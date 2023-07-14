Dün Ripple davasında çıkan tarihi karar, XRP‘nin güçlü bir ralli başlatmasına neden oldu. Kripto para piyasasının da güçlü bir yükseliş ivmesi yakalaması ile birlikte XRP de piyasadaki yükselişe öncülük etti. Öte yandan kaydedilen yükselişlerin ardından XRP, piyasa değeri sıralamasında BNB‘yi de geride bıraktı ve piyasa değeri bakımından kripto ekosisteminin dördüncü en büyük kripto para birimi oldu.

Kripto Para Piyasasında Çarpıcı Yükseliş

Dün Ripple davasında yargıcın Ripple şirketinin gerçekleştirdiği XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesinin ardından XRP güçlü bir ralli başlattı. Kripto para piyasası, XRP’deki değer artışlarının ve Ripple davasındaki çıkan tarihi kararın da etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), haftalardır test ettiği kritik direnç seviyesini aşmayı başardı ve 31.200 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’e yakın bir artış göstererek 1,25 trilyon dolara ulaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, dün akşam saatlerinden bu yana yükseliş ivmesi yakaladı ve yüksek oranlarda değer artışları kaydetti.

XRP, Piyasadaki Yükselişe Liderlik Ediyor

Dün akşam saatlerinde güçlü bir ralli başlatan XRP, yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde 0,77 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlasa da dün akşam saatlerinde 0,9 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. XRP, kaydettiği bu değer artışları ile birlikte son 24 saatlik ölçekte piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimi oldu. Ayrıca mahkeme kararının ardından ABD merkezli en büyük kripto para borsası Coinbase başta olmak üzere geçmiş yıllarda XRP’yi delist eden çok sayıda kripto para borsası XRP’yi yeniden listelemeye başladı.

Öte yandan XRP, kaydettiği bu yükselişlerin ardından piyasa değer sıralamasında da oldukça önemli bir ilerleme kaydetti. CMC’nin güncel verilerine göre XRP, piyasa değeri sıralamasında BNB’yi de geride bıraktı ve piyasa değeri bakımından kripto ekosisteminin dördüncü en büyük kripto para birimi oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.