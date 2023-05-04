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  •   Kripto Trader Yüzde 38.675 Kazandı! İşte Aldığı 3 Altcoin! PEPE Coin Benzeri Altcoinler!

Kripto Trader Yüzde 38.675 Kazandı! İşte Aldığı 3 Altcoin! PEPE Coin Benzeri Altcoinler!

PEPE Coin devasa yükselişler yaşadı ve aynı cüzdan 2 altcoin daha aldı.
22:15
4 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Smart Money geçtiğimiz yılın ortasında itibarını önemli ölçüde kaybetmişti ancak bugünlerde popüler. Kıdemli yatırımcıların cüzdan hareketlerini izleyerek kazanç elde etmek mümkün. 2022 ortasında bu grubun en büyüklerinden bir kısmı sıfırı gördüğü için ilgi azalmış olsa da yeniden artmaya başladı.

Kriptoda Smart Money

Lookonchain birkaç hafta önce yaptığı değerlendirmede akıllı paranın nasıl kazanç elde ettiğine değinmişti. En dikkat çeken detay ise birkaç cüzdanını PEPE Coin alımları oldu. Fiyat bu raporun yayınlanmasının ardından hızla yükseldi. Yatırımcılar akıllı paranın (Smart Money) daha fazla kazanca ulaşacağı heyecanıyla PEPE aldı. Elbette artan talep fiyatı daha da yukarı çekti.

Lookonchain’e göre, bir cüzdan 4.410 dolar değerinde 2,1 Ethereum (ETH) fiyatından dört trilyon Pepe (PEPE) meme coin satın aldı. Lookonchain, dört trilyon Pepe’nin büyük bir kısmının satıldığını, geriye bir trilyondan daha az bir bakiye kaldığını ve bunun da 1,705 milyon doların üzerinde bir değer ifade ettiğini yazdı. Yani akıllı para PEPE Coin’den %38.675 kazanç elde ettikten sonra onu boşaltıyor. Bu durum yakında PEPE Coin etrafındaki coşkunun azalma ihtimalini gösteriyor.

Eğer yatırımcılar bu cüzdanı izleyerek alım yapıp fiyatı bu seviyeye getirdiyse artık satış sinyalini almış olmalılar.

Smart Money PEPE’yi keşfetti ve PEPE listelendikten altı saat sonra dört trilyon PEPE satın almak için 2,1 ETH (4.410 dolar) harcadı. PEPE’deki her fiyat artışından sonra, hepsini satmak yerine PEPE’nin bir kısmını sattı. PEPE, yazı yazıldığı sırada piyasa değerine göre en büyük 106’ncı kripto para konumunda.

PEPE Coin Benzeri Altcoinler

PEPE Coin kazancı birçok yatırımcının ağzını sulandırdı ve piyasa değeri düşük alternatif meme tokenlere artan ilgi diğerlerinin de yükselmesine neden oluyor. Üstelik artan ilgi ve hacim önde gelen borsaların da başta PEPE Coin olmak üzere diğerlerini listelemeyi düşünmesine neden oldu. Peki PEPE benzeri hangi altcoinler dikkat çekiyor.

Bunun için yapmamız gereken tek bir şey var. O ad aynı cüzdanın ne yaptığını incelemek. Lookonchain bunu yaptı ve şunları söyledi;

“Bu cüzdanın neredeyse tüm ağlarda işlemleri var ve varlıklarının %97’si Ethereum üzerinde. Ayrıca BULL‘u 0,00075 dolardan satın aldı, şimdi 0,0045 dolarda. Ve BABYPEPE‘yi 0,00000000024 dolardan satın aldı.”

İki altcoinden de aynı cüzdan %400’ün üstünde kazanç elde etti.

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