Firmus, 2 milyar dolarlık yatırımla Asya Pasifik büyümesini hızlandıracak

Avustralyalı yapay zeka altyapı şirketi Firmus, 2 milyar dolarlık stratejik özsermaye yatırımı için tam taahhüt aldığını açıkladı. Şirket, yeni kaynağı Project Southgate programını hızlandırmak ve Asya Pasifik bölgesindeki genişleme hazırlıklarını desteklemek için kullanacak. Gelişme, Firmus’un geçmişte Bitcoin madenciliği altyapısında faaliyet göstermesi nedeniyle kripto para sektörü açısından da dikkat çekiyor.

Yatırım turunun kapsamı netleşti

Yatırım turunda NVIDIA ve Coatue ek katılım sağlarken, Blackstone Tactical Opportunities tarafından yönetilen fonlar ile Blackstone’un diğer yatırım araçları da sürece dahil oldu. Jane Street de yatırımcılar arasında yer aldı. Firmus, bu sermayenin Avustralya’daki AI Factory kurulumunu hızlandıracağını ve bölgedeki yeni pazarlara açılma planlarını güçlendireceğini belirtti.

Şirket, altyapısını NVIDIA’nın AI Factory referans mimarisi ile kendi geliştirdiği HyperCube platformu üzerine kuruyor. Bu yapı; hesaplama kapasitesi, soğutma sistemleri, enerji yönetimi ve şebeke uyumlu yazılımları tek çatı altında birleştiriyor. Firmus, bu sayede yapay zeka kapasitesini daha verimli biçimde devreye almayı ve watt başına üretilen çıktı performansını artırmayı hedefliyor.

Oliver Curtis, alınan yatırımın Firmus’a aynı anda birden fazla alanda ilerleme imkanı verdiğini, Avustralya genelindeki ölçek büyümesinin yanında Asya Pasifik bölgesine açılma kapasitesini de hızlandırdığını vurguladı.

Son bir yılda sağlanan yeni özsermaye toplamı 3 milyar doların üzerine çıktı. Şirket, yatırım sonrası değerlemesinin de 10,5 milyar doları aştığını açıkladı. Bu seviye, Firmus’u yapay zeka işlem kapasitesi alanında büyük ölçekli kurumsal sermaye çeken altyapı sağlayıcıları arasına taşıdı.

Project Southgate öne çıkıyor

Firmus’un kısa vadede odaklandığı ana program Project Southgate oldu. Avustralya genelinde birden fazla sahaya yayılan bu AI Factory programı kapsamında şirket, Melbourne tesisinde kullanılmak üzere yaklaşık 18.400 NVIDIA GB300 GPU için küresel bir teknoloji şirketiyle çok yıllı bir anlaşma imzaladı. Bu durum, büyüme planının doğrudan sözleşmeye bağlanmış taleple desteklendiğini gösteriyor.

Şirket, yurt dışı tedarikçilere tamamen bağımlı kalmak yerine Avustralya içindeki üretim kapasitesini de geliştiriyor. Firmus, yerel tedarik zincirinin soğutma, güç sistemleri ve entegre sistem modülleri gibi bileşenleri kapsadığını aktardı. Bölgesel genişleme için ilk fırsatlardan biri olarak Endonezya öne çıkıyor.

Başlık Veri Yeni stratejik yatırım 2 milyar dolar Son 1 yılda toplanan özsermaye 3 milyar doların üzeri Yatırım sonrası değerleme 10,5 milyar doların üzeri Melbourne için planlanan GPU Yaklaşık 18.400 NVIDIA GB300

Bitcoin madenciliğinden yapay zeka altyapısına geçiş

Firmus’un bugünkü stratejisi, şirketin geçmişiyle birlikte değerlendirildiğinde daha geniş bir dönüşüme işaret ediyor. TechCrunch’ın nisan ayında aktardığı bilgilere göre Firmus, ilk aşamada Bitcoin madenciliği için soğutma teknolojileri geliştiriyordu. Daha sonra yönünü yapay zeka veri merkezi altyapısına çevirdi. Bu değişim, enerji bağlantısı, soğutma kapasitesi ve büyük ölçekli tesis avantajına sahip madencilik odaklı şirketlerin son dönemde yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanına yönelmesiyle paralel ilerliyor.

Enerji ve su kullanımı tartışma yaratıyor

Büyüme planlarıyla birlikte enerji ve su tüketimine ilişkin soru işaretleri de gündemde yer alıyor. ABC’nin aktardığına göre Tazmanya’da planlanan üç tesisin toplamda 400 megavatın üzerinde elektrik gereksinimi doğurabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle şirketin altyapı tasarımına dair açıklamaları yerel ölçekte daha yakından izleniyor.

Firmus, tesislerinin yenilenebilir enerjiyle çalışacak şekilde tasarlandığını ve şebekeye katılım odaklı bir model benimsediğini, ayrıca enerji ve su kullanımını azaltmayı altyapı stratejisinin merkezine yerleştirdiğini açıkladı.

Avustralya’da veri merkezlerine yönelik enerji kuralları da bu başlığı daha önemli hale getiriyor. Reuters’ın 5 Ağustos tarihli haberine göre ülkede kurulacak yeni veri merkezlerinin enerji ihtiyacının çoğunluğunu yenilenebilir kaynaklardan karşılaması gerekecek. Bu çerçevede Firmus’un ticari ölçekte nasıl bir uygulama ortaya koyacağı, hem uzun vadeli müşteri sözleşmeleri hem de şirket değerlemesinin sürdürülebilirliği açısından belirleyici olacak.