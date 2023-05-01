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Dünyanın en büyük kripto borsası Binance Pazartesi günü aylık LUNC yakma mekanizmasının 9. aşamasında 1,27 milyar LUNC token daha yaktı. Son yakımla birlikte Terra Luna Classic topluluğunun toplam LUNC yakımı neredeyse 55 milyara ulaştı. Binance ise 31,83 milyar LUNC tokenı yaktı. Yatırımcılar, Binance tarafından yapılan son LUNC yakımına hemen karşılık vermedi.

Binance 1,2 Milyar Terra Classic (LUNC) Token Yaktı

Binance, yakma işlemi olarak LUNC dolaşım arzının azaltılmasına katkıda bulunarak yakım adresine 1,612 milyar Terra Luna Classic (LUNC) token gönderdi. Bu işlem aynı zamanda 2,53 milyon LUNC tutarında bir işlem ücreti de içermekte. Özellikle, LUNC yakım mekanizmasının 9. aşaması 31 Mart – 29 Nisan 2023 tarihleri arasını kapsamakta. Binance, spot ve marjin alım satım ücretlerinden toplamda 31,83 milyarın üzerinde Terra Classic token’ı yakmış durumda.

Binance’in LUNC yakma oranındaki düşüş, Nisan ayında spot ve piyasa işlem hacmindeki düşüşten kaynaklanıyor olabilir. Terra Classic, LUNC yakım kampanyasına yapılan katkıların düşmesiyle yakım oranında genel bir düşüş de yaşandı. Borsanın LUNC spot ve marjin alım satım ücretlerinin %100’ü yerine %50’sini yakması da LUNC yakma oranlarının düşmesine neden oldu. Binance geçtiğimiz ay 1,6 milyar LUNC token’ı yakmıştı. Ayrıca Binance, 8,85 milyar Terra Luna Classic (LUNC) yakarak bu yıl Binance LUNC yakımlarının resmi dönüşünü gerçekleştirdi.

Bu arada, Terra Classic topluluğu öncelikle zincirin faydasını geri kazandırmaya ve bunu arttırmaya odaklanıyor. Yeni Joint L1 Task Force geliştirici grubu, geçtiğimiz ay geliştirici grubundan ayrılan çekirdek geliştirici Edward Kim ve Tobias “Zaradar” Anderson’ın ayak izlerini takip ediyor.

Geliştirici grubu, 31 Mayıs’ta Cosmwasm v1.1.0 yükseltmesi (parite) dahil olmak üzere Mayıs ayında büyük güncellemeler hedefliyor ve bu da Cosmos ve Terra Luna 2.0’daki projelerin ve yaratıcıların bir kez daha Terra Classic zinciri üzerine yeni şeyler inşa etmelerine olanak tanıyacak.

LUNC Fiyatı 1 Dolara Ulaşacak Mı?

Terra Classic topluluğu LUNC ve USTC’yi 1 dolara geri getirmek istiyor ancak hedefe ulaşmak için topluluğun aylarca aralıksız çalışması gerekiyor olabilir. Terra Classic canlanma yol haritası uyarınca gelişmeler henüz erken aşamada.

Son 24 saatte LUNC fiyatı %3 düştü ve şu anda $0.000107’dan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0.000106 dolar ve $0.000112 dolar oldu. Ancak son 24 saatte işlem hacmi arttı. Fiyat, 0,00012 dolarlık temel destek seviyesinin altında işlem görüyor. Fiyat desteğin üzerine çıkana kadar, LUNC fiyatı baskı altında kalmaya devam edecek olabilir.