yaklaşımı

D’Agostino, piyasa davranışına ilişkin değerlendirmesinde kurumsal güvenin zayıflamadığını belirtti. Büyük yatırımcıların yıllardır hazırlık yaptığını söyleyen yönetici, bu kesimin fiyat düşüşlerinde Bitcoin toplamayı daha cazip bulduğunu ifade etti.

John D’Agostino, aile ofisleri, devlet fonları ve varlık fonlarının bu tür varlıkları daha düşük seviyelerden alabildiğini, bu nedenle geri çekilmenin onları uzaklaştırmadığını, aksine düşük fiyatların daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para platformları arasında yer alıyor ve özellikle kurumsal müşterilere sunduğu saklama, alım satım ve piyasa altyapısı hizmetleriyle öne çıkıyor. D’Agostino da birçok büyük yatırımcının zorunlu satış baskısı altında olmadığını, bu nedenle dalgalı dönemlerde pozisyonlarını koruyabildiğini savundu.

Spot ETF’lerde yüksek büyüklük korunuyor

D’Agostino, spot Bitcoin ETF’lerinde toplam maruziyetin hala yaklaşık 100 milyar dolar düzeyinde bulunduğunu söyledi. Bitcoin fiyatı yarıya yakın gerilemiş olsa da bireysel yatırımcı ilgisinin yalnızca %15 düştüğünü belirten yönetici, hem bireysel hem kurumsal kesimin Bitcoin’i uzun vadeli elde tutulacak bir varlık olarak gördüğünü dile getirdi.

Haberde ayrıca Bitcoin ekosisteminin artık daha güçlü kurumsal altyapı, gelişen düzenlemeler ve uzun vadeli büyümeyi destekleyebilecek yasa teklifleriyle desteklendiği aktarıldı. D’Agostino’ya göre mevcut tablo bir çözülmeden çok birikim sürecine işaret ediyor ve 60 bin dolar bandı, altı haneli zirvelere kıyasla büyük alıcılar için daha cazip görünüyor.

Bu eğilimin sahaya da yansıdığı belirtildi. Strategy, 101 milyon dolarlık yeni alımla 1.550 BTC daha ekleyerek agresif birikim politikasını sürdürdü. Şirket son yıllarda bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla tanınıyor.

Bernstein raporu düşüşü farklı okudu

Bernstein analistleri de Bitcoin’deki gerilemeyi değerlendirdi ve düşüşü büyük ölçüde yavaşlayan girişlere bağladı. Rapora göre bazı bireysel yatırımcılar sermayelerini yapay zeka odaklı hisselere yöneltti. Buna rağmen Bernstein, geri çekilmeyi yapısal bir tehdit olarak görmedi.

Kuruma göre yılın ilk dönemindeki zayıf hareket, derin bir bozulmadan çok daha sağlam bir kurumsal tabana işaret ediyor. Raporda, ETF’ler ve şirket bilançoları kaynaklı net girişlerin 2025’te 60 milyar dolardan bu yıl şu ana kadar 12 milyar dolara gerilediği bilgisi yer aldı.

Bernstein analistleri, bu döngüde Bitcoin’in daha sakin görünmesinin aleyhine yorumlanmaması gerektiğini, bunun uzun vadeli değer saklama tezini zayıflatmadığını belirtti.

Bitcoin haber sırasında 62.724 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Varlık son 30 günde %22 gerilerken, Ekim ayındaki zirvesinin yaklaşık %50 altında bulunuyordu. CNBC yayınında konuşan D’Agostino ve program sunucusu Joe Kernen, mevcut zayıflıkta genel risk iştahındaki düşüşü, alternatif yatırımlara yönelen sermayeyi, yüksek faizleri ve düzenleyici belirsizliği etkili unsurlar arasında gösterdi. D’Agostino, buna rağmen emtia benzeri varlıklarda dalgalanmanın olağan olduğunu ve jeopolitik risklere karşın Bitcoin’in görünümünün umut verici kalmayı sürdürdüğünü söyledi.