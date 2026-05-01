Bitcoin kritik direnç bölgesinde 77.279 dolar seviyesini test ediyor

Bitcoin, kısa vadede 77.279 dolar seviyesine yakın bir direnç ile karşı karşıya. Bu eşik aşıldığı takdirde, piyasa analistleri fiyatın yeniden 80.000 dolara doğru hareket edebileceği görüşünde. Ancak mevcut yükselişin zayıf kalması halinde, satış baskısının devam edebileceği hatırlatılıyor.

Kısa Vadeli Destek ve Direnç Belirleyici Olacak

30 dakikalık grafikte Bitcoin’in 76.513 dolar civarında işlem gördüğü ve 75.910 dolarda bulunan kısa vadeli destekten toparlandığı gözlemleniyor. MCO Global DE tarafından paylaşılan analizde, turuncu 4. dalga için 76.673 ile 77.279 dolar arasında bir mikro direnç bölgesi öne çıkıyor. Aynı bölgede %38,2, %50 ve %61,8 geri çekilme seviyeleri de yer alıyor.

Analist, hareketin aşağı yönlü bir diyagonal yapı şeklinde dalga C ile tamamlanabileceğini aktarıyor. Buna göre 4. dalga, %61,8’lik geri çekilmeye denk düşen 77.279 dolara kadar uzayabilir; ardından fiyatın bir sonraki adımı bu seviyedeki reaksiyona bağlı olacak.

MCO Global DE ekibi, “Mikro direnç bölgesi aşılırsa yerel dip oluşmuş olabilir. 77.279 dolar üstünde kalıcılık, kısa vadeli ayı yapısını zayıflatır,” yorumunu yaptı.

Aşağıda ise 75.910 dolar ve 74.968 dolar seviyeleri, grafikteki %61,8 ve %78,6 geri çekilme noktalarına göre ilk izlenecek destek alanları olarak öne çıkıyor. Bitcoin hali hazırda bu bölgeden toparlandığı için yeni bir satış dalgasında öncelikle bu alanın takip edilmesi bekleniyor.

Aylık Kapanış Önemini Koruyor

Bitcoin’in aylık kapanışında 74.434 dolar seviyesi belirleyici olarak gösteriliyor. Analizlerde, bu seviye üzerinde yapılacak bir kapanışın boğa görünümünü koruyacağı, aksi durumda ise toparlanmanın zayıflayacağı değerlendirmesi ön planda.

Kripto para piyasalarında yakından izlenen isimlerden Ted Pillows, 74.434 doların, Bitcoin’in son aylardaki grafik yapısının ortasında yer aldığına dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalmak, düzeltmeye rağmen alıcıların kontrolü kaybetmediğini gösterecek.

Ted Pillows şunları belirtti: “Aylık kapanış 74.434 doların altında gelirse, 79.500 dolardaki son yükseliş muhtemelen yerel zirve olur ve piyasanın yukarı yönlü ivmesi zayıflar.”

Aksi senaryoda, direnç bölgesinden dönülmesi halinde gözler tekrar 75.910 ve 74.968 dolar desteklerine çevrilecek. Yukarı yönde ise 77.279 dolarlık sınır aşılırsa, yeni bir yükseliş dalgası mümkün olabilir.

Teknik Göstergelerde Fiyat Baskısı Sürüyor

Mevcut teknik göstergeler, Bitcoin’in aylık kapanışına kadar önemli bir sıkışma yaşadığını gösteriyor. Satış baskısının kalıcı olabilmesi için fiyatın 74.434 doların altında kapanış yapması gerektiği aktarılıyor; tersine bir durumda ise boğa senaryosu yeniden kuvvetlenebilir.

CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in kısa vadede test ettiği 77.279 dolar seviyesi, traderlar tarafından yakından izleniyor.