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Sıkıcı geçen hafta sonu peşi sıra satışları getirdi ve Çarşamba gününe yaklaştıkça yatırımcılar risklerini azaltıyor. Heyecan verici olan artık Bitcoin fiyatının 27.500 dolar üstünde daha büyük talep görüyor olmasıdır. Bu da 15.500 dolarlık dip seviyenin bir daha ziyaret edilmeyeceğine olan inancı gittikçe güçlendiriyor.

Bitcoin Boğa Senaryosu

Kripto yatırımcıları tarafından yakından izlenen Aurelien Ohayon isimli analist haftalık medyan yüksek ve düşük (HL) değerlerinin üzerinden geçen çift üstel hareketli ortalamanın (DEMA) tarihsel olarak Bitcoin boğa koşusunun başlangıcı için çok güvenilir bir gösterge olduğunu söylüyor.

DEMA, gürültüyü azaltmak ve daha yumuşak sinyaller sağlamak için tasarlanmış normal bir EMA varyasyonudur, medyan yüksek ve düşük ise hareketli bir ortalamaya benzer, ancak ortalamalar yerine medyanları kullanır. Analist buna dikkat çekerek artık Bitcoin boğası başlıyor dedi.

“BITCOIN BOĞA KOŞUSU BAŞLIYOR. Haftalık çift EMA 100, haftalık medyan hl2, 2, 14, 4’ü geçtiğinde, tarihsel Boğa Koşuları başlar.”

Kripto Paralar Boğa

Ohayon artık Bitcoin fiyatının geri dönülmez yola girdiğine inanıyor. Bitcoin’in 2020’deki Covid çöküşü sonrası fiyat hareketini bugün neredeyse mükemmel bir şekilde taklit ettiğini söyleyen isim BTC’nin çapraz bir destek hattında istikrar bulmadan önce fiyat düşüşünden kurtulduğunu ve ardından yeni zirvelere çıktığını gösteren bir grafik paylaşıyor. Ohayon’a göre, fraktala dayanarak Bitcoin fiyatının çok daha yüksek seviyelere tırmandığını göreceğiz.

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 28.000 dolar seviyesini korumak için mücadele ediyor. Kral kripto para birimi Pazar günü 30.000 doları zorladıktan sonra bugün kazanımlarının önemli bir bölümünü iade etti. Dahası altcoinlerdeki kayıplar derinleşiyor. Birçok yatırımcı Fed’in faiz tavanına ilişkin belirgin sinyaller göndermemesi ihtimaline karşın risklerini azaltıyor.

Çarşamba günü yapılacak Fed toplantısında artık son faiz artışlarından birini göreceğiz. Eğer büyük bir sürpriz olursa bu Powell’ın Haziran ayında faiz artırımına gerek olmayacağını açıklaması olur. Peki bu mümkün mü? Önceki toplantılardan bir Fed’in ne denli temkinli hareket ettiğini biliyoruz. Enflasyon düşüşüne ve deflasyonist sürecin başladığına bile aylar sonra inanan kurum faiz tavanı konusunda da temkinli hareket edecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.