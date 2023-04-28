Kripto para dünyasını yerle bir eden LUNA iflasının ardından yaşananlar tüm yatırımcıları etkilemişti. Fiyatın 1 dolara gelmesi yeniden gündemde.

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Luna Çöküşünün ardından ortaya çıkan Terra Luna Classic’i (LUNC) ve onun batık stablecoin’i Terra Classic USD’yi (USTC) destekleyen devasa topluluk şu anda ağı orijinal oyun planına geri getirmeye çalışıyor. Eskiden Ethereum (ETH) ve USDT ve USDC gibi stablecoin’lerle rekabet etmeyi amaçlayan önemli bir blok zinciri olan Terra, Mayıs 2022’de çökerek sektör genelinde bir domino etkisi yarattı ve böylece bu süreçte 2 trilyon dolar değerinde dijital varlık silindi.

UST İçin 1 Dolar Hedefi

Terra’nın tarafında yaşanan fiyaskodan neredeyse bir yıl sonra, Terra Classic topluluğunun üyeleri ekosistemin lanetli diye de adlandırılabilecek olan TerraUSD classic (USTC) stablecoin’ini yeniden diriltmeyi düşünüyor. Başarısız zincirin adı Terra Classic olarak değiştirilirken, UST’nin de-pegging olayının ardından geliştirilen çatallı versiyon Terra 2.0’a dönüştürüldü.

Topluluk forumlarında Mart ayına kadar uzanan tartışmalar, staking, algoritmik peg sapma ücretleri, token geri alımları ve tek yönlü takasları kullanarak ilk tasarımdaki sorunları ele alan yeni bir model öneriyor.

“RedlineDrifter” adlı üye tarafından da açıklandığı üzere, sapma ücreti mekanizması, peg ile USTC’nin piyasa fiyatı arasındaki fiyat eşitsizliğine eşit bir maliyet uygulayabilir. Bu ücret, sabit fiyattan %50 sapma olduğunda %0 ila %100 arasında değişebilir. USTC token’larını satın alan kullanıcılar bu ücretlerden sorumlu olacak.

UST Repeg Teklif Detayları

Bu tasarım, sabitin altında satış yapma teşvikini ortadan kaldıracak. USTC veya onu destekleyen token’ler olan daha değerli varlığın birikimini garanti etmek için satın alma teşvikini arttıracak. Protokolün hem zincir içi hem de zincir dışı tüm USTC işlem çiftlerinde uygulanacağı ve protokol tarafından toplanan ücretlerin USTC’yi geri satın almak ve sabitin korunmasını sağlamak için kullanılacağı söyleniyor.

Buna ek olarak RedlineDrifter, tokena fon çekmenin bir yolu olarak, en azından token fiyatında bir artışa neden olacak bir USTC stake etme aracı önerdi. Öneriye göre, USTC’yi dolaşımdaki arzdan çıkarırken aynı zamanda bir miktar fayda sağlamak için, USTC için bir ay, altı ay ve bir yıllık kilitleme süreleri ile daha uzun kilitleme süreleri için artan teşvik oranları ile yeni bir stake mekanizması geliştirilmeli. Öneri şu şekilde aktarılmıştır:

Bu modül, artan repeg çabalarını hızlandırmak ve USTC fiyatı üzerinde artan pozitif baskı oluşturmak için USTC’yi dolaşımdaki arzdan çıkarmakla ilgilidir.

Terra ekosistemi geçen yılın Mayıs ayında protokolde yaşanan ani çıkışlar nedeniyle kelimenin tam anlamıyla çökmüştü. Bu da UST’nin iki hafta içinde birkaç cent’e düşmesine ve LUNA tokenlerinin değerinde %99’luk bir kayba yol açmıştı. Bu LUNC haberinin ardından, Terra Classic’in fiyatı şu anda yaklaşık 637 milyon dolar piyasa değeri ile 0,0001106 dolardan işlem görüyor.