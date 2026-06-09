Bitcoin 30 bin dolara inse bile tartışma bitmedi! Strategy cephesinde hangi soru öne çıktı?

Bitcoin fiyatı son günlerde baskı altında kalırken, Strategy’nin bilançosu ve olası satış adımları piyasada yeniden tartışma konusu oldu. Çin’in büyük madencilik havuzlarından BTC.TOP’un yöneticisi Jiang Zhuoer, şirketin Bitcoin 30 bin dolara gerilese bile mevcut planlarında köklü bir değişikliğe gitmesinin düşük ihtimal olduğunu savundu.

Cüzdan çıkışları tartışmayı büyüttü

Tartışma, bir zincir üstü analistin 28 Mayıs ile 1 Haziran arasında Fidelity saklama cüzdanından yaklaşık 45 bin Bitcoin çıkışı tespit ettiğini açıklamasının ardından hız kazandı. Söz konusu miktarın yaklaşık 3 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanırken, bu varlıkların ortalama 66 bin dolar civarında kademeli biçimde satılmış olabileceği öne sürüldü.

Ancak aynı cüzdanda Fidelity’nin spot Bitcoin ve Ether borsa yatırım fonlarına ait varlıkların da bulunduğu belirtildi. Bu nedenle çıkışların doğrudan Strategy ile ilişkilendirilmesi doğrulanmış bir satıştan çok çıkarım olarak değerlendiriliyor. Jiang Zhuoer, pazar günü Mandarin dilinde yaptığı paylaşımda bu yorumların abartıldığını belirtti.

Jiang Zhuoer’e göre Strategy’nin borcu toplam varlıklarının yalnızca yaklaşık %5’i seviyesinde bulunuyor. Bitcoin fiyatı 62.900 dolardan 30 bin dolara gerilese bile bu oranın ancak %10’a çıkacağını, bu nedenle şirketin piyasa hikayesinin merkezindeki Bitcoin satmama algısını kolay kolay bozmayacağını savundu.

Jiang Zhuoer, BTC.TOP’un üst yöneticisi olarak kripto madenciliği alanında uzun süredir bilinen isimler arasında yer alıyor. Değerlendirmesinde, şirketin bilanço yapısının kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına karşı görece dayanıklı kaldığını ve bu yüzden zorunlu satış ihtimalinin sınırlı görüldüğünü aktardı.

STRC hisseleri ve temettü tartışması

Jiang, Strategy’nin nakit toplamak için satışa sunduğu STRC imtiyazlı hisselerinin işleyişini de savundu. Bu hisselerin yıllık %11,5 temettü sunduğu ve ödemenin aylık taksitlerle yapıldığı belirtildi. Ona göre şirket, portföyündeki en eski ve düşük maliyetli Bitcoin’leri satarak muhasebe karı yazabilir ve bu kaynakla temettü ödemelerini destekleyebilir.

Aynı yaklaşımda, yeni STRC satışlarından elde edilen fonların yeniden Bitcoin alımında kullanılabileceği ifade edildi. Bu çerçevede alımlar satışlardan yüksek kaldığı sürece şirketin net Bitcoin alıcısı olmayı sürdürebileceği görüşü öne çıktı.

Mini sözlük: İmtiyazlı hisse, adi hisselerden farklı haklar taşıyan menkul kıymettir. Genellikle sabit ya da öncelikli temettü hakkı sunar, ancak oy hakkı bakımından daha sınırlı olabilir.

Piyasada görüş birliği oluşmadı

Buna karşın tartışmaya katılan herkes aynı noktada buluşmadı. Bazı yorumcular, uzun sürecek bir ayı piyasasında Strategy’nin faiz yükünün artabileceğini ve yönetimin niyeti ne olursa olsun daha büyük Bitcoin satışlarının gündeme gelebileceğini ileri sürdü.

CoinDesk verilerine göre Bitcoin pazartesi günü 63.400 dolar civarında işlem gördü. Varlık, son bir haftada yaklaşık %10 değer kaybetti. Bu geri çekilme, Strategy’nin 2022’den bu yana ilk kez Bitcoin satışı bildirdiği dönemin hemen ardından geldi.