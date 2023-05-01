Kripto para yatırımcıları endişelenmekte haklı mı? Güncel veriler bize ne anlatıyor?

Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları endişeli ve son Bitcoin düşüşünün ardından daha fazla kayıp bekliyorlar. Peki güncel veriler bize ne anlatıyor? Fed öncesi alışık olduğumuz volatilite aslında şaşırtıcı değil. Her kritik Fed toplantısından önce belirsizlikle doğru orantılı olarak fiyatın düştüğünü gördük. Fakat bunu son 1,5 senedir çok fazla yaşadık. Yani artık işler tersine dönebilir.

Kripto Paralar Neden Düştü?

Piyasayı yönlendiren Bitcoin fiyatı ve o da günün en düşük seviyesi olan 28.014 dolara yakın seyrediyor. Birkaç dakika önce günlük dibini belirleyen fiyat tekrar 28.300 dolara yükseldi. 25 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında 27.200 ile 30.000 dolar arasında dalgalanan Bitcoin fiyatı endişe verici görünüyor. Vadeli işlemlerde kısa süre içinde 340 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye edildiğini gördük. Günlük işlem hacminin 20 milyar dolara kadar gerilediği hacimsiz dönemlerde bu ciddi bir rakam.

Bununla birlikte, daha geniş bir açıdan bakıldığında, Bitcoin fiyatı 2023 yılında bugüne kadar %72 artarken, S&P 500 borsa endeksi %9 kazanç elde etti. Bitcoin’in boğa koşusu, ABD para birimini yabancı borsalardan oluşan bir sepet karşısında ölçen dolar gücü endeksi (DYX) 12 ayın en düşük seviyesine yaklaşırken gerçekleşti. Gösterge, yatırımcıların bankacılık krizini kontrol altına almak için ABD Hazinesi’nin daha fazla müdahalede bulunma ihtimalini fiyatlamasıyla sekiz hafta önceki 105,3 seviyesinden 102’ye geriledi.

1 Mayıs’ta Kaliforniya Finansal Koruma ve Yenilik Departmanı First Republic Bank’ı kapattı ve kontrolü Federal Mevduat Sigorta Kurumu’na devretti. FDIC daha sonra mevduat sahiplerini korumak için JPMorgan ile bir satın alma ve üstlenme anlaşması imzaladı. FRB, 2023 yılında batan en son ABD bankası olmak üzere Silicon Valley Bank ve Signature Bank’a katıldı. Tüm bu kaos yaklaşan Fed toplantısıyla birleştiği için kripto paralar düşüyor.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Şimdi, Federal Rezerv’in 3 Mayıs’ta faiz oranı konusunda alacağı karar, Bitcoin yatırımcılarının 28.000 dolar destek seviyesinin sürdürülebilirliğini sorgulamasına neden oluyor. Merkez bankası, faiz getirisini %5’e yaklaştırarak risk piyasası yatırımları için teşvikleri ortadan kaldırıyor, dolayısıyla Bitcoin fiyatı için esasen olumsuz. Peki fiyatın yönüne dair sinyaller gönderen veriler bize ne anlatıyor?

Marjin piyasaları, yatırımcıların pozisyonlarını güçlendirmek için kripto para ödünç almalarına olanak sağladığından, profesyonel yatırımcıların nasıl konumlandığına dair fikir verir. Örneğin OKX, stablecoin/BTC oranına dayalı bir marj kredisi göstergesi sunmaktadır. Yatırımcılar Bitcoin satın almak için stablecoin ödünç alarak risklerini artırabilir. Öte yandan, Bitcoin ödünç alanlar yalnızca bir kripto para biriminin fiyatının düşmesi beklentisiyle pozisyon alabilir.

Yukarıdaki grafik, OKX yatırımcılarının marjin borç verme oranının 17 Nisan ile 30 Nisan arasında arttığını göstermektedir. Bu durum, Bitcoin fiyat artışlarını desteklemek için kaldıraç kullanıldığını gösterdiğinden biraz endişe vericidir.

Fakat umut vadeden bir veri var. Bitcoin 30.000 dolar direncini kıramamış olsa da, long-to-short göstergesine göre profesyonel traderlar vadeli işlemleri kullanarak kaldıraçlı uzun pozisyonlarını arttırdı.

Kripto borsası OKX’te long-short oranı 27 Nisan’daki 0,66 seviyesinden 1 Mayıs’taki 0,93 seviyesine keskin bir artış gösterdi. Dahası, Binance borsasında da long-short oranı long lehine artarak 25 Nisan’da 1,12’den 30 Nisan’da 1,26 zirvesine yükseldi.

Buna göre son düşüşe rağmen ayılar daha fazla kayıp için cesur davranamıyor. Bu da son düşüşün yakında tersine dönebileceğini gösteriyor.