Binance’te Bitcoin fiyat sapması, tasfiyeleri tetikledi

Bitcoin işlemlerinde cumartesi günü Binance üzerinde görülen sert ve kısa süreli fiyat sapması, kaldıraçlı pozisyonlarda zincirleme tasfiyelere yol açtı. Piyasadaki genel fiyat seviyesi korunurken, borsadaki yerel hareketin koruma amaçlı emirleri devre dışı bıraktığı ve bazı bireysel yatırımcıların pozisyonlarını olağan piyasa seviyelerinin oldukça altında kapattığı görüldü.

Brandt’tan işlem altyapısına eleştiri

Teknik analist ve Factor LLC CEO’su Peter Brandt, olayın ardından Binance’in işlem altyapısının güvenilirliğini açık biçimde sorguladı. Brandt, uzun yıllardır emtia ve finans piyasalarında teknik analiz çalışmalarıyla tanınan bir isim olarak biliniyor.

Peter Brandt, Binance’te yaşanan son hareketi bir kez daha sıradan yatırımcıların gerçek piyasa diplerinin çok altında stop olmasına yol açan sorunlu bir durum olarak nitelendirdi.

Brandt, platformun müşterilerini yeniden ağır bir fiyat hareketinin içine ittiğini savundu. Ayrıca borsanın geçmişte de sert stop tetiklenmeleriyle anıldığını hatırlatarak, 10 Ekim 2025’teki benzer olayı gündeme getirdi.

Binance ve Coinbase verileri ayrıştı

Saatlik BTC/USD grafiğinde Binance tarafında fiyat saniyeler içinde 72.500 dolara kadar inerken, daha geniş piyasada Bitcoin yaklaşık 79.000 dolar düzeyinde kaldı. Aynı zaman diliminde ABD merkezli Coinbase’te en düşük seviye 75.800 dolar oldu. Böylece iki borsa arasında 3.300 dolarlık belirgin bir fiyat farkı oluştu.

Platform En düşük BTC fiyatı Genel piyasa seviyesi Binance 72.500 dolar Yaklaşık 79.000 dolar Coinbase 75.800 dolar Yaklaşık 79.000 dolar

Bu fark, yalnızca Binance kullanıcıları açısından ciddi sonuçlar doğurdu. Açık marjinli işlemlerde teminatlar silinirken, stop loss emirleri de diğer platformlardaki piyasa koşullarından bağımsız biçimde tetiklendi.

Likidite boşluğu ve tasfiye zinciri

Grafikte görülen ani aşağı yönlü fitilin arkasında, kripto para piyasasının parçalı yapısı bulunuyor. Likidite farklı özel şirketler arasında bölündüğü için, büyük bir piyasa satış emri tek bir borsaya geldiğinde o borsanın emir defterinde anlık bir alıcı boşluğu oluşabiliyor.

Bu boşluğun ardından otomatik bir domino etkisi başladı. İlk düşüş, kaldıraçlı pozisyonların zorunlu tasfiyesini tetikledi. Her tasfiye yeni satış emri ürettiği için aşağı yönlü baskı büyüdü ve fiyat kısa sürede 72.500 dolara kadar çekildi.

Yerel son işlem fiyatına bağlı koruma emirleri, likiditenin zayıfladığı anlarda kritik risk taşıyor. Piyasa geneline dayalı ağırlıklı mark price kullanımı ise bu tür tekil fitillere karşı daha güçlü bir koruma sağlıyor.

Koruma emirlerinde fiyat türü tartışması

Olay, koruma emirlerinin yalnızca yerel son işlem fiyatına bağlanmasının ne kadar kırılgan olabileceğini yeniden gösterdi. Likiditenin yetersiz kaldığı dönemlerde tek bir platformdaki sert sapma, genel piyasa yönünden kopuk biçimde büyük kayıplar yaratabiliyor.

Bu nedenle piyasa genelini yansıtan ağırlıklı mark price kullanımının, benzer tekil fiyat fitillerine karşı daha güvenli bir referans sunduğu değerlendiriliyor.