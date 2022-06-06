Solana ve Avalanche, haftaya olumlu bir duruşla başladılar, ancak henüz önemli bir direncin üstesinden gelmediler ve harekete devam ediyorlar.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Solana ve Avalanche Pazartesi sabahı %15’ten fazla arttı. Yükselen fiyat hareketi, her iki Katman 1 tokenini de önemli direnç alanlarına iterek, önümüzdeki haftanın yükselişe geçeceğine işaret ediyor. Yukarı yönlü hareket kripto para piyasasına geri döndü ve Solana ve Avalanche bundan faydalanıyor gibi görünüyor.

Solana Ne Durumda

Solana , Pazartesi günü fiyatını %15’ten fazla yükselerek 38.50 dolardandan 44.80 dolar seviyesine ulaştı. Daha fazla yukarı doğru hareket, Solana’yı direnç noktasına gitmeye ve daha yükseğe hareket etmeye itebilir.

Teknik açıdan, Solana 12 saatlik grafiğinde azalan bir üçgen oluşturmuş gibi görünüyor. Son yükseliş, Solana’da modelin hipotenüsüne yaklaşımı potansiyel bir kırılımı işaret ediyor. Yine de, Katman 1 tokeni bu iyimser görünümü doğrulamak için 50 saatlik hareketli ortalamayı 47 dolar civarında aşması gerekiyor.

Solana, 47 dolar direnç seviyesinin üzerinde 12 saatlik bir mum grafiği kapatmayı başarırsa, 62$’lık bir hedefe doğru %40’tan fazla yükselebilir.

Avalanche Grafiği Ne Diyor

Avalanche için teknik göstergeler de kısa vadeli ilerleme potansiyelini gösteriyor. Katman 1 tokeni, Pazartesi günkü açılıştan bu yana yaklaşık %15 arttı ve önceki bir direnç alanının üstesinden geldi. Bununla birlikte, AVAX henüz sonraki direnç engelini aşmadı.

Son birkaç saat içinde yükselen fiyat hareketi Avalanche’ın 12 saatlik grafiğinde gelişen düşen bir takozun üst sınırını geçmesine izin verdi. Bu teknik model şimdi AVAX’ın 37 dolara doğru %40 daha ilerleyebileceğini tahmin ediyor. Avalanche’ın 50 saatlik hareketli ortalamayı 28 $’da geçip geçemeyeceği, bu iyimser görünümü onaylayacak veya geçersiz kılacaktır.

Oranlar boğaların lehine görünse de, mevcut fiyat seviyeleri konusunda dikkatli olunması önerilir. Direncin üstesinden gelinememesi, piyasa katılımcıları arasında belirsizlik yaratarak satış hareketlerinde artışa neden olabilir.

Bu düşüş senaryosu gerçekleşirse, Solana yükseliş tezini geçersiz kılmak için potansiyel olarak 36 doların altına düşebilir ve buradan da 30 dolara gerileyebilir. Benzer bir hareket 21 dolarlık destek seviyesini kırarsa Avalanche’ı da etkileyebilir ve bu da 18 dolara ve sonrasında daha fazla düşüşün mümkün olduğunu gösterir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.