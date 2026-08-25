Ethereum, stabilcoin pazarında payını %54,5’e çıkardı

Ethereum ağı, stabilcoin pazarındaki ağırlığını artırmayı sürdürdü. Son veriler, ağ üzerindeki stabilcoin arzının 24 saat içinde yaklaşık 400 milyon dolar yükseldiğini ve Ethereum’un toplam pazardaki liderliğini koruduğunu gösterdi.

Ethereum liderliğini korudu

Token Terminal verilerine göre Ethereum üzerindeki stabilcoin piyasa değeri 162,3 milyar dolara ulaştı. 25 Ağustos itibarıyla 46 blokzincire yayılmış toplam stabilcoin piyasa değeri ise 297,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, Ethereum’un toplam pazarın %54,5’ini taşıdığını ortaya koydu.

Stabilcoinler, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital varlıklar olarak biliniyor. Kripto piyasasında alım satım, ödeme ve merkeziyetsiz finans uygulamalarında yaygın şekilde kullanılıyor.

Ağ Stabilcoin piyasa değeri Pazar payı Ethereum 162,3 milyar dolar %54,5 Tron 93,2 milyar dolar %31,3 Solana 14,6 milyar dolar Belirtilmedi

Ethereum, 162,3 milyar dolarlık stabilcoin büyüklüğüyle toplam pazarın %54,5’ini elinde tutuyor.

Rakip ağlarla fark açıldı

Ethereum, stabilcoin faaliyetinde en büyük blokzincir konumunu korurken ikinci sırada Tron yer aldı. Tron ağındaki stabilcoin büyüklüğü 93,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu seviye, toplam pazarın %31,3’üne karşılık geliyor.

Solana da stabilcoin kullanımında öne çıkan ağlar arasında üçüncü sıraya yerleşti. Ağ üzerindeki stabilcoin piyasa değeri 14,6 milyar dolar düzeyinde ölçüldü. Böylece Ethereum ile rakipleri arasındaki farkın belirginliğini koruduğu görüldü.

Ağ etkinliği destek verdi

Ethereum ekosistemindeki büyüme yalnızca stabilcoin arzıyla sınırlı kalmadı. Ağ, spot piyasa ve merkeziyetsiz finans uygulamalarında süren kullanım artışıyla daha geniş bir faaliyet alanı sergiledi. Son fiyat kırılması sonrasında ağ etkinliğinde de artış gözlendi.

Stabilcoinlerin merkeziyetsiz finans, ödeme çözümleri ve kurumsal işlemlerde düzenli biçimde kullanılmaya devam etmesi, Ethereum’un önemli bir mutabakat ve transfer katmanı olarak öne çıkmasını destekledi. Bu görünüm, ağın yatırımcı ve uygulama geliştiricileri nezdindeki talebinin sürdüğüne işaret etti.

24 saat içinde yaklaşık 400 milyon dolarlık artış, Ethereum’daki stabilcoin talebinin hız kesmediğini gösterdi.