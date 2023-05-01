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Bitcoin Davasında Jack Dorsey Hamlesi! Craig Wright’a Dava Açan Açık Kaynak Geliştiricilerini Destekliyor!

Bitcoin davasında Jack Dorsey olaya el attı. Sözde Bitcoin yaratıcısı olan Craig Wright'a açılan davada büyük destek sağlayacak.
14:45
1 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin Yasal Savunma Fonu (BLDF) geçtiğimiz günlerde, Bitcoin’in mucidi olduğunu iddia eden Craig Wright’ın açtığı davanın hedefi olan 11 Bitcoin geliştiricisinin yasal masraflarını karşılama sözünü yerine getirdi. Alex Morcos’a göre, BLDF’nin misyonu, geliştiricileri yasal gözdağından koruyarak inovasyonu güvence altına almak.

Açık Kaynaklı Yazılım Geliştirmenin Geleceği

Jack Dorsey destekli bir fon olan Bitcoin Yasal Savunma Fonu (BLDF), kendi kendini Bitcoin yaratıcısı ilan eden Craig Wright tarafından açılan bir davada adı geçen 11 Bitcoin geliştiricisine hizmetlerini sunacağını açıkladı. Fonun arkasındaki üçlüye göre, Bitcoin geliştiricilerini savunmak sadece onlar üzerindeki baskıyı hafifletmekle kalmıyor, aynı zamanda hukuk sisteminin açık kaynaklı yazılım geliştirmeye müdahale etmemesini de sağlıyor.

Alex Morcos ve Martin White ile birlikte BLDF’yi kuran Dorsey yaptığı açıklamada, on bir kişinin savunulması gerektiğini savundu. Dorsey şunları söyledi:

Bu davaların sonuçları, Bitcoin ile ilgilenmeyenler de dahil olmak üzere herkes için önemlidir, çünkü bu davaların açık kaynak geliştirme üzerinde ciddi zararlı etkileri olabilir ve bu da hayatlarımızı çok geç olana kadar farkına bile varamayacağımız şekilde olumsuz etkileyebilir.

Geliştiriciler 26 Nisan’da Birleşik Krallık’taki bir yüksek mahkemeye sundukları savunmada Wright’ın iddialarını hileli bir iddia olarak nitelendirdi ve Tulip Trading Limited (TTL) adlı firmanın kayıp 111.000 bitcoin üzerinde hiçbir hak iddia etmediğini bilerek kasıtlı olarak yasal işlem başlattığında ısrar etti.

Açılan Dava Amaçlanan Etkiye’ Sahip

BLDF’nin kurucu üçlüsü, 11 geliştiriciyi savunmaya geçmeden önce, fonu başlatma nedenlerini açıklayan bir mektup kaleme aldı. Mektuba göre, devam eden davaların ağırlığı ve daha fazlasının tehditleri, teslim olan davalıların da gösterdiği gibi “amaçlanan etkiyi yaratıyor”. Bu nedenle üçlü, BLDF’nin amacının geliştiricileri Bitcoin ekosistemindeki faaliyetleriyle ilgili davalardan korumak olduğunu söyledi.

Bu arada, ayrı bir açıklama yapan Alex Morcos, fonun yalnızca açık kaynak geliştiricilerinin kodlarını daha büyük bir iyilik için yaratma ve dünyayla özgürce paylaşma hakkını savunmayı amaçlamadığını söyledi. Morcos, BLDF’nin misyonunun, geliştiricileri yasal tehditlerden koruyarak inovasyonu güvence altına almak olduğunu da sözlerine ekledi.

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