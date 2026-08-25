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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da 200 günlük ortalama eşiğinde yön arayışı sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu, Eylül 2025'ten beri aşamadığı 0.0000054 dolar eşiğinde tutunmaya çalışıyor.
  • 📈 Günlük grafikteki doji görünümü, $SHIB'de yön kararının henüz netleşmediğini gösteriyor.
  • 🎯 0.0000054 dolar üzerinde kalıcılık sağlanırsa 0.00000622 ve 0.0000066 dolar seviyeleri izleniyor.
  • 🔥 Crypto Fear & Greed Index 81'e çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu fiyatı günlük bazda sınırlı değişim göstererek 0.0000054 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye, günlük 200 günlük hareketli ortalamayla çakıştığı için teknik açıdan yakından izleniyor. Söz konusu eşik, Eylül 2025’ten bu yana yükseliş denemelerini zorlayan önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kararsızlık öne çıktı
2 RSI alıcılar lehine sinyal veriyor
3 Olası hedefler ve son yükseliş
4 Piyasadaki risk iştahı yükseldi

Teknik görünümde kararsızlık öne çıktı

Günlük grafikte oluşan mum yapısı, alt bölümde çok küçük bir gövdeye ve uzun bir üst fitile işaret ediyor. Alt fitilin sınırlı kalması, gün içinde alıcıların yukarı yönlü deneme yaptığını ancak satıcıların daha sonra devreye girerek fiyatı geri çektiğini gösteriyor. Bu yapı, piyasada kısa vadeli yön konusunda net bir üstünlük oluşmadığına işaret eden doji görünümüyle örtüşüyor.

Seans içinde Shiba Inu 0.0000057 dolara kadar yükseldi. Günün ilerleyen bölümünde satış baskısı arttı ve fiyat 0.00000535 dolara kadar geriledi. Ardından yeniden toparlanan SHIB, 0.0000054 dolar çevresine döndü.

Grafikte görülen doji yapısı, alıcılarla satıcılar arasında belirgin bir üstünlük kurulamadığını ve sonraki yön hareketinin daha güçlü olabileceğini gösteriyor.

RSI alıcılar lehine sinyal veriyor

Kısa vadeli yön belirsizliğini korusa da günlük RSI göstergesi 63 seviyesinde bulunuyor. Teknik analizde bu bölge, alıcıların görece avantajlı olduğu pozitif alan olarak kabul ediliyor. Bu nedenle piyasada dikkatler, 0.0000054 dolar seviyesinin kalıcı biçimde korunup korunamayacağına çevrildi.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve topluluğu geniş olan bir meme coin olarak biliniyor. Fiyatın daha önce direnç görevi gören 200 günlük ortalamanın üzerinde kalması halinde, bu seviye destek bölgesine dönüşebilir.

Olası hedefler ve son yükseliş

0.0000054 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 0.00000622 ve 0.0000066 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Daha güçlü bir yükselişin devam etmesi halinde ise 0.000013 dolar seviyesi izlenebilir. Bu senaryo, fiyatın bir sıfır eksiltmesi anlamına geliyor.

GöstergeSeviye
Güncel fiyat0.0000054 dolar
Gün içi yüksek0.0000057 dolar
Gün içi düşük0.00000535 dolar
Kısa vadeli hedefler0.00000622 ve 0.0000066 dolar
Geniş hedef0.000013 dolar

Shiba Inu son bir haftada yüzde 22 yükseldi. Geçen haftaki sert hareket sırasında fiyat 0.00000492 dolardan 0.00000622 dolara çıkarak en yüksek noktada yüzde 40 artış kaydetti.

Piyasadaki risk iştahı yükseldi

Kripto para piyasasındaki genel görünüm de bu hareketi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Crypto Fear & Greed Index 81 seviyesine çıkarak yılın en yüksek değerine ulaştı. Bu tablo, yatırımcı iştahının güçlendiğine işaret ederken, Shiba Inu gibi yüksek oynaklığa sahip varlıklarda fiyat hareketlerinin daha sertleşebileceğini gösteriyor.

Günlük 200 günlük hareketli ortalamanın destek olarak korunması halinde, Shiba Inu’da kısa vadeli yükseliş hedefleri yeniden test edilebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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