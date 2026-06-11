Dogecoin 0,075 dolar desteğini korursa fiyatın 0,20 dolara yönelmesi bekleniyor

Dogecoin, uzun vadeli yükselen kanalın alt bandına yakın işlem görüyor. Analizde, bu desteğin korunması halinde yükseliş eğiliminin geçerliliğini sürdürebileceği belirtiliyor. Mevcut görünüm, daha önce güçlü fiyat hareketleri öncesinde izlenen yapıyla benzerlik taşıyor.

Uzun vadeli destek bölgesi öne çıkıyor

Grafiğe göre Dogecoin, önceki döngülerde yükselen kanallar içinde bir süre yatay seyir izledi, alt trend çizgisini korudu ve ardından yukarı yönlü kırılmayla sert yükselişler kaydetti. Şimdi de benzer bir destek alanı 0,075 ile 0,085 dolar aralığında bulunuyor.

Alıcıların bu bölgeyi savunması durumunda, bir sonraki önemli direnç seviyeleri 0,20 dolar ile 0,40 ila 0,50 dolar bandında yer alıyor. Buna karşın analiz, yükseliş senaryosunun henüz teyit almadığını vurguluyor.

Grafikteki yapı olumlu görünse de yukarı yönlü kırılma henüz gerçekleşmedi. Bu nedenle Dogecoin için ilk şartın destek bölgesinin korunması olduğu değerlendiriliyor.

0,20 doların üzerinde güçlü bir hareket görülmesi halinde yükseliş beklentisinin güç kazanabileceği ifade ediliyor. Buna karşılık fiyatın 0,075 doların altında kapanış yapması, mevcut yapıyı zayıflatabilir ve 0,05 ile 0,06 dolar aralığını yeniden gündeme getirebilir.

DOGE/BTC paritesinde sıkışma izleniyor

Dolar bazlı görünümün yanı sıra DOGE/BTC grafiği de dikkat çekiyor. Bu paritede Dogecoin, Bitcoin karşısında uzun vadeli düşen kama formasyonu içinde hareket ediyor. Analize göre bu yapı, 2021 öncesinde görülen sıkışma dönemine benzer bir tablo ortaya koyuyor. Dogecoin, geniş kitlelerce bilinen bir meme coin olsa da DOGE/BTC paritesi, varlığın dolar karşısındaki yükselişinden çok Bitcoin’e karşı göreli gücünü gösteriyor.

Mini sözlük: Düşen kama, fiyatın daralan iki aşağı eğimli çizgi arasında sıkıştığı teknik formasyondur. Teknik analizde bu yapı, kırılmanın yönüne bağlı olarak trend değişimi ya da güçlü bir hızlanma ihtimaline işaret edebilir.

Grafikte 2014 ile 2020 döneminde oluşan yapıyla mevcut döngü arasında benzerlik kuruldu. Önceki dönemde DOGE/BTC daralan kama içinde hareket ettikten sonra yukarı kırılmış ve Bitcoin karşısında belirgin bir yükseliş sergilemişti. Güncel döngünün de 2021 zirvesi sonrasında benzer bir seyir izlediği aktarılıyor.

Analize göre DOGE/BTC paritesinde fiyat hareketi kama desteğine yaklaşırken sıkışma artıyor. Bu görünüm, yönü henüz netleşmemiş olsa da sert bir hareketin yaklaşabileceğine işaret ediyor.

Üst trend çizgisinin aşılması halinde Dogecoin’in Bitcoin’e kıyasla daha güçlü performans gösterebileceği değerlendiriliyor. Ancak kırılma teyidi gelmeden mevcut yapının yalnızca bir hazırlık aşaması olduğu, kesin sinyal üretmediği kaydediliyor. Destek çizgisinin aşağı kırılması ise yükseliş beklentisini geçersiz kılabilir ve BTC karşısında zayıflığın sürmesine yol açabilir.

Bu nedenle hem dolar bazlı grafikte 0,075 dolar desteği hem de DOGE/BTC paritesindeki kama yapısı kısa vadede kritik izleniyor. Fiyat yukarı yönlü kırılma üretmedikçe, analizin sunduğu olumlu tablo ihtiyat payı korunarak değerlendiriliyor.