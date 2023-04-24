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Luna Classic (LUNC) Cephesinde Kritik Gelişme! Fiyatı Hareketlendirecek Onay Geldi!

Luna Classic (LUNC) 1 dolar olması beklenen coin'ler arasında listenin ilk sıralarında yer alıyor. Tüm bu beklentilerin ortasında yeni karar alındı.
21:40
24 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Luna Classic topluluğu, önemli bir parametre değişikliği önerisini onaylayarak ağa başka bir projeyi daha kabul etti. Teklif sadece bu yeni projeyi yurtdışına çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda diğer projelerin de Terra Luna Classic blok zinciri üzerine inşa edilmesini sağlayacak.

Terra Classic Son Durum

TerraPoker tarafından Cosmos Wasm MaxContractSize anahtarının 614400’den 819200’e yükseltilmesi için sunulan 11477 sayılı “Kod yüklemek için MaxContractSize’ın artırılması” önerisi kabul edildi. Bu, protokolün sözleşmesini zincire yüklemesine ve LUNC yakma kampanyasına katkıda bulunmasına olanak tanıyacak.

TerraPoker 24 Nisan’da attığı bir tweet ile Terra Classic zincirinde başlatılacak projeyi destekledikleri için topluluğu takdir etti. Proje yakında poker oyununa LUNC sağlayacak ve toplanan komisyon ücretlerinin %10’unu yakmayı vaat ediyor.

Sözleşme boyutundaki ayarlama yalnızca Terra Poker’i Terra Classic ekosistemine davet etmekle kalmayacak, aynı zamanda diğer protokollerin katılmasına ve geliştiricilerin daha iyi çözümler üretmesine yardımcı olacak.

Teklif %60 lehte oy alırken, %31 hayır ve %9 çekimser oy aldı. LUNC topluluğundaki mevcut hissiyat, teklifin zincirdeki faydayı artıracağını ve LUNC’un yanmasını artıracağını göstermekte. Bu nedenle Allnodes, LUNC DAO, TerraCVita, Interstake ve JESUSisLORD gibi büyük doğrulayıcılar projeyi destekledi.

Bu arada, doğrulayıcı Allnodes, Terra Rebels geliştirici grubunun tartışmalı Önerisi 11479’u destekledi ve Rebel Station Infrastructure’ı 3 ay boyunca çalıştırmak için 37.593 dolar değerinde LUNC token’ını finanse etme teklifini kabul etti.

LUNC Yakımında Son Durum

TerraPoker milyonlarca LUNC token’ı yakmayı hedeflerken, Cremation Coin gibi bazı projeler halihazırda 344 milyonun üzerinde toplam net LUNC yakımı ile büyük LUNC yakımlarına katkıda bulunuyor.

Bununla birlikte, GenesisX50 adlı başka bir proje tek bir işlemde 11.799.000 LUNC yaktı. Proje şu anda yerel GSX50 token yakımlarının bir parçası olarak toplamda 13 milyon LUNC yakmış durumda. Ayrıca, LUNC DAO haftalık yakma planının bir parçası olarak 1,44 LUNC token yakmıştı. Doğrulayıcı toplamda 457 milyondan fazla LUNC yaktı.

LUNC Fiyatı Son Durum

Güney Kore Bölge Mahkemesi, savcılığın Terra LUNA veya Terra Classic LUNC’un menkul kıymet olduğu yönündeki iddialarını reddetti. Ayrıca mahkeme, devletin Terraform Labs kurucu ortağı Daniel Shin’e el koyma itirazını da reddetti.

Bununla birlikte, Terra Luna Classic topluluğu, çekirdek geliştiriciler Ed Kim ve Tobias Zaradar Andersen’in Joint L1 Task Force geliştirici ekibinden ayrılması nedeniyle küçük bir krizle karşı karşıya kaldığından, LUNC fiyatı baskı altında kalmaya devam ediyor. LUNC fiyatı son 24 saatte %1 düştü ve fiyat şu anda 0.00011 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,000108 dolar ve  0,000111 dolar.

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