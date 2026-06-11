AI ajanları 176 milyon blokzincir işlemiyle 73 milyon doları aştı! DeFi’de asıl yarış hangi alanda kızışıyor?

Kripto piyasasında yapay zeka destekli otonom işlem sistemleri, yalnızca alım satım sinyali üreten araçlar olmaktan çıkarak doğrudan uygulama yapan yapılara dönüşüyor. AI ajanı kripto işlemleri, piyasayı analiz eden, karar alan, cüzdanlarla etkileşime giren ve insan müdahalesi olmadan işlem gerçekleştirebilen yazılımları ifade ediyor. Mayıs 2025 ile Nisan 2026 arasında bu sistemlerin yaklaşık 176 milyon blokzincir işlemi üzerinden 73 milyon dolardan fazla mutabakat sağladığı aktarıldı.

Geleneksel botlardan farkı ne

Sabit kurallarla çalışan klasik işlem botları genellikle belirli fiyat seviyeleri, teknik göstergeler ya da önceden tanımlı sinyaller doğrultusunda hareket ediyor. AI ajanları ise değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabiliyor, birden fazla veri kaynağını birlikte değerlendirebiliyor ve olasılıklara dayalı kararlar verebiliyor. Bu fark, yalnızca yapay zeka kullanmalarından değil, işlem sürecinin tamamını üstlenebilmelerinden kaynaklanıyor.

AI ajanı kripto işlemlerini ayıran temel unsur, piyasa yorumundan uygulamaya kadar tüm işlem akışında otonom davranabilmesi olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda bir ajan fırsat tespit edebilir, likidite koşullarını ölçebilir, işlemi farklı platformlara yönlendirebilir, cüzdan yönetebilir ve akıllı sözleşmelerle doğrudan etkileşime girebilir. Özellikle merkeziyetsiz finans ortamında bu yapı daha karmaşık hale geliyor; çünkü işlem maliyeti, fiyat kayması, parçalı likidite ve doğrulama süreci sonucun doğrudan bir parçası haline geliyor.

DeFi neden modeli değiştiriyor

Merkezi borsalarda emir iletimi görece daha sade ilerlerken, DeFi tarafında bir AI ajanının yalnızca doğru işlemi seçmesi yetmiyor. Cüzdandaki bakiyeyi kontrol etmesi, token harcama izni vermesi, farklı merkeziyetsiz borsalardaki likiditeyi karşılaştırması, işlem ücretini hesaplaması ve fiyat kaymasının getiriyi silip silmeyeceğini ölçmesi gerekiyor. Ağ yoğunluğundaki ani artışlar da işlemin başarısız olmasına ya da beklenenden daha kötü fiyattan gerçekleşmesine yol açabiliyor.

Mini sözlük: TWAP, büyük bir emrin belirli bir zaman aralığına yayılarak ortalama fiyattan yürütülmesini amaçlayan işlem yöntemidir. Slippage olarak da bilinen fiyat kayması ise işlemin beklenen fiyat ile gerçekleşen fiyat arasındaki farkını ifade eder.

Birden fazla ağ ya da protokol devreye girdiğinde bu yük daha da artıyor. Varlıkların zincirler arasında taşınması, sözleşme izinlerinin doğrulanması ve büyük emirlerin farklı likidite havuzlarına bölünmesi gibi adımlar, uygulama katmanını AI ajanları için belirleyici hale getiriyor.

Öneriden uygulamaya geçiş

Haberde, kripto ağlarında otonom sistemlerin API ödemeleri yapmak, işlem gücü satın almak, hazine pozisyonlarını yeniden dengelemek ve akıllı sözleşmelerle insan müdahalesi olmadan etkileşim kurmak için giderek daha fazla kullanıldığı belirtiliyor. Bu tablo, yapay zekanın tavsiye veren bir katmandan çıkıp blokzincir tabanlı piyasalarda doğrudan faaliyet gösteren bir unsura dönüştüğüne işaret ediyor.

Örneğin bir stabilcoin stratejisini yöneten ajan, bir borç verme protokolündeki getirinin yükseldiğini tespit edip başka bir platformdan likidite çekebilir, varlığı farklı bir ağa taşıyabilir ve sermayeyi yeniden dağıtabilir. Benzer şekilde başka bir sistem, oynaklığı yüksek bir tokendaki riskini azaltmak için işlemi birden fazla merkeziyetsiz borsaya dağıtarak maliyeti düşürmeye çalışabilir.

Orbs hangi noktada devreye giriyor

Bu çerçevede Orbs, AI ajanları için karar motoru değil, uygulama altyapısı olarak konumlanıyor. Orbs, merkeziyetsiz işlem tarafında cüzdanlar, likidite kaynakları, akıllı sözleşmeler ve yönlendirme sistemleri arasında köprü kuran bir katman sunuyor. Şirketin bu alandaki ürünü Orbs Agentic, AI ajanları ile DeFi protokolleri arasında çalışan bir uygulama katmanı olarak tanımlanıyor.

Orbs ağının bir parçası olan SPOT ise limit emir, TWAP uygulaması, zararı durdur, kar al, gas ücreti olmadan işlem ve merkeziyetsiz borsalar arasında likidite yönlendirme gibi işlevleri destekliyor. Haberde, bu tür araçların otonom finans etrafında gelişen daha geniş altyapı yığınının bir parçası olduğu vurgulanıyor.

Riskler ortadan kalkmıyor

Uzmanlara göre otonom işlem riskleri yok etmiyor, sadece riskin yerini değiştiriyor. Hatalı varsayımlar, zayıf veri kaynakları ve yanlış piyasa sinyalleri kötü kararlar doğurabilir. DeFi tarafında ise akıllı sözleşme açıkları, başarısız işlemler, likidite bölünmesi, ağ sıkışıklığı ve fiyat kayması ek baskı yaratıyor. Ayrıca dış araçlarla çalışan AI sistemlerinde kötü niyetli komutlar ve fazla geniş izinler de ayrı bir güvenlik sorunu oluşturabiliyor.

Bu nedenle otonom işlem sistemlerinde işlem doğrulaması, risk kontrolleri, harcama limitleri ve net cüzdan izinlerinin gerekli olduğu belirtiliyor. Gerçek sermayenin zincir üstünde yönetildiği senaryolarda insan denetiminin önemini koruduğu da haberde özellikle vurgulanıyor.