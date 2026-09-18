Ethereum yatay seyri sürdürürken SHIB ve DOGE baskı altında kaldı

Kripto para piyasasında teknik görünüm farklı varlıklarda ayrışıyor. Shiba Inu kısa vadede sıkışık bir bantta yön ararken, Ethereum ağustos ayındaki yükselişin ardından yatay seyrini koruyor. Dogecoin ise son reddedilmenin ardından daha kırılgan bir tablo sergiliyor. Buna karşılık Zcash, güçlü ivmesini yeni zirvelere taşıyan nadir varlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Shiba Inu dar bantta zayıf görünümünü koruyor

Shiba Inu 0.00000506 dolar civarında, hareketli ortalamaların yoğunlaştığı bir bölgede işlem görüyor. 0.00000510 ile 0.00000520 dolar aralığı kısa vadede en önemli direnç bölgesi olarak izleniyor. Fiyat bu alanı ağustos sonundan bu yana birkaç kez test etti, ancak kalıcı biçimde üzerine yerleşemedi.

Eylüldeki 0.00000555 dolar denemesinin reddedilmesinden sonra daha düşük zirveler oluştu. 0.00000495 ile 0.00000510 dolar aralığında birden fazla hareketli ortalamanın birleşmesi dikkat çekiyor. İşlem hacmindeki belirgin gerileme ve RSI göstergesinin 50 seviyesinde bulunması, güçlü bir yön teyidinin henüz gelmediğine işaret ediyor.

0.00000490 ile 0.00000500 dolar bandının korunması mevcut sıkışmayı sürdürebilir. Bu bölgenin altına inilmesi halinde 0.00000470 ile 0.00000460 dolar aralığı, ardından 0.00000440 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Yukarı yönlü senaryoda ise 0.00000520 doların aşılması ve sonrasında 0.00000550 doların test edilmesi gerekiyor.

Shiba Inu kısa vadede yön arayışını sürdürürken, 0.00000510 ile 0.00000520 dolar bandı aşılmadıkça teknik görünüm kırılgan kalıyor.

Zcash yükseliş ivmesini koruyor

Zcash yaklaşık 1.376 dolar seviyesine çıkarak güçlü momentumunu sürdürdü. Birçok büyük kripto varlık düzeltme sürecindeyken ZEC, 1.250 ile 1.300 dolar bandının üzerine taşınarak yeni zirvelere yöneldi. Öncesinde 1.080 ile 1.240 dolar arasında oluşan yatay görünüm, son yükselişin zeminini hazırladı.

Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor. Ağda kullanılan sıfır bilgi kanıtları, işlem detaylarının doğrulanırken kamuya açık biçimde paylaşılmamasını amaçlayan bir teknoloji sunuyor.

Teknik göstergelerde 1.400 dolar seviyesi psikolojik direnç olarak öne çıkıyor. Destek tarafında 1.300 dolar ilk eşik olurken, 1.200 ile 1.250 dolar aralığı eski kırılım bölgesi olarak önemini koruyor. Daha derin bir geri çekilmede 1.100 dolar seviyesi izlenebilir.

Varlık Direnç Destek Shiba Inu 0.00000510 ile 0.00000520 dolar 0.00000490 ile 0.00000500 dolar Zcash 1.400 dolar 1.300 dolar Ethereum 2.500 ile 2.560 dolar 2.400 dolar Dogecoin 0.084 ile 0.085 dolar 0.079 ile 0.080 dolar

Ethereum yükseliş sonrası denge arıyor

Ethereum 2.455 dolar civarında işlem görürken, ağustostaki güçlü kırılımın ardından birikim sürecine girmiş görünüyor. Fiyatın 1.900 dolardan 2.500 doların üzerine tırmanmasından sonra oluşan bant, mevcut görünümün ana çerçevesini oluşturuyor. 2.400 dolar seviyesi kısa vadede ana destek konumunda kalmayı sürdürüyor.

2.520 ile 2.560 dolar bandındaki denemeler şimdiye kadar kalıcı bir sonuç üretmedi. Buna rağmen satıcılar da 2.400 doların altında sürekli bir kırılma sağlayamadı. RSI göstergesinin nötr bölgeye gerilemesi ve son hacim artışlarının aşağı yönlü oynaklıkla çakışması, kısa vadeli ivmenin zayıfladığına işaret ediyor.

Ethereum için mevcut yapı, 2.400 dolar desteği ile 2.500 ile 2.560 dolar direnç bölgesi arasında süren belirgin bir yatay seyir ortaya koyuyor.

Fiyatın 2.360 doların altına sarkması halinde 2.280 dolara doğru daha hızlı bir geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanması için önce 2.500 doların, ardından 2.560 doların aşılması gerekiyor.

Dogecoin daha kırılgan bir bölgede bulunuyor

Dogecoin 0.0813 dolar civarında işlem görürken, 0.090 ile 0.092 dolar bandından gelen son reddedilmenin etkisi sürüyor. Ağustosta 0.070 dolardan 0.094 dolara kadar uzanan hareket ilk etapta olumlu bir görünüm oluşturdu, hatta fiyat kısa süreliğine 0.10 doların üzerine de çıktı. Ancak bu yükseliş kalıcı olamadı.

Uzun vadeli hareketli ortalamanın bulunduğu 0.093 dolar civarı aşılamadı ve eylüldeki ikinci deneme de başarısız kaldı. Sonrasında daha düşük zirveler oluştu ve fiyat kısa vadeli ortalamaların altına geriledi. 0.079 ile 0.080 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın kaybedilmesi halinde 0.076 dolar ile 0.070 ila 0.072 dolar bandı öne çıkabilir. Yukarı yönlü toparlanma için önce 0.084 ile 0.085 dolar aralığının geri alınması gerekiyor.