Dogecoin, 1,7 milyar DOGE alımı sonrası kritik direnci zorluyor

Dogecoin, kısa vadeli yönü açısından kritik görülen 0.070 ile 0.0710 dolar aralığını test ediyor. Piyasada bu bölgenin aşılması halinde yükseliş eğiliminin güç kazanabileceği değerlendirilirken, büyük yatırımcıların son alımları da dikkatle izleniyor. Alım iştahının sürmesi durumunda fiyatın daha kalıcı bir yukarı hareket denemesi yapabileceği düşünülüyor.

Direnç bölgesi öne çıkıyor

DOGE, haberin hazırlandığı sırada 0.06959 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 469.6 milyon dolar, piyasa değeri ise 11.9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içindeki görece dengeli seyre rağmen teknik görünümdeki sıkışma, yatırımcıların dikkatini belirli fiyat eşiklerine çevirmiş durumda.

Kripto para analisti KrissPax, Dogecoin fiyatının önemli bir teknik direnç bölgesine yaklaştığını aktardı. Analistler, 0.070 ve 0.0710 dolar seviyelerinin güçlü biçimde aşılmasının, yalnızca DOGE için değil daha geniş piyasa duyarlılığı açısından da olumlu bir işaret sayılabileceğini belirtiyor.

Analistler, 0.070 ile 0.0710 dolar aralığının üzerinde kalıcılık sağlanmasının yükseliş yapısını destekleyebileceğini, aksi halde piyasada ek teyit arayışının sürebileceğini vurguluyor.

Bu aralığın destek bölgesine dönüşmesi, teknik açıdan yukarı yönlü senaryoyu kuvvetlendirebilir. Buna karşılık söz konusu eşiğin aşılamaması halinde DOGE fiyatında yatay seyir bir süre daha devam edebilir.

Balina alımları dikkat çekiyor

Piyasadaki bir diğer önemli gelişme, büyük cüzdanların bir günde 1.7 milyar DOGE toplaması oldu. Dogegod tarafından paylaşılan verilere göre bu alımın yaklaşık karşılığı 119 milyon dolar düzeyinde. Dogecoin, başlangıçta internet kültürü etrafında öne çıkan bir memecoin olsa da, yüksek piyasa değeri ve geniş yatırımcı tabanı nedeniyle kripto piyasasında yakından takip edilen varlıklar arasında yer alıyor.

Büyük ölçekli alımlar, oynaklığın sürdüğü dönemlerde dahi kurumsal ya da yüksek hacimli yatırımcı güvenine işaret edebiliyor. Bu tür işlemler tek başına hızlı bir fiyat artışı anlamına gelmese de, dolaşımdaki arz üzerinde etkili olmaları nedeniyle piyasa eğilimleri açısından önemli görülüyor.

Dogecoin balinaları bir günde 1.7 milyar DOGE daha aldı. Bu miktar yaklaşık 119 milyon dolara karşılık geliyor.

Geçmiş piyasa örneklerinde benzer balina birikimlerinin, özellikle işlem hacmi de eşlik ettiğinde, daha güçlü fiyat hareketlerinden önce görülebildiği biliniyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca fiyatı değil, büyük cüzdan davranışlarını da izliyor.

Piyasa yönü için teyit aranıyor

Olumlu teknik beklentilere rağmen DOGE henüz net bir kırılım üretmiş değil. Fiyat görünümü şimdilik nötr bölgede kalırken, Bitcoin’de gözlenen toparlanma kripto piyasasının genel havasını destekliyor. Daha geniş piyasa koşullarının iyileşmesi, DOGE üzerindeki alım baskısını da artırabilir.

Önümüzdeki süreçte Dogecoin’in yönü büyük ölçüde 0.070 ile 0.0710 dolar bandına vereceği tepkiye bağlı olacak. Balina alımlarının sürmesi ve işlem hacminin artması halinde yukarı yönlü hareket alanı genişleyebilir. Buna karşılık direnç bölgesinin aşılamaması durumunda fiyatın yeni bir teyit oluşana kadar dar bantta kalması olası görünüyor.