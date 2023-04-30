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Son zamanlarda popülerliğini artıran bir altcoin istikrarlı yükselişine devam ediyor. Fiyat adeta uçtu gitti. Bugün bile %100’ün üstünde değer kazanan popüler altcoin henüz Binance gibi büyük borsalarda listelenmedi. Artan yatırımcı ilgisi sosyal medyadaki kazanç hikayeleriyle büyüdü. Özellikle birkaç balinanın erken dönem yatırımından elde ettiği kazanç herkesin iştahını artırdı.

PEPE Token (PEPE)

İşlem hacmi bugün %300 arttı ve yazı hazırlandığı sırada 0,0000007954 dolarlık fiyatıyla güne %104 artışla devam ediyor. Şimdilik sadece UniSwap, PancakeSwap gibi borsalarda işlem gören PEPE Tokenin bu denli az listelemeye rağmen devasa hacimlere ulaşması büyük borsaları cezbedebilir. Genelde yatırımcılardaki coşku borsalarda da karşılık bulur ve daha fazla işlem ücreti kazancı için borsalar bu altcoinleri listelemeye gider.

PEPE meme coin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,000000816 dolara bugün ulaştı. Fiyattaki artış, 14 Nisan’daki lansmanından bu yana yaklaşık %38.900’lük bir artış anlamına geliyor. CoinGecko verilerine göre bugün ERC-20 tokenı en çok işlem gören 17. kripto para birimi oldu. Hızlı yükselişi sayesinde PEPE, piyasa değerine göre ilk 125 coin arasına girdi.

PEPE Token (PEPE) Nedir?

Pepe the Frog memlerine dayanan PEPE tokenları, sosyal medya kaynaklı hype ile karakterize edilen yerleşik bir modeli takip ediyor. Ancak PEPE‘nin kendisinden önceki sayısız proje gibi yakında yol kenarına düşüp düşmeyeceğini (örneğin BONK) söylemek için henüz çok erken. En azından şimdilik, meme coin internetin hayal gücünü yakalamayı başardı.

İlk olarak 2005 yılında Amerikalı karikatürist Matt Furie tarafından çizilen Kurbağa Pepe, çeşitli noktalarda 4-chan esprisi, aşırı sağcı bir simge ve Hong Kong protestocuları tarafından kullanılan bir direniş sembolü olarak hareket etti.

PEPE insanların dikkatini daha uzun süre çekebilirse, dünya kripto topluluklarının bilincinde kalıcı olarak yer eden sınırlı sayıdaki meme token arasına katılabilir. PEPE’nin uzun ömürlülüğünü etkileyebilecek faktörlerden biri de büyük bir kripto para borsasında listelenmesidir. Böyle bir olay, meme coin’in etkileyici koşusunu bile uzatabilir.

Şu anda memecoin kategorisinde en büyük beşinci sırada yer alan memecoin, hızla diğer memecoin Floki’yi kovalıyor. Yalnızca Dogecoin tarafından geçilen etkileyici 24 saatlik işlem hacmiyle PEPE’nin FLOKI’yi geçmesine 8 milyon dolardan az bir rakam kaldı.