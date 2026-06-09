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Kripto Para

Humanity Protocol’ün H tokenı, özel anahtar ihlalinin ardından gün içinde %90’a varan düşüş yaşadı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Humanity Protocol’deki özel anahtar ihlali, H fiyatını gün içinde %90’a varan düşüşe sürükledi.
  • 📉 Yaklaşık 17 cüzdan boşaltıldı ve zincir üstü verilere göre kayıp $32 milyonun üzerine çıktı.
  • 🔄 Saldırganın çaldığı tokenları ether karşılığında sattığı ve BNB Chain üzerinde yeni $H bastığı görüldü.
  • 🛑 Proje ekibi, bridge ile likidite havuzlarının geçici olarak kullanılmamasını istedi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Humanity Protocol’ün H tokenı, salı günü yaşanan güvenlik ihlalinin ardından sert değer kaybetti. Zincir üstü verilere göre projeyle bağlantılı yaklaşık 17 cüzdan boşaltıldı ve toplam kayıp $32 milyonun üzerine çıktı. Gün içinde satış baskısının artmasıyla H fiyatı yaklaşık $0,67 seviyesinden $0,13 civarına geriledi, kısa süreliğine $0,05’e kadar indi.

İçindekiler
1 Özel anahtarlar ele geçirildi
2 Proje, bridge ve likidite havuzları için uyarı yayımladı
3 2026’da öne çıkan saldırı modeli yeniden gündemde

Özel anahtarlar ele geçirildi

Projeden yapılan açıklamada, saldırganların Humanity Foundation bünyesindeki bir kişinin özel anahtarlarını ele geçirdiği belirtildi. Kripto varlık cüzdanlarını kontrol etmeyi sağlayan bu anahtarların kötüye kullanılmasıyla fonların dışarı aktarıldığı kaydedildi. Humanity Protocol kurucusu Terence Kwok da ihlali doğrulayarak saldırının kaynağının özel anahtarların ele geçirilmesi olduğunu söyledi.

Terence Kwok, saldırganların Humanity Foundation içindeki bir üyeye ait özel anahtarları ele geçirdiğini ve ihlalin bu yolla gerçekleştiğini açıkladı.

Zincir üstü kayıtlara göre saldırgan yalnızca mevcut varlıkları taşımakla kalmadı, ayrıca BNB Chain üzerinde yaklaşık $11 milyon değerinde 100 milyon yeni H tokenı bastı. Veriler, çalınan tokenların ether karşılığında satıldığını da gösteriyor. Bu durum, piyasada ek satış baskısının sürebileceğine işaret etti.

Mini sözlük: Özel anahtar, bir kripto cüzdanındaki varlıklar üzerinde tam kontrol sağlayan gizli koddur. Bridge ise tokenların farklı blokzincir ağları arasında taşınmasını sağlayan altyapıdır.

Proje, bridge ve likidite havuzları için uyarı yayımladı

Humanity Protocol, sorun kontrol altına alınana kadar kullanıcıların projenin bridge altyapısını ve likidite havuzlarını kullanmamasını istedi. Ekip, güvenlik şirketleri ve borsa ortaklarıyla birlikte çalıştığını da duyurdu.

Proje ekibi, kullanıcıların bridge aracını ve likidite havuzlarını geçici olarak kullanmaması gerektiğini, incelemenin güvenlik ortaklarıyla sürdüğünü bildirdi.

Humanity Protocol, avuç içi taraması biyometrisi ve sıfır bilgi ispatı temelli kriptografi kullanan merkeziyetsiz kimlik projesi olarak biliniyor. Sistem, kullanıcıların kişisel verilerini açığa çıkarmadan insan olduklarını kanıtlamayı hedefliyor. Proje bu yönüyle Sam Altman’ın Worldcoin girişimine rakip olarak konumlanıyor.

2026’da öne çıkan saldırı modeli yeniden gündemde

Bu olay, 2026’da kripto piyasasında öne çıkan saldırı eğilimiyle örtüşüyor. Yıl içindeki büyük kayıpların önemli bölümü akıllı sözleşme kodlarındaki hatalardan değil, doğrudan anahtarların ele geçirilmesinden kaynaklandı. Nisan ayında Solana tabanlı Drift borsası, bir yönetici anahtarının ele geçirilmesi sonrası yaklaşık $285 milyon kaybetmişti. Aynı ay Kelp DAO da tek doğrulayıcılı bir bridge üzerinden yaklaşık $292 milyon zarara uğramıştı.

ProjeTarihTahmini kayıpÖne çıkan neden
Humanity ProtocolSalı$32 milyonun üzeriÖzel anahtar ihlali
DriftNisan 2026Yaklaşık $285 milyonYönetici anahtarının ele geçirilmesi
Kelp DAONisan 2026Yaklaşık $292 milyonTek doğrulayıcılı bridge zafiyeti

Son işlemlerde H tokenı $0,13 civarında el değiştirirken günlük kayıp yaklaşık %82 düzeyinde seyretti. Zincir üstü veriler, varlık çıkışlarının ve satışların haberin yayımlandığı sırada da sürdüğünü gösterdi.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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