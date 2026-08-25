Kayıt Banner
BINANCE

Binance’te Bitcoin fiyat sapması, tasfiyeleri tetikledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance'te saniyeler içinde oluşan fiyat sapması, $BTC işlemlerinde tasfiyeleri tetikledi.
  • 📉 Binance'te fiyat 22 Ağustos'ta 72.500 dolara inerken Coinbase'te dip 75.800 dolar oldu.
  • ⚠️ Yerel son fiyatla çalışan stop emirleri, düşük likidite anlarında devreye girdi.
  • 📌 Peter Brandt, Binance'in geçmişte de benzer sert stop olayları yaşadığını söyledi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin işlemlerinde cumartesi günü Binance üzerinde görülen sert ve kısa süreli fiyat sapması, kaldıraçlı pozisyonlarda zincirleme tasfiyelere yol açtı. Piyasadaki genel fiyat seviyesi korunurken, borsadaki yerel hareketin koruma amaçlı emirleri devre dışı bıraktığı ve bazı bireysel yatırımcıların pozisyonlarını olağan piyasa seviyelerinin oldukça altında kapattığı görüldü.

İçindekiler
1 Brandt’tan işlem altyapısına eleştiri
2 Binance ve Coinbase verileri ayrıştı
3 Likidite boşluğu ve tasfiye zinciri
4 Koruma emirlerinde fiyat türü tartışması

Brandt’tan işlem altyapısına eleştiri

Teknik analist ve Factor LLC CEO’su Peter Brandt, olayın ardından Binance’in işlem altyapısının güvenilirliğini açık biçimde sorguladı. Brandt, uzun yıllardır emtia ve finans piyasalarında teknik analiz çalışmalarıyla tanınan bir isim olarak biliniyor.

Peter Brandt, Binance’te yaşanan son hareketi bir kez daha sıradan yatırımcıların gerçek piyasa diplerinin çok altında stop olmasına yol açan sorunlu bir durum olarak nitelendirdi.

Brandt, platformun müşterilerini yeniden ağır bir fiyat hareketinin içine ittiğini savundu. Ayrıca borsanın geçmişte de sert stop tetiklenmeleriyle anıldığını hatırlatarak, 10 Ekim 2025’teki benzer olayı gündeme getirdi.

Binance ve Coinbase verileri ayrıştı

Saatlik BTC/USD grafiğinde Binance tarafında fiyat saniyeler içinde 72.500 dolara kadar inerken, daha geniş piyasada Bitcoin yaklaşık 79.000 dolar düzeyinde kaldı. Aynı zaman diliminde ABD merkezli Coinbase’te en düşük seviye 75.800 dolar oldu. Böylece iki borsa arasında 3.300 dolarlık belirgin bir fiyat farkı oluştu.

PlatformEn düşük BTC fiyatıGenel piyasa seviyesi
Binance72.500 dolarYaklaşık 79.000 dolar
Coinbase75.800 dolarYaklaşık 79.000 dolar

Bu fark, yalnızca Binance kullanıcıları açısından ciddi sonuçlar doğurdu. Açık marjinli işlemlerde teminatlar silinirken, stop loss emirleri de diğer platformlardaki piyasa koşullarından bağımsız biçimde tetiklendi.

Likidite boşluğu ve tasfiye zinciri

Grafikte görülen ani aşağı yönlü fitilin arkasında, kripto para piyasasının parçalı yapısı bulunuyor. Likidite farklı özel şirketler arasında bölündüğü için, büyük bir piyasa satış emri tek bir borsaya geldiğinde o borsanın emir defterinde anlık bir alıcı boşluğu oluşabiliyor.

Bu boşluğun ardından otomatik bir domino etkisi başladı. İlk düşüş, kaldıraçlı pozisyonların zorunlu tasfiyesini tetikledi. Her tasfiye yeni satış emri ürettiği için aşağı yönlü baskı büyüdü ve fiyat kısa sürede 72.500 dolara kadar çekildi.

Yerel son işlem fiyatına bağlı koruma emirleri, likiditenin zayıfladığı anlarda kritik risk taşıyor. Piyasa geneline dayalı ağırlıklı mark price kullanımı ise bu tür tekil fitillere karşı daha güçlü bir koruma sağlıyor.

Koruma emirlerinde fiyat türü tartışması

Olay, koruma emirlerinin yalnızca yerel son işlem fiyatına bağlanmasının ne kadar kırılgan olabileceğini yeniden gösterdi. Likiditenin yetersiz kaldığı dönemlerde tek bir platformdaki sert sapma, genel piyasa yönünden kopuk biçimde büyük kayıplar yaratabiliyor.

Bu nedenle piyasa genelini yansıtan ağırlıklı mark price kullanımının, benzer tekil fiyat fitillerine karşı daha güvenli bir referans sunduğu değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance, BAE’de sorgulanan iki çalışanın serbest bırakıldığını açıkladı

Binance, ICX, SCRT ve STORJ işlemlerini eylülde durduracak

Binance, XRP ve RLUSD için azami kaldıracı 10 kata çıkardı

Binance, 21 Ağustos’ta 8 marjin işlem çiftini platformdan kaldıracak

CZ, spam token çılgınlığı sonrası cüzdanını tamamen kapatacak

SafePal, 39 bin 798 müşterinin sipariş verilerine izinsiz erişim olduğunu açıkladı

CZ, Bitcoin arzının sanılandan daha kıt olduğunu söyledi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu’da 200 günlük ortalama eşiğinde yön arayışı sürüyor
Bir Sonraki Yazı Ethereum, stabilcoin pazarında payını %54,5’e çıkardı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Ondo Finance, tokenleştirilmiş ETF büyümesiyle güç kazandı
ONDO
Solana, güçlü ağ verileriyle 233,80 dolar hedefini yeniden gündeme taşıdı
Solana (SOL)
Lost your password?