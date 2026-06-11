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RIPPLE (XRP)

ABD’de iki kritik tasarı gündemde! 500 trilyon dolarlık blokzincir geçişinde neler değişebilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD’deki iki kripto tasarısı, 500 trilyon dolarlık varlık tokenizasyonu tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
  • 📌 GENIUS Act stabilcoin kurallarını, CLARITY Act ise dijital varlıkların hukuki sınıflandırmasını netleştirmeyi amaçlıyor.
  • 💸 XRP Ledger’da stabilcoin işlemlerinin yüzde 95’ten fazlasını RLUSD oluştururken, artan kullanımın $XRP talebini etkileyebileceği belirtiliyor.
  • 🧭 Tartışmanın odağında, teknolojiden çok düzenleyici belirsizliğin kurumsal geçişi yavaşlatmış olması yer alıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para araştırmacısı SMQKE’ye göre ABD’de gündemde bulunan GENIUS Act ve CLARITY Act, kabul edilmeleri halinde küresel finans ile açık blokzincir ağları arasındaki ilişkiyi dönüştürebilecek bir eşik oluşturabilir. Değerlendirmeye göre asıl engel teknoloji değil, dijital varlıklara ilişkin kuralların uzun süredir netleşmemiş olmasıydı.

İçindekiler
1 Düzenleme engelinin kaldırılması hedefleniyor
2 RLUSD ve XRP Ledger için olası etkiler
3 CLARITY Act sınıflandırma çerçevesi getiriyor
4 Ağ kullanımı artarsa XRP talebi de etkilenebilir

Düzenleme engelinin kaldırılması hedefleniyor

SMQKE, iki yasa tasarısının da büyük kurumların çekincelerinin merkezindeki hukuki belirsizliği azaltmayı amaçladığını belirtti. Buna göre piyasa katılımcıları için daha açık faaliyet kuralları oluşturulması, bankalar, finans teknolojisi şirketleri ve büyük ölçekli kurumların blokzincir tabanlı sistemlere yaklaşımını değiştirebilir.

SMQKE’nin değerlendirmesine göre GENIUS Act ile CLARITY Act birlikte ele alındığında, geleneksel finans varlıklarının blokzincir üzerine taşınması için gerekli hukuki zeminin oluşmasına katkı sağlayabilir.

GENIUS Act, özellikle stabilcoin düzenlemesine odaklanıyor. Tasarı; rezerv desteği, lisanslama standartları, tüketici koruması ve birlikte çalışabilirlik çerçeveleri gibi başlıklarda kurallar getirmeyi öngörüyor. Bu yapının, stabilcoinlerin ana akım finans sistemi içinde daha kontrollü ve mevzuata uyumlu biçimde kullanılmasının önünü açabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışan dijital varlık türüdür. Birlikte çalışabilirlik ise farklı ödeme ya da blokzincir sistemlerinin veri ve değer transferini uyumlu biçimde gerçekleştirebilmesini ifade eder.

RLUSD ve XRP Ledger için olası etkiler

Tasarıya ilişkin yorumlarda, Ripple’ın stabilcoini RLUSD’nin de daha yüksek düzenleyici güven ortamından fayda sağlayabileceği ifade ediliyor. Bu senaryoda RLUSD’nin kurumsal ödeme ve likidite sistemlerindeki rolünün genişlemesi mümkün görülüyor. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve blokzincir altyapısıyla bilinen bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

Metinde yer alan verilere göre XRP Ledger üzerindeki stabilcoin faaliyetinin yüzde 95’ten fazlası halihazırda RLUSD işlemlerinden oluşuyor. RLUSD kullanımının artması halinde ağdaki toplam işlem hacminin de belirgin şekilde yükselebileceği öne sürülüyor.

CLARITY Act sınıflandırma çerçevesi getiriyor

CLARITY Act ise dijital varlıkların ABD hukukunda nasıl sınıflandırılacağını daha net tanımlamayı hedefliyor. Menkul kıymetler, emtialar ve diğer token türleri arasındaki sınırların belirginleşmesi, kurumsal katılımın daha geniş ölçekte önünü açabilecek temel adımlardan biri olarak görülüyor.

SMQKE’ye göre bu iki düzenleme birlikte değerlendirilirse tahviller, hisseler ve devlet tahvilleri dahil olmak üzere gerçek dünya varlıklarının geniş çaplı tokenizasyonu için zemin hazırlanabilir. Buradan hareketle blokzincir üzerine taşınabilecek potansiyel değerin 500 trilyon dolara ulaşabileceği yönündeki görüş gündeme geliyor.

Ağ kullanımı artarsa XRP talebi de etkilenebilir

XRP açısından dikkat çekilen nokta, XRP Ledger üzerindeki her işlemde ağ ücreti olarak küçük miktarda XRP kullanılması. Metne göre bu ücretler birçok ağdaki gibi yeniden dağıtılmıyor, kalıcı olarak dolaşımdan çıkarılıyor. Bu mekanizma, zaman içinde dolaşımdaki arz üzerinde azaltıcı etki yaratabiliyor.

Destekleyici görüşlere göre düzenlemeye tabi stabilcoinlerin, tokenleştirilmiş varlıkların ve kurumsal mutabakat işlemlerinin açık blokzincirlere taşınması halinde ağ etkinliği, likidite ihtiyacı ve ücret yakımı artabilir. Bu da XRP’ye yönelik talebin güçlenebileceği bir çerçeve oluşturabilir. Ancak bu tablo, söz konusu tasarıların yasalaşmasına ve kurumsal benimsemenin beklenen ölçekte gerçekleşmesine bağlı olacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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