Shiba Inu’da spot çıkışları artarken talep zayıfladı

Shiba Inu‘da spot piyasa talebi yeniden zayıfladı. Yedi önemli spot akış zaman diliminin tamamında net akış negatife dönerken, bu tablo fiyatın 0.00000500 dolar eşiğinin üzerinde kalıcı bir alan açmakta zorlandığı bir döneme denk geldi. SHIB, bu görünümle birlikte kısa vadede hassas bir teknik bölgede hareket ediyor.

Spot akışlarda satış baskısı öne çıktı

Kısa ve orta vadeli spot akış verileri, satıcıların alıcılardan daha baskın olduğunu gösteriyor. Son 15 dakikada net akış eksi 14.540 dolar, 30 dakikada eksi 26.680 dolar ve 1 saatte eksi 63.710 dolar seviyesinde ölçüldü. Daha geniş zaman dilimlerinde ise 4 saatte eksi 134.800 dolar, 8 saatte eksi 168.720 dolar ve 12 saatte yaklaşık eksi 250.040 dolar kaydedildi.

Bu görünüm, belirli zaman aralıklarında piyasadan çıkan değerin giren değerden fazla olduğuna işaret ediyor. Ancak negatif spot net akış tek başına fiyatın kesin olarak daha da gerileyeceği anlamına gelmiyor. Bu veri daha çok, izlenen spot piyasalarda alım ve satım dengesinin hangi tarafa eğildiğini ortaya koyuyor.

Yedi önemli spot akış zaman diliminin tamamında net akışın negatife dönmesi, Shiba Inu’da alım iştahının zayıfladığına işaret ediyor.

Fiyat dar bir teknik aralıkta sıkıştı

SHIB, 0.00000507 dolar civarında işlem görürken 0.00000495 ile 0.00000515 dolar arasında kümelenen kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların tam ortasında bulunuyor. Bu sıkışık yapı, görece küçük fiyat hareketlerinin bile bir sonraki yönü belirleyebileceği anlamına geliyor.

Yukarı yönlü ilk önemli engel 0.00000515 ile 0.00000520 dolar aralığında yer alıyor. SHIB, bu bölgenin üzerinde ivmesini korumakta son dönemde birkaç kez zorlandı. Daha güçlü direnç ise 0.00000540 ile 0.00000550 dolar bandında görülüyor. Bunun hemen ardından 0.00000565 dolar civarında aşağı eğimli uzun vadeli hareketli ortalama bulunuyor.

Aşağı yönlü riskler korunuyor

Aşağıda 0.00000490 dolar seviyesinin kaybedilmesi durumunda 0.00000460 ile 0.00000470 dolar aralığı gündeme gelebilir. Böyle bir geri çekilme, mevcut teknik yapının belirgin biçimde zayıflamasına yol açabilir. Göreceli güç endeksi ise 50 seviyesine yakın seyrediyor; bu da ne alıcıların ne de satıcıların şu aşamada belirgin bir momentum üstünlüğü kurabildiğini gösteriyor.

SHIB’in hareketli ortalama kümesinin üzerine yerleşme denemeleri, spot akışlarda toparlanma görülmedikçe kalıcı bir iyileşmeye dönüşmekte zorlanabilir.

Mevcut tablo, Shiba Inu’nun teknik olarak daha güçlü alım desteğine ihtiyaç duyduğu bir anda talep tarafında zayıflık yaşadığını ortaya koyuyor. Bu nedenle fiyatın kısa vadede direnç bölgesini aşma girişimleri, spot piyasadaki girişler güçlenmedikçe sınırlı kalabilir.