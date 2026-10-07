Nasdaq, XRP odaklı XRPN işlemlerini 12 Ekim’e erteledi

Nasdaq’ta bu perşembe işlem görmesi beklenen XRPN kodlu Evernorth hisselerinin başlangıcı ertelendi. Şirket, ilk düzenlenmiş ve doğrudan XRP odaklı araçlardan biri olarak görülen bu ürünün işlemlerinin artık 12 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Ertelemenin nedeni teknik gecikme oldu

7 Ekim gecesi proje internet sitesinde yayımlanan resmi bildirime göre takvim değişikliği teknik ve idari bir gecikmeden kaynaklandı. Yönetim, bu ertelemenin işlemin nihai kapanışını etkilemeyeceğini vurguladı.

Şirket yönetimi, takvimdeki kaymanın teknik ve idari nedenlerden doğduğunu, buna karşın işlemin nihai tamamlanma sürecinde bir değişiklik beklenmediğini bildirdi.

Sürecin tamamlanmasının önünde temel bir engel bulunmuyor. En önemli hukuki aşama 30 Eylül’de geride kaldı. Armada Acquisition Corp. II hissedarları birleşmeyi oy birliğiyle onayladı ve bu karar SEC’e sunulan Form 8 K belgesine yansıdı.

İşlem iki aşamada tamamlanacak

Güncellenen hukuki takvime göre süreç iki ayrı adımda ilerleyecek. SPAC şirketiyle yapılan işlemin yasal kapanışı 9 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. XRPN hisselerinin Nasdaq’ta fiili işlemleri ise 12 Ekim Pazartesi günü seans açılışında başlayacak. SPAC, halka açık bir kabuk şirket ile özel bir şirketin birleşmesini sağlayan yapı olarak biliniyor.

Mini sözlük: SPAC, faaliyet gösteren bir şirketi borsaya taşımak için kurulan özel amaçlı satın alma şirketidir. Bu yapıda özel şirket, klasik halka arz yerine birleşme yoluyla borsada işlem görmeye başlar.

Evernorth, XRPN işlemleri başladığında Ripple ekosistemine odaklanan en büyük halka açık kurumsal hazine yapılarından biri olmayı hedefliyor. Şirketin mevcut finansal yapısında stratejik rezerv olarak yaklaşık 473 milyon XRP bulunuyor. Buna ek olarak işlemden yaklaşık 300 milyon dolar nakit kaynak sağlanması planlanıyor.

Kurumsal ilgi 12 Ekim’de netleşecek

Ripple, Pantera Capital ve Kraken gibi kurumsal yatırımcıların taahhütleri de dahil edildiğinde işlemin toplam büyüklüğü 1 milyar doların üzerine çıkıyor. Yapının amacı, dijital varlık saklama ve yönetme zorunluluğu olmadan hisse senedi yatırımcılarına düzenlenmiş XRP erişimi sunmak.

Toplam kurumsal taahhütlerin 1 milyar doları aşması, XRPN’yi yalnızca bir listeleme adımı olmaktan çıkarıp XRP odaklı kurumsal sermaye testi haline getiriyor.

Dört günlük takvim kayması kripto para borsalarında belirgin bir oynaklık yaratmadı. XRP’deki sabah gerilemesi yüzde 2’nin altında kaldı. Bu hareket, hafta boyunca kripto para piyasasının genelinde görülen sınırlı düzeltmeyle uyumlu seyretti.

Evernorth’un hazine rezervleri mevcut gelişmelerden önce oluşturulduğu için ertelemenin XRP spot likiditesi üzerinde teknik bir etkisi bulunmuyor. Yeni borsa aracına yönelik gerçek kurumsal talebin seviyesi, 12 Ekim’de New York seansı açıldıktan sonra daha net görülecek.