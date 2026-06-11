XRP çok aylı destek bölgesini kırdıktan sonra $1,05 ile $1,25 aralığında dengelendi

Yılın en sert geri çekilmelerinden birinin ardından XRP’de kısa vadeli dip oluştuğuna ilişkin işaretler güç kazandı. Varlık, yaklaşık 1,30 dolar seviyesindeki çok aylı destek bölgesinin altına indikten sonra sert satışlarla 1,05 ile 1,10 dolar bandına kadar geriledi. Sonraki işlemlerde ise düşüş ivmesinin zayıfladığı ve fiyatın son diplerin üzerinde tutunmaya başladığı görüldü.

Satış baskısı zayıfladı

Günlük grafikte öne çıkan başlıca unsur, aşağı yönlü hareketin devamının şimdilik gelmemesi oldu. Destek kırılımının ardından satıcıların XRP’yi psikolojik açıdan önemli 1 dolar seviyesinin altına itme fırsatı bulduğu, ancak bunun henüz gerçekleşmediği görülüyor. Bu görünüm, en azından kısa vadede satış baskısının ilk şoka kıyasla azaldığına işaret ediyor.

Buna karşın genel eğilimde belirgin bir değişim oluşmuş değil. 50 günlük hareketli ortalama yaklaşık 1,24 dolar seviyesinde bulunurken, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar daha yukarıda kalıyor. Fiyat bu seviyelerin altında kaldığı sürece orta vadeli teknik görünüm zayıf seyretmeyi sürdürüyor.

XRP’de son düşüşün ardından fiyatın yeni dipler üretmemesi ve 1 dolar seviyesinin korunması, piyasanın kısa vadede denge arayışına girdiğine işaret ediyor.

Göstergeler geçici tabana işaret ediyor

Momentum göstergeleri, satışların en yoğun bölümünün geride kalmış olabileceğini düşündürüyor. Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI, son düşüş sırasında aşırı satım bölgesine indi ve ardından yataylaşmaya başladı. Teknik analizde bu tür davranış, çoğu zaman yeni ve sert bir düşüş dalgasından çok geçici bir taban oluşumuyla ilişkilendiriliyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir. Genel olarak 30’un altındaki değerler aşırı satım, 70’in üzerindeki değerler ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

İşlem hacmi de benzer bir tablo ortaya koyuyor. En yüksek hacim, sert satış dalgası sırasında görüldü. Bu durum, panik kaynaklı tasfiyeler ve zorunlu satışların öne çıktığını gösterdi. Bu pozisyonlar temizlendikten sonra hacimde gerileme yaşandı ve fiyat yeni dip seviyelere inmedi.

Öne çıkan seviyeler

Mevcut tabloda en olası senaryo, XRP’nin 1,05 ile 1,25 dolar aralığında bir süre yatay seyretmesi olarak öne çıkıyor. Piyasalar genellikle panik satışlarından doğrudan güçlü bir yükseliş trendine geçmiyor. Bunun yerine, alıcılar ile satıcıların yeni dengeyi kurduğu bir taban süreci yaşanabiliyor.

Yukarı yönlü denemelerde ilk önemli eşik, daha önce destek olarak çalışan 1,30 dolar bölgesi olacak. Bu seviyenin yeniden kazanılması, alıcıların kontrolü geri almaya başladığına dair önemli bir teknik sinyal sayılabilir. Bu bölgenin üzerinde ise 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar direnç olarak izleniyor.

Aşağı yönde ise 1 dolar seviyesi ana eşik olmayı sürdürüyor. Bu seviyenin net biçimde kırılması durumunda, dip oluşumu beklentisi zayıflayabilir ve yeni bir satış dalgası riski artabilir.

Kısa vadede XRP’nin bir taban bulmuş olabileceği değerlendirilse de, fiyatın kalıcı bir toparlanmaya dönüp dönmeyeceği alıcıların gücüne bağlı olacak. Bu nedenle piyasada asıl izlenen konu, panik döneminin sona erip ermediğinden çok, dengelenmenin güçlü bir yükselişe dönüşüp dönüşemeyeceği olarak öne çıkıyor.