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Zincir üzerindeki veriler, ABD ve offshore platformları için Bitcoin borsa rezerv oranının son zamanlarda düşmeye devam ettiğini gösteriyor. Peki bu durum biz piyasa takipçilerine ve yatırım yapanlara ne anlatıyor?

Bitcoin Borsa Rezerv Oranı Bir Süredir Düşüyor

CryptoQuant gönderisinde bir analist tarafından açıklandığı üzere, ABD merkezli borsaların BTC rezervi düşüyor. Borsa rezervi, şu anda merkezi bir borsanın ya da bu tür platformlardan oluşan bir grubun cüzdanlarında bulunan toplam Bitcoin miktarını ölçen bir gösterge olarak tanımlanabilir.

Buradaki ilgi ölçütü aslında borsa rezervi değil, borsa rezerv oranıdır. Bu göstergenin adından da anlaşılacağı üzere, bize belirli iki platform grubunun borsa rezervleri arasındaki oran hakkında bilgi verir. Mevcut tartışma bağlamında, iki borsa kümesi Amerikan ve yabancı platformlar.

Bu oranın değeri arttığında, ABD merkezli platformlarda bulunan coin sayısının offshore borsalardaki arza kıyasla arttığı anlamına gelir. Bu da doğal olarak Amerikan platformlarının yabancı platformlara kıyasla daha yüksek miktarda para yatırma ya da daha düşük miktarda para çekmeye tanıklık ettiği anlamına gelir.

Öte yandan, metriğin değerinin düşmesi, küresel platformların rezervlerinde şu anda ABD merkezli borsalardan daha yüksek bir büyüme gördüğünü gösteriyor. Şimdi, son birkaç yılda ABD ve offshore platformlar için Bitcoin borsa rezerv oranındaki eğilimi gösteren bir grafik bulunuyor:

Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, bu iki platform grubu için Bitcoin borsa rezerv oranı 2022’nin ilk yarısından bu yana düşmekte. Bu da ABD merkezli borsalardaki arzın yabancı platformlardakine kıyasla sürekli azaldığını göstermekte.

Bu düşüş, özellikle bazı büyük platformların iflas ettiği ve piyasada FUD’un yayıldığı, yatırımcıların coin’lerini merkezi borsalardan çekmesine yol açan büyük çöküşler sırasında keskin olmuştu.

Her ne kadar bu çöküşler düşüşte geçici hızlanmalara neden olmuş olsa da, Bitcoin’in toplam borsa arzı uzun bir süredir düşüş halindeydi. Bu düşüş aynı zamanda piyasa çapında bir olgudur, yani tüm borsalar arzlarında bir daralma görmekte.

Yatırımcılar ABD’den Kaçıyor Mu?

Bununla birlikte, döviz rezerv oranının düşmeye devam ettiği göz önüne alındığında, bu düşüşün özellikle ABD merkezli platformlar için keskin olduğu anlamına geliyor. Bu da yatırımcıların bu dönemde Amerikan borsalarından daha hızlı bir şekilde kaçtığı anlamına geliyor.

CryptoQuant analisti şöyle bir yorumda bulundu:

Düzenleyici talepler nedeniyle, Amerikalı yatırımcılar artık borsalara o kadar fazla güvenmeyebilir ve coinlerini offshore borsalara ya da cüzdanlarına kaydırmayı tercih edebilir. Amerikalı politika yapıcılar bu sektör üzerinde baskı kurarsa, dünyanın geri kalanının gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya kalırlar.

Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin geçen hafta %4’lük düşüşle 28.250 dolar civarında işlem görüyordu.