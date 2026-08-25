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Ethereum (ETH)

Ethereum, stabilcoin pazarında payını %54,5’e çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Ethereum, stabilcoin pazarında payını %54,5 seviyesine çıkardı.
  • 📊 25 Ağustos itibarıyla Ethereum üzerindeki toplam büyüklük 162,3 milyar dolara ulaştı ve $ETH ekosistemi öne çıktı.
  • 🔎 Tron 93,2 milyar dolarla ikinci, Solana ise 14,6 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.
  • ⚙️ DeFi, ödemeler ve kurumsal kullanım, Ethereum’daki büyümeyi desteklemeyi sürdürdü.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum ağı, stabilcoin pazarındaki ağırlığını artırmayı sürdürdü. Son veriler, ağ üzerindeki stabilcoin arzının 24 saat içinde yaklaşık 400 milyon dolar yükseldiğini ve Ethereum’un toplam pazardaki liderliğini koruduğunu gösterdi.

İçindekiler
1 Ethereum liderliğini korudu
2 Rakip ağlarla fark açıldı
3 Ağ etkinliği destek verdi

Ethereum liderliğini korudu

Token Terminal verilerine göre Ethereum üzerindeki stabilcoin piyasa değeri 162,3 milyar dolara ulaştı. 25 Ağustos itibarıyla 46 blokzincire yayılmış toplam stabilcoin piyasa değeri ise 297,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, Ethereum’un toplam pazarın %54,5’ini taşıdığını ortaya koydu.

Stabilcoinler, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital varlıklar olarak biliniyor. Kripto piyasasında alım satım, ödeme ve merkeziyetsiz finans uygulamalarında yaygın şekilde kullanılıyor.

Stabilcoin piyasa değeriPazar payı
Ethereum162,3 milyar dolar%54,5
Tron93,2 milyar dolar%31,3
Solana14,6 milyar dolarBelirtilmedi

Ethereum, 162,3 milyar dolarlık stabilcoin büyüklüğüyle toplam pazarın %54,5’ini elinde tutuyor.

Rakip ağlarla fark açıldı

Ethereum, stabilcoin faaliyetinde en büyük blokzincir konumunu korurken ikinci sırada Tron yer aldı. Tron ağındaki stabilcoin büyüklüğü 93,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu seviye, toplam pazarın %31,3’üne karşılık geliyor.

Solana da stabilcoin kullanımında öne çıkan ağlar arasında üçüncü sıraya yerleşti. Ağ üzerindeki stabilcoin piyasa değeri 14,6 milyar dolar düzeyinde ölçüldü. Böylece Ethereum ile rakipleri arasındaki farkın belirginliğini koruduğu görüldü.

Ağ etkinliği destek verdi

Ethereum ekosistemindeki büyüme yalnızca stabilcoin arzıyla sınırlı kalmadı. Ağ, spot piyasa ve merkeziyetsiz finans uygulamalarında süren kullanım artışıyla daha geniş bir faaliyet alanı sergiledi. Son fiyat kırılması sonrasında ağ etkinliğinde de artış gözlendi.

Stabilcoinlerin merkeziyetsiz finans, ödeme çözümleri ve kurumsal işlemlerde düzenli biçimde kullanılmaya devam etmesi, Ethereum’un önemli bir mutabakat ve transfer katmanı olarak öne çıkmasını destekledi. Bu görünüm, ağın yatırımcı ve uygulama geliştiricileri nezdindeki talebinin sürdüğüne işaret etti.

24 saat içinde yaklaşık 400 milyon dolarlık artış, Ethereum’daki stabilcoin talebinin hız kesmediğini gösterdi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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