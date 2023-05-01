Yatırımcılar Bitcoin düşüşünden dolayı endişeli, popüler altcoinde de alarmlar çalıyor. Sırada ne var?

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Kral kripto para birimi yönünü yeniden aşağı çevirdi ve aşamadığı 30.000 dolar engeli yeni dibe kapı araladı. Piyasa değerine göre en büyük 10 altcoin de satışlarla karşı karşıya kaldı. Fed toplantılarından önce görmeye alıştığımız manzara yatırımcıları pek şaşırtmış değil. Diğer taraftan en büyük dokuzuncu kripto para için alarmlar çalıyor.

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) uzun bir aranın ardından 1 dolar seviyesinin altında kapanışlar yapıyor. Ethereum Shappela yükseltmesinden bu yana Polygon ekosistemini çevreleyen sosyal duyarlılık olumsuza döndü bu da popüler altcoin için alarmların çalmasına neden oluyor. Pratik eskime korkusu giderek Polygon (MATIC) ekosistemine yayıldı.

On-chain metriklerine göre Polygon ekosistemindeki yatırımcılar ve ağ katılımcıları ETH 2.0 geçişinin tamamlanmasından bu yana güvenlerini kaybediyor gibi görünüyor. Aşağıdaki grafik, 12 Nisan’da Shapella Yükseltmesinin tamamlanmasından kısa bir süre sonra Ağırlıklı Duyarlılığın nasıl negatif eğilim göstermeye başladığını göstermektedir.

12 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında MATIC Ağırlıklı Duyarlılık %148 düşüşle 0,92’den -0,45’e geriledi. Bir projenin ağırlıklı duyarlılığının uzun süre olumsuz kalması, yatırımcıların projenin uzun vadeli uygulanabilirliği konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başladığını gösterir.

MATIC Coin Yorum

Ekip geçtiğimiz yılın ikinci yarısında harika ortaklıklar açıkladı ve bu sayede MATIC Coin fiyatının diğer altcoinlere nispeten güçlü kaldığını gördük. Bu yılın ilk yarısı için hedeflenen fiyat katalizörü zkEVM lansmanıydı ancak rakiplerin de aynı alanda ürünleri piyasaya sürmesi Polygon (MATIC) etrafındaki heyecanı söndürdü.

Ayrıca, yükselen Ağ Değerlemesinin İşlem Hacimlerine oranı, MATIC fiyatı için yaklaşan düşüş baskısına işaret ediyor. Esasen, NVT oranı bir ağın piyasa değerlemesini mevcut benimseme ve çekiş işlem oranıyla karşılaştırır. Aşağıdaki grafik, MATIC’in 12 Nisan’dan bu yana temel çekiş gücünü nasıl kaybettiğini göstermektedir. MATIC NVT oranı 11 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında 41,28’den 298,74’e yükselerek yaklaşık %630 artış gösterdi.

NVT oranı ne kadar yüksekse, temel işlem hacmine kıyasla ağ değerlemesi o kadar yüksektir ve bu da ağın aşırı değerli olduğunu gösterebilir. MATIC fiyatı tekrar 1,0 doların üzerine çıkabilirse boğalar bir geri dönüş gerçekleştirebilir. Ancak şimdilik muhtemel senaryo 0,91 dolara doğru bir düşüş gibi görünüyor.

Bitcoin cephesindeki kayıpların artması 0,8 ve altına doğru daha derin bir düzeltmeyi de tetikleyebilir.