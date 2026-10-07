Shiba Inu’da kısa vadeli çıkışlar artarken alım ivmesi zayıfladı

Shiba Inu’da spot piyasaya giren sermaye son saatlerde belirgin biçimde artsa da daha kısa vadeli veriler bu görünümü tam olarak desteklemedi. SHIB’in sekiz saatlik spot net akışı yüzde 440,65 yükseldi ve yaklaşık 506.680 dolarlık pozitif net giriş kaydedildi. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve piyasa değeri bakımından öne çıkan meme coin projeleri arasında yer alıyor.

Gün içi akışlarda toparlanma görüldü

Daha uzun gün içi dönemlerde de benzer bir tablo oluştu. Dört saatlik spot net giriş 394.170 dolara çıktı ve yüzde 337,15 artış gösterdi. On iki saatlik veride de 352.220 dolarlık pozitif akış korundu. Son 24 saatte ise 6,72 milyon dolarlık girişe karşılık 6,11 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Böylece net akış yaklaşık 613.500 dolar artıda kaldı.

Uzun gün içi zaman dilimlerinde görülen pozitif spot net akışlar, SHIB tarafında sermaye girişinin güç kazandığını gösterse de daha kısa vadeli hareketler aynı ölçüde destek vermiyor.

Kısa vadeli görünüm zayıfladı

Buna karşın son bir saatlik verilerde tablo tersine döndü. SHIB’te 211.140 dolarlık spot girişe karşılık 247.370 dolarlık çıkış görüldü ve net akış 36.230 dolar eksiye geriledi. Son 30 dakikalık bölümde de 26.830 dolarlık negatif akış oluştu. Üç günlük toplam görünüm de yaklaşık 388.160 dolar ekside kaldı.

Vadeli işlemler tarafı da alıcılar açısından güçlü bir destek sunmadı. Beş dakika, 15 dakika, 30 dakika, bir saat, dört saat ve 12 saatlik dönemlerin tamamında net akış negatif seyretti. En dikkat çekici zayıflık 12 saatlik bölümde görüldü ve burada net çıkış 433.240 dolara ulaştı. Yalnızca sekiz saatlik periyot sınırlı şekilde pozitif kaldı.

Fiyat teknik eşiğin altına indi

Fiyat hareketi de bu zayıflamayı yansıtmaya başladı. SHIB, 0.00000580 dolar bölgesinden gelen sert günlük düşüşün ardından 0.00000550 dolar civarında işlem gördü. Bu geri çekilme, tokeni 0.00000565 dolar yakınındaki uzun vadeli hareketli ortalamanın altına taşıdı. Böylece eylül toparlanmasında öne çıkan teknik iyileşmelerden biri büyük ölçüde ortadan kalktı.

Yakın izlenen bölge 0.00000540 ile 0.00000545 dolar aralığı olarak öne çıktı. Bu alan korunursa fiyatın 0.00000560 doları yeniden test etmesi, ardından 0.00000580 ile 0.00000600 dolar bandına yönelmesi mümkün olabilir. Buna karşılık 0.00000540 doların altındaki sarkma, 0.00000520 dolar ve psikolojik açıdan önem taşıyan 0.00000500 dolar seviyesini gündeme getirebilir.

Spot piyasadaki güçlü sekiz saatlik artışa rağmen kısa vadeli akışların negatife dönmesi ve vadeli işlemlerde yaygın çıkış görülmesi, alıcıların piyasada belirleyici üstünlüğü henüz kuramadığına işaret ediyor.

Verilerin genelinde, daha uzun gün içi pencerede talebin canlandığı görülüyor. Ancak kısa vadeli spot çıkışların artması, vadeli işlemlerdeki zayıf görünüm ve fiyatın uzun vadeli ortalamanın altına inmesi, SHIB tarafındaki toparlanmanın henüz kırılgan olduğunu ortaya koydu.