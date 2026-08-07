Ripple, XRP Ledger üzerinde 811 bin 26 RLUSD bastı

Ripple, 6 Ağustos’ta XRP Ledger üzerinde 811.026 RLUSD bastı. ABD dolarına endeksli stabilcoin arzındaki bu artış, aynı gün 106.109.031 numaralı defter kaydında tamamlandı. XRP Ledger, Ripple ekosisteminde kullanılan blokzincir ağı olarak biliniyor.

İşlem çoklu imza ile onaylandı

XRPScan verilerine göre işlem 7:37 IST itibarıyla doğrulandı. Yeni basılan 811.026 RLUSD’nin tamamı, gezginde görünen hedef hesaba başarılı bir ödeme işlemiyle aktarıldı. Tokenlar, Ripple’ın RLUSD için belirlediği ihraç hesabından çıkarıldı.

İşlemde üç imzalı çoklu imza yapısı kullanıldı. Ağ üzerindeki işlem ücreti tam olarak 0.000405 XRP oldu. Aktarılan tutarda herhangi bir kesinti yaşanmadı ve hedef hesap 811.026 RLUSD’nin tamamını aldı.

Ripple’ın RLUSD için belirlediği ihraç hesabından gerçekleştirilen basım işlemi, üç imzalı çoklu imza yapısıyla onaylandı ve 811.026 RLUSD eksiksiz şekilde hedef hesaba aktarıldı.

Ripple, son RLUSD basımının hangi amaçla yapıldığına ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Stabilcoin ihraççıları genellikle müşteri talebini karşılamak, borsalardaki likiditeyi desteklemek, kurumsal mutabakat süreçlerini yürütmek veya hazine yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için yeni token basıyor.

RLUSD, XRPL içindeki payını büyüttü

Son basım işlemi, RLUSD’nin son aylarda XRP Ledger üzerindeki hızlı büyümesinin ardından geldi. Temmuz ayında RLUSD, ağ genelindeki toplam stabilcoin arzının yüzde 50’sini aşmıştı. Bu eşik, RLUSD’yi toplam arz bakımından XRP Ledger üzerindeki en büyük stabilcoin konumuna taşıdı.

Arzdaki yükselişle birlikte RLUSD etrafındaki işlem hacmi de arttı. Önceki veriler, varlığın lansmandan bu yana kümülatif işlem hacminin 2,5 milyar doların üzerine çıktığını gösterdi. Böylece Ripple’ın stabilcoini, XRP Ledger üzerindeki rakip stabilcoinlerin önüne geçti.

Metrik Veri Yeni basılan miktar 811.026 RLUSD İşlem tarihi 6 Ağustos Defter kaydı 106.109.031 İşlem ücreti 0.000405 XRP Temmuzdaki pazar payı Yüzde 50’nin üzerinde

Benimsenmede birkaç unsur öne çıkıyor

USDT ve USDC gibi dolara sabitlenmiş dijital varlıklar da farklı blokzincir ağlarında kullanılıyor. Bu varlıklar çoğunlukla alım satım likiditesi, dijital ödemeler ve blokzincir tabanlı finans uygulamalarında yer alıyor.

Bununla birlikte, arzın artması tek başına kalıcı başarı anlamına gelmiyor. Stabilcoinler; likidite, borsalarda erişilebilirlik, düzenleyici çerçeve ve piyasadaki gerçek kullanım alanları üzerinden rekabet ediyor. Kullanıcı desteği de benimsenme sürecinde belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.

RLUSD’nin XRP Ledger üzerindeki geleceği, önümüzdeki aylarda kullanıcılar, borsalar ve uygulamalar tarafından ne ölçüde entegre edileceğine bağlı olacak.

RLUSD’nin ağ içindeki yükselişi, XRP Ledger’ın stabilcoin pazarında dengeleri değiştirdi. Ağ üzerinde 6 Ağustos’ta gerçekleşen 811.026 RLUSD’lik yeni basım, bu değişimin son halkası oldu.