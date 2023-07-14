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Son Dakika: BlackRock’un ETF Başvurusu Kabul Edildi! Şimdi Ne Olacak?

Özet

  • BlackRock'un ETF başvurusu kabul edildi.
  • ETF başvuru kabulünün ardından onay için inceleme süreci başlayacak.
  • ETF başvuru onayı fiyatları olumlu yönde etkileyebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
18:28
14 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarında yükseliş ivmesi başlatan BlackRock’un spot ETF başvurusu kabul edildi. SEC, tarafından kabul gören ETF başvurusu için inceleme süreci başlatılacak.

İçerik Rehberi

BlacRock ETF’sine Kabul!

Geçtiğimiz haftalarda kripto para piyasalarına bomba gibi düşen BlackRock’un spot ETF başvurusu Bitcoin‘de (BTC) ciddi anlamda bir yükseliş ivmesi başlatmıştı. Genel kripto para piyasasını etkileyen durum uzmanlara göre kripto para piyasasını da ayı sezonundan çıkması adına ciddi bir gelişme olabilirdi. Geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklamalara göre SEC, BlackRock’un piyasanın gündemine oturan spot ETF başvurusunu kabul edildi. SEC tarafından gelen kabul sonrasından ETF başvurusuna yönelik incelemelerin başlatacağı bildirildi.

ETF başvurusu ile hareket geçen Bitcoin, haberin duyulmasının ardından son 24 saat içerisindeki yaklaşık yüzde 3 oranında bir artışa henüz yenisini eklemedi. Ancak kripto para uzmanlarına göre, BlackRock’un spot ETF başvurusunun kabulünün ardından gelebilecek olay başta Bitcoin olmak üzere genel kripto para piyasalarındaki olumlu duyguyu ve fiyat artışına neden olabilir. Ayrıca dün SEC ve Ripple davasında yaşanan pozitif gelişme de kripto piyasalarında altcoinlerin ciddi kazanımlar elde etmesine neden olmuştu.

 

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