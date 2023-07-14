Ripple davasında çıkan tarihi karar, kripto para piyasasının keskin bir yükseliş yaşamasına neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kısa süre içerisinde kritik direnç seviyesini aşarken Ethereum (ETH) da %3’ün üzerinde bir değer artışı kaydederek 2000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Dün Ripple davasında XRP için dönüm noktası niteliğinde tarihi bir kararın çıkması ve az önce medyada yer alan son dakika haberlerine göre SEC’nin BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF’i başvurusunu incelemeyi kabul etmesi, kripto para piyasasına yükseliş yönlü bir ivme kazandırdı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kısa bir süre içerisinde kritik direnç seviyelerini aşmayı başardı ve 31.300 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki yükselişe öncülük eden XRP ise dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği yükselişler ile birlikte dün gün içerisinde 0,9 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son 24 saatlik ölçekte yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre saatler içerisinde 1,18 trilyon dolar seviyelerinden 1,25 trilyon dolar seviyelerine yükseldi.

Ethereum (ETH), 2000 Dolar Seviyesini Aştı

Dünden bu yana yaşanan güncel gelişmeler, kripto para piyasasının güçlü bir yükseliş eğilimi göstermesine neden oldu. Ethereum (ETH) da kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğiliminin etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı ve güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Haftalardır 2000 dolar direncini test eden ETH, geçmiş haftalarda birçok kez 1900 dolar seviyelerini aşarak 2000 dolar direncine önemli ölçüde yaklaşmış olsa da bu süreçte kritik direnç seviyesini aşamamış ve yeniden 1800 dolar fiyat seviyelerine gerilemişti. Ancak kripto para piyasasının güçlü bir yükseli eğilimi göstermesiyle birlikte Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer artışı kaydederek 2000 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.