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RIPPLE (XRP)

ABD Senatosu erteleme kararı sonrası XRP’de 1 dolar sınırı öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu'nun erteleme kararı sonrası $XRP için 1 dolar sınırı yeniden öne çıktı.
  • 📉 Fiyat 1,02 dolarda dengelenirken günlük destek 1,0240 dolarda izleniyor.
  • 📊 Teknik görünümde bant sıkışması, sert bir sonraki fiyat hareketine işaret ediyor.
  • 🏛️ Nihai oylamanın Eylül 2026'ya kalması, piyasadaki belirsizliği artırdı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP piyasasında son haftaların ana gündem maddelerinden biri olan ABD Kripto CLARITY Act sürecinin ertelenmesi, fiyat üzerinde sert baskı yarattı. ABD Senatosu tatile girerken nihai oylama Eylül 2026’ya kaldı ve bu gelişmenin ardından XRP, büyük kripto varlıklar arasında en sert gerileyenlerden biri oldu. Fiyat 1,02 dolar seviyesinde dengelendi.

İçindekiler
1 Erteleme kararı fiyat baskısını artırdı
2 Teknik görünümde dar bantlar dikkat çekiyor
3 Yatırımcıların izlediği iki temel unsur

Erteleme kararı fiyat baskısını artırdı

Piyasadaki geri çekilmede, bireysel yatırımcıların satışa yönelmesinin yanı sıra Washington’daki siyasi belirsizlik de etkili oldu. Bu tablo, büyük yatırımcıları 1 doların altına olası bir sarkmanın kalıcı bir kırılma mı yoksa alım fırsatı mı olduğu sorusuyla karşı karşıya bıraktı. CLARITY Act, ABD’de dijital varlık piyasasına yönelik düzenleyici çerçeveyi netleştirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı olarak öne çıkıyor.

ABD Senatosu’nun tatile girmesiyle nihai oylama Eylül 2026’ya ertelendi ve sermaye akışı buna hızlı tepki verdi.

TradingView verileri, satış baskısının 1 dolar eşiğine yaklaştığını gösteriyor. Günlük grafikte düşüş, şimdilik Bollinger Bantları’nın alt sınırı olan 1,0240 dolarda yavaşladı. Bu seviye kısa vadede ilk teknik savunma hattı olarak izleniyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ölçmek için kullanılan teknik analiz göstergesidir. Bantların daralması, piyasada sert bir yön hareketinin yaklaşabileceğine işaret edebilir.

Teknik görünümde dar bantlar dikkat çekiyor

Günlük grafikte bantların olağan dışı ölçüde daralması, güçlü bir fiyat hareketinin hazırlık aşamasında olabileceğine işaret ediyor. Kısa vadede aşırı satım koşulları nedeniyle 1,0831 dolardaki orta banda ya da 1,1423 dolardaki üst banda doğru teknik tepki görülebilir. Buna karşın bu olası yükselişin daha geniş çaplı düşüş eğilimini tek başına sona erdirmesi beklenmiyor.

Satıcıların 1 doların altına kalıcı biçimde inmesi halinde bir sonraki kritik seviye, haftalık alt bant olan 0,9572 dolar olarak öne çıkıyor. Daha sert bir piyasa çözülmesinde ise aylık zaman dilimindeki ana destek bölgesi 0,6625 dolara kadar geri çekilebilir.

GöstergeSeviye
Günlük alt bant1,0240 dolar
Günlük orta bant1,0831 dolar
Günlük üst bant1,1423 dolar
Haftalık alt bant0,9572 dolar
Aylık destek0,6625 dolar

Yatırımcıların izlediği iki temel unsur

Piyasanın bundan sonraki yönünde iki ana etken öne çıkıyor. Aşağı yönlü senaryoda, ABD’deki kurumsal sermayenin eylül ortasına kadar beklemeye geçmesi ve aylık orta çizgi olan 1,9605 doların kaybedilmesi, 1 doların altına iniş riskini artırıyor.

Alıcıların 1,0240 dolardaki günlük desteği koruması ve küresel ödeme ağındaki talebin sürmesi, XRP’de ani bir çözülmeyi şimdilik sınırlıyor.

Yukarı yönlü ihtimalde ise 1,0240 dolardaki desteğin korunması, bant sıkışmasının doğurabileceği teknik tepki ve küresel ödeme ağındaki talebin sürmesi dikkat çekiyor. XRP, Ripple‘ın sınır ötesi ödeme odaklı ekosisteminde kullanılan dijital varlık olarak biliniyor.

Bu ortamda kısa vadeli spekülatif sermayenin önümüzdeki haftalarda XRP’den uzak durmayı sürdürebileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık daha uzun vadeli bakan büyük yatırımcılar, 0,90 ile 0,95 dolar aralığına olası geri çekilmeyi ve daha sert satışlarda 0,6625 dolara yaklaşan hareketleri, projenin sonu değil düşük seviyelerden pozisyon oluşturma fırsatı olarak görebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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