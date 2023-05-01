Yaklaşık 1 hafta önce artan ilginin daha fazla fiyat artışına neden olabileceğinden bahsetmiştik. Öyle de oldu.

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Son birkaç haftadır kripto para yatırımcılarının odağı meme coinlerde ve sermaye buraya akıyor. Kripto paralarda değişmeyen tek şey dönemsel hype alanların doğurduğu yükselişlerdir. Bugünlerde de bol sıfırlı meme coinlere artan bir ilgi var ve yatırımcılar DOGE, SHIB gibi alternatifler yerine tüm paralarını kaybedebilecekleri riskli tokenlere yöneliyor. Elbette ödül oranı da risk kadar büyük ve ilginin temelinde bu var.

PEPE Coin Nedir?

Kurbağa Pepe, karikatürist Matt Furie tarafından oluşturulmuş bir çizgi film karakteri ve internet meme’idir. Pepe, insan benzeri bir vücuda sahip yeşil bir kurbağa olarak tasarlanmıştır; bu, dünyanın en popüler memlerinden biridir. Tıpkı Shiba Inu cinsi köpeğin eğlence amaçlı paylaşılması gibi onun da paylaşıldığını görürsünüz.

Birileri bir gün çıktı ve DOGE varsa “neden PEPE de olmasın?” dedi. Bu fikir yayılmadan önce birkaç büyük balina düşük miktarda alım yaptı. Ardından gelen yükselişle elde ettikleri kazanç lookonchain gibi platformlarda duyurulunca iki ve üçüncü dalga yatırımcılar geldi.

PEPE Coin Geleceği Var Mı?

Veya PEPE Coin alınır mı? Kısa vadede hype peşinde koşmak size para kazandırabilir ancak dönem sonuna denk gelirseniz FOMO’ya kapılan son yatırımcı dalgasında olduğunuz için sonsuza kadar ana paranızı elde etmek için beklersiniz. PEPE Coin için henüz Shiba Coin’in Haziran döneminde gibiyiz. Devasa borsalar yeni yeni listelemeler duyuruyor. Eğer bu listeleme dalgası devam ederse PEPE Coin de Shiba Inu gibi birkaç alternatif gibi orta vadede bizimle olabilir.

MEXC Global, Bitget, Gateio ve Huobi dahil olmak üzere birçok kripto para borsası, iki hafta önce Pepe işlem çiftlerini listeledi ve artan ilgi borsaları da cezbediyor. Daha fazla hacim daha fazla borsa kazancı anlamına geliyor. Daha fazla listeleme de yatırımcılar için daha fazla likidite ve kazanç anlamını taşıyor. Yani şimdilik herkes kazanıyor.

Token 17 Nisan’dan bu yana %2,340 değer kazandı ve şu anda yayınlandığı tarihte tanesi 0,000001023 dolardan işlem görüyor. OKX listeleme haberinin ardından, Pepe’nin fiyatı son 24 saat içinde %50’nin üzerinde artış gösterdi.

OKX personeli, son dönemdeki coşkuya rağmen Pepe listeleme duyurusunda şunları yazdı;